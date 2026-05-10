Amíg a Takaró

2026. május 10. 06:48

Olyasmit kért számon a teszt, amivel akkor sem feltétlenül találkoztak a diákok, ha ők és a tanáraik is a csúcsra járatták a magyartanulást/tanítást négy év alatt.

Hargitai Miklós
Népszava

„A kedves olvasó szerint mi az alapvető funkciója a magyar érettséginek? Megtudni, hogy négy év alatt milyen viszonyt alakítottak ki a diákok az anyanyelvvel és az irodalommal, vagy tisztázni, elsajátították-e az Orbán-kormány utolsó periódusára jellemző csurkista világlátást és ódon nacionalizmust, meg az avítt szövegek értelmezését a legmagasabb absztrakciós szinten megfogalmazott, jórészt érthetetlen kérdések alapján? Ha az utóbbi, akkor tökéletes volt az idei választás: matematikusnak, balett-táncosnak, külkereskedőnek stb. készülő diákok tízezreinek sikerült elrontani a karrierkilátásait már az első lépésnél annak folytán, hogy a teljes pedagógus-szakmával szembemenő Orbán-kedvenc Takaró Mihály akarata korlátanul érvényesülhetett a feladatlap összeállításánál.

Takaró irodalomtudósi munkásságának legemlékezetesebb gyümölcse az a mondat, amely szerint a Nyugat egy zsidó szennylap volt. Hogy ezzel érdemelte-e ki Orbán Viktor feltétlen bizalmát, vagy mással, azt nem tudni, de mivel más maradandó gondolatot nem adott a világnak, azt kell gondolnunk, hogy ezzel (lásd még: zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben). 

(...)

Visszakanyarodva a lényeghez: szakmailag és morálisan egyaránt vállalhatatlan magyar érettségi feladatlap került a gimnazisták elé, ami közvetlenül Takaró Mihály, és a neki szabad kezet adó Orbán Viktor felelőssége. Olyasmit kért számon a teszt, amivel akkor sem feltétlenül találkoztak a diákok, ha ők és a tanáraik is a csúcsra járatták a magyartanulást/tanítást négy év alatt. Nem igazán sikerült figyelembe venni a 2024-ben bevezetett új típusú érettségi eddigi tapasztalatait, pedig négyszer vizsgáztattak már a megújult szisztémában (2024 tavasz-ősz, 2025 tavasz-ősz), és pontosan látszott, mi a gond a szövegértési meg a lexikális feladatokkal. Okulás helyett most mégis az történt, hogy minden eddigi hibára rádupláztak – tartalmi nonszenszekkel megfejlve.

Szerencsétlen az időpont, mert az idei érettségi pont a két kormány közti hatalmi senkiföldje időszakára esik – ezzel éltek vissza nagyon csúnyán Orbánék, vélemények sokasága szerint megbosszulva, hogy a legfiatalabb választók nem rájuk voksoltak. De attól még tény: amíg a Takaró-doktrína szerint vizsgáztatják (vagy inkább csicskáztatják) őket magyarból, addig ez a generáció nehezen fogja átélni, hogy itt valóban rendszerváltás történt.”  

Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
marcon-2
2026. május 10. 09:07
A fő témát illetően: a vizsgakövetelmények közzé vannak téve - ha a vizsga annak megfelelően lett összeállítva, akkor k@ss. De ezen túl látni kell Hargitainak azt a célját az ilyen típusú cikkekkel, amit eddig mi is, illetve a korábbi kormánypártok is nagyon nagyvonalúan kezeltek: olyan cikkeket gyártanak, amikkel egy adott társadalmi csoportot, de elsősorban -és jelen esetben is- a fiatalságot mentesítik mindenféle egyéni felelősség alól - és nagyon nagy részt nyert ügyük van, hiszen ki ne akarná -pláne a fiatalok közül- azt olvasni/hallani/gondolni, hogy nem ő tehet arról, ha valami nem úgy jön össze az életében, ahogy szerette volna (hanem a kormány)? És ennek a Hargitai-féle mentalitásnak sokkal súlyosabb következményei vannak annál, mint hogy a polgári kormány le lett váltva - ez nagyon komoly társadalmi problémákat okoz az élet minden területén, ld. pl. a valószínűleg nagyon sokunk által a munkahelyeinken szerzett tapasztalatainkat a fiatalabb korosztály munkamorálját illetően...
valaki-954
2026. május 10. 09:00
Már nagyon megért az idő egy új Horthy Miklós érkezésére!!!!
valaki-954
2026. május 10. 08:56
Már nagyon hiányzott ez az antiszemitázás. A suttyó flaszterparaszt ultima ratioja.
Ergit
2026. május 10. 08:55
A mi időnkben több, mint 40 éve (nem hittem 18 évesen, hogy ezt valamilyen okból majd leírom) az érettségi előtt felkészítettek a tanárok arra, milyen témájú tételek lehetnek, most éppen melyik író, költő kerülhet be az irodalmi érettségibe. MIND ETTŐL FÜGGETLENÜL tanultunk az órákra, minden tantárgyból. Otthon nem ült le velünk tanulni egyik szülő, nagyszülő sem, még az általánosban sem. A SAJÁT FELELŐSSÉGÜNK VOLT, HOGY MEGTANULTUK-E AZ ANYAGOT, ELKÉSZÍTETTÜK-E A HÁZI FELADATOT NAP MINT NAP. Azt nem értem, mi történt a mi korosztályunk gyerekeivel, unokáival???? Miért szakadt meg a lánc??? - Tisztelet a kivételnek!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!