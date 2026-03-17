Ukrán aranykonvoj: szinte semmi sem felelt meg az uniós szabályoknak

A tagállamok állami szervei a megfelelő dokumentáció hiányában tehát az uniós és nemzeti jog szerint nem is lett volna más választásuk, mint megállapítani a jogsértést és lefoglalni a szállítmányt.

2. Az EU pénzmosás elleni irányelve (AMLD)

Ez az Európai Unió egyik legrégebbi, ám folyamatosan frissített és alapvető szabályozása. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának elkerülését célzó irányelv-csomag az átláthatóságot célozza, a legalapvetőbb információk közé tartozik és igazolni kell

a pénz forrását, vagyis azt, hogy ki a tulajdonosa,

a gazdasági célt, vagyis azt, hogy miért viszik harmadik országba

és a szállítmány eljuttatásához kinek van még köze, a szereplőknek milyen hátterük van.

Ráadásul az aranykonvoj körülményei közül számos gyanús tényezőt is érdemes megemlíteni, egyebek mellett ilyen a banki pénzszállítás gyakorlatától érdemben eltérő logisztika, amelyre Magyarország területén nem lehet magyarázat az orosz-ukrán háború, de a volt titkosszolga és katonai jelenlét sem indokolható. Külön figyelemfelkeltő tényező, hogy a hivatalos ukrán magyarázat szerint a pénz és arany úticélja állami tulajdonú bank.