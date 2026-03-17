03. 17.
kedd
volodimir zelenszkij ukrán aranykonvoj európai unió

Ukrán aranykonvoj: szinte semmi sem felelt meg az uniós szabályoknak

2026. március 17. 21:53

Továbbra sem derült ki, miért utaztattak az ukránok törvénytelenül több tízmilliárd forint készpénzt és több aranyrudat.

A lefoglalt ukrán aranykonvoj ügye is rámutat arra, hogy a Tisza Párt és a Magyar Pétert kritika nélkül támogató baloldali sajtó Ukrajna és Volodimir Zelenszkij elnök érdekeit helyezik előtérbe: egy Tisza Párthoz köthető ügyvéd feljelentette a magyar hatóságokat, amiért feltartóztatták március 5-én azt a két ukrán rendszámú páncélozott gépjárművet, amelyben 

  • 40 millió dollár 
  • és 35 millió euró készpénzt,
  • valamint 9 aranyrudat találtak.

A tiszás ügyvéd és a magyar hatóságok fellépését kritizáló baloldali sajtó gyakorlatilag azzal vádolja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint a Terrorelhárítási Központot, hogy jogszerűtlenül foglalták le a több tízmilliárd forint értékű szállítmányt. Ezt állítják az ukránok is, magyarázatuk szerint a bécsi Raiffeisen Bankból vitték a szállítmányt az egyik ukrán – állami tulajdonú – bankba.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

A magyar hatóságok ugyanakkor nagyon úgy tűnik, hogy szabályosan jártak el, mivel az ukrán szállítmány a legalapvetőbb uniós szabályoknak sem felelt meg.

Emellett a szállítás módja és az ukránok heves reakciója is kérdéseket vet fel. Egyebek mellett azokra az alapvető információkra is fényt kell deríteniük az állami szerveknek, amelyeket kötelességük lett volna az ukránoknak bejelenteni a hatóságok felé.

1. EU készpénz-kiviteli szabályozás

Az Európai Unió 2018/1672 minden tagállamra kötelező rendelete világosan kimondja,

ha bárki ki akar vinni az Európai Unió területéről 10 ezer forintot, vagy annál magasabb összegű készpénzt, értékpapírt vagy más értéket, például aranyrudakat, akkor azt be kell jelenteni a hatóságoknak. 

A tagállamok állami szervei a megfelelő dokumentáció hiányában tehát az uniós és nemzeti jog szerint nem is lett volna más választásuk, mint megállapítani a jogsértést és lefoglalni a szállítmányt.

2. Az EU pénzmosás elleni irányelve (AMLD)

Ez az Európai Unió egyik legrégebbi, ám folyamatosan frissített és alapvető szabályozása. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának elkerülését célzó irányelv-csomag az átláthatóságot célozza, a legalapvetőbb információk közé tartozik és igazolni kell

  • a pénz forrását, vagyis azt, hogy ki a tulajdonosa,
  • a gazdasági célt, vagyis azt, hogy miért viszik harmadik országba
  • és a szállítmány eljuttatásához kinek van még köze, a szereplőknek milyen hátterük van.

Ráadásul az aranykonvoj körülményei közül számos gyanús tényezőt is érdemes megemlíteni, egyebek mellett ilyen a banki pénzszállítás gyakorlatától érdemben eltérő logisztika, amelyre Magyarország területén nem lehet magyarázat az orosz-ukrán háború, de a volt titkosszolga és katonai jelenlét sem indokolható. Külön figyelemfelkeltő tényező, hogy a hivatalos ukrán magyarázat szerint a pénz és arany úticélja állami tulajdonú bank.

Összességében bármi is derül ki a titokzatos pénzszállítmányról, ekkora összegnél alapvető kötelezettség a szállítmány bejelentése, már csak a biztonság érdekében is,

de rendkívül szokatlan az is, hogy ekkora összeget nem banki átutalással mozgatnak, hanem bankjegyet szállítanak, érdemi és alapvető biztonsági intézkedések nélkül.

Éppen ezért is meglepő, hogy az ellenzékhez köthető ügyvéd a magyar hatóságok ellen tett feljelentést, miközben az ukrán fél fenyegetőzik és nem működik együtt a pénz és az arany eredetének és útcéljának tisztázásában.

A magyar hatóságok nagy fogása

Komoly kérdéseket vet fel az ukrán aranykonvoj, amelyet március 5-én állítottak meg Magyarországon a hatóságok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a terrorelhárítók közreműködésével két páncélozott járművet tartóztatott fel, amelyek Ausztriából Ukrajnába tartottak jelentős értékű rakománnyal. A járművekben mintegy 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat – összesen körülbelül 30 milliárd forintnyi vagyont – szállítottak. 

A konvojt hét, katonai múlttal rendelkező ukrán állampolgár kísérte, a pénzszállítást pedig az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte. A hatóságok pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak, a kísérőket tanúként kihallgatták, majd kiutasították az országból.

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. március 17. 22:54
Akinek a véleménye nem egyezik meg Zselenszkijjével, azt oroszbarátnak bélyegezik. Börtön, kínzás, a front vagy kivégzés a sorsa a másképpen gondolkodóknak. Tombol a náci terror Ukrajnában! Zselenszkij népszerűsége már csak kb. 4 %. Ukrajnában a háború folytatásának támogatottsága 20% alatt van. Az ukrán nép békét akar! Ne higgyünk a Zselenszkij diktatúra hazug propagandájának! Zselenszkij és bandája terrorizálja az ukrán embereket és az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
StresszTeszt
2026. március 17. 22:42
Annyira be volt jelentbe az útvonal ELŐRE a NAV-nak, hogy ott várták a pénzszállítókat az M0-áson. Nyomorult propaganda, megint vergődik egyet.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 17. 22:34
Ha a 9 kg arany “aranykonvoj” akkor a ma esti birkapörkölt meg juhnyáj. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
glensi
•••
2026. március 17. 22:34 Szerkesztve
Nem csak az Ukrajna felé menő készpénz és arany célja, körülményei érdekesek, bár ez is felvet egy halom kérdést (miért kell kp, arany, miért nem utalással megy? Mondjuk, az utalással nehéz WC-t aranyozni). Az még izgalmasabb, hogy Ukrajna felől is haladt át az országon hasonló módon pénz. Miért? Ki(k) volt(ak) a címzett(ek)? Csak nem visszaosztás történik? Mert így már érthető lenne, hogy miért kell kp. és arany. Az utalásnak - ugye - lenne nyoma...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!