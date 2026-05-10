Ez is Orbán hibája: a fiatalok szerint az irodalom érettségivel állt rajtuk bosszút a leköszönő kormány (VIDEÓ)
Ez volt a rendszerváltás ára egy lány szerint.
Olyasmit kért számon a teszt, amivel akkor sem feltétlenül találkoztak a diákok, ha ők és a tanáraik is a csúcsra járatták a magyartanulást/tanítást négy év alatt.
„A kedves olvasó szerint mi az alapvető funkciója a magyar érettséginek? Megtudni, hogy négy év alatt milyen viszonyt alakítottak ki a diákok az anyanyelvvel és az irodalommal, vagy tisztázni, elsajátították-e az Orbán-kormány utolsó periódusára jellemző csurkista világlátást és ódon nacionalizmust, meg az avítt szövegek értelmezését a legmagasabb absztrakciós szinten megfogalmazott, jórészt érthetetlen kérdések alapján? Ha az utóbbi, akkor tökéletes volt az idei választás: matematikusnak, balett-táncosnak, külkereskedőnek stb. készülő diákok tízezreinek sikerült elrontani a karrierkilátásait már az első lépésnél annak folytán, hogy a teljes pedagógus-szakmával szembemenő Orbán-kedvenc Takaró Mihály akarata korlátanul érvényesülhetett a feladatlap összeállításánál.
Takaró irodalomtudósi munkásságának legemlékezetesebb gyümölcse az a mondat, amely szerint a Nyugat egy zsidó szennylap volt. Hogy ezzel érdemelte-e ki Orbán Viktor feltétlen bizalmát, vagy mással, azt nem tudni, de mivel más maradandó gondolatot nem adott a világnak, azt kell gondolnunk, hogy ezzel (lásd még: zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben).
(...)
Visszakanyarodva a lényeghez: szakmailag és morálisan egyaránt vállalhatatlan magyar érettségi feladatlap került a gimnazisták elé, ami közvetlenül Takaró Mihály, és a neki szabad kezet adó Orbán Viktor felelőssége. Olyasmit kért számon a teszt, amivel akkor sem feltétlenül találkoztak a diákok, ha ők és a tanáraik is a csúcsra járatták a magyartanulást/tanítást négy év alatt. Nem igazán sikerült figyelembe venni a 2024-ben bevezetett új típusú érettségi eddigi tapasztalatait, pedig négyszer vizsgáztattak már a megújult szisztémában (2024 tavasz-ősz, 2025 tavasz-ősz), és pontosan látszott, mi a gond a szövegértési meg a lexikális feladatokkal. Okulás helyett most mégis az történt, hogy minden eddigi hibára rádupláztak – tartalmi nonszenszekkel megfejlve.
Szerencsétlen az időpont, mert az idei érettségi pont a két kormány közti hatalmi senkiföldje időszakára esik – ezzel éltek vissza nagyon csúnyán Orbánék, vélemények sokasága szerint megbosszulva, hogy a legfiatalabb választók nem rájuk voksoltak. De attól még tény: amíg a Takaró-doktrína szerint vizsgáztatják (vagy inkább csicskáztatják) őket magyarból, addig ez a generáció nehezen fogja átélni, hogy itt valóban rendszerváltás történt.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ez volt a rendszerváltás ára egy lány szerint.
Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi