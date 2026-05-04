Ez is Orbán hibája: a fiatalok szerint az irodalom érettségivel állt rajtuk bosszút a leköszönő kormány (VIDEÓ)

Mint minden évben, idén is voltak olyan fiatalok, akiknek nem indult jól az érettségi, sokan panaszkodtak arra, hogy „nehéz” volt a magyar és irodalom feladatsor. Idén egyesek azonban igazán egyedi kifogásokat találtak. Az Index videójából kiderül, hogy az egyik érettségiző lány úgy véli:

a leköszönő Fidesz-kormány bosszúja volt, hogy kihagyták a feladatok közül a novellaelemzést, amiatt, mert a fiatalok akarták leginkább a „rendszerváltást”.

Úgy tűnik, azért az új kormány és az új Országgyűlés megalakulása előtt sikerült találni még egy dolgot, ami miatt saját maguk helyett Orbán Viktort lehet hibáztatni. Sajnos nem fog sokáig tartani már ez a kegyelmi állapot.