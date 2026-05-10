„A kedves olvasó szerint mi az alapvető funkciója a magyar érettséginek? Megtudni, hogy négy év alatt milyen viszonyt alakítottak ki a diákok az anyanyelvvel és az irodalommal, vagy tisztázni, elsajátították-e az Orbán-kormány utolsó periódusára jellemző csurkista világlátást és ódon nacionalizmust, meg az avítt szövegek értelmezését a legmagasabb absztrakciós szinten megfogalmazott, jórészt érthetetlen kérdések alapján? Ha az utóbbi, akkor tökéletes volt az idei választás: matematikusnak, balett-táncosnak, külkereskedőnek stb. készülő diákok tízezreinek sikerült elrontani a karrierkilátásait már az első lépésnél annak folytán, hogy a teljes pedagógus-szakmával szembemenő Orbán-kedvenc Takaró Mihály akarata korlátanul érvényesülhetett a feladatlap összeállításánál.

Takaró irodalomtudósi munkásságának legemlékezetesebb gyümölcse az a mondat, amely szerint a Nyugat egy zsidó szennylap volt. Hogy ezzel érdemelte-e ki Orbán Viktor feltétlen bizalmát, vagy mással, azt nem tudni, de mivel más maradandó gondolatot nem adott a világnak, azt kell gondolnunk, hogy ezzel (lásd még: zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben).