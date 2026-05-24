Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Valóban: simán el kellene engedni a fülünk mellett a hajdani hatalom szánalmas vergődését, felesleges felemelni őket, semmilyen módon nem érdemlik meg.
„Bosszankodom: miért kell nekem egy politikailag marginális szereplővel foglalkoznom, miért kell nekem azon fennakadnom, hogy a Fidesz és a megmaradt holdudvara a jogállamiság hiányát olvassa rá az új kormányra, és miért kell nekem felháborodnom azon, hogy Havasi Bertalan kioktat bennünket a kulturált viselkedésből, miközben sallereket osztogatna? Valóban: simán el kellene engedni a fülünk mellett a hajdani hatalom szánalmas vergődését, felesleges felemelni őket, semmilyen módon nem érdemlik meg. Csakhát ilyenkor az jut az eszembe: nem járhatunk ugyanabban az utcában, ahol bennünket közlekedtetettek tizenhat éven keresztül; vegyük már komolyan, hogy mi demokraták vagyunk, tiszteljük a veszteseket is, kíváncsiak vagyunk a véleményükre, elfogadjuk a kritikájukat.
Igen, ez így helyes, talán még akkor is, ha pontosan tudjuk mit várhatunk tőlük, biztosak lehetünk benne, hogy semmilyen önreflexiót nem várhatunk az elmúlt másfél évtizedért; az első adandó alkalommal úgy fognak viselkedni, ahogyan korábban tették.
Csak példaként említem az előbb szóba hozott Havasi Bertalant. A volt Orbán-szóvivő, most a Patriótának adott interjút, már ha ezt műfajilag interjúnak lehet egyáltalán nevezni. (Nem lehet…) Havasi, mint tudjuk, már jóval a választások előtt lemondott, az akkori közlemény szerint február 14-én szűnt meg a megbizatása. Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy a Karmelita-megnyitásra provokatív céllal ment oda szombaton, kereste az alkalmat, hogy belekössön az új miniszterelnökbe. Tegyük azt félre, hogy a helyzetet Magyar Péter jól, vagy rosszul kezelte, mert ez valóban ízlés kérdése. Az azonban már kevésbé, ahogy Havasi beszélt, és nagyjából azt a stílust ajánlja az egész fideszes oldalnak. Szerinte a köztársasági elnöknek is ki kellett volna tennie az udvarra Magyar Pétert a kinevezendő minisztereivel együtt. És ő már csak tudja, hogyan kell ezt csinálni: hajdanán simán kitette az akkor már általuk, vagy közreműködésükkel bezárt Népszabadság, később a Népszava tudósítóját Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról. Amit most úgy interpretált: emberileg talán nem volt helyes, de szakmailag mindenképp. (Képzeljük el a jelenetet: az újságírót, Halmai Katit, később maga Orbán hívatta vissza…) Amúgy pedig az a szakmai munka, amit Orbán mellett végzett pont ilyen volt: mindent elkövetett az újságírók ellen, nehogy a volt miniszterelnök közelébe kerüljenek.”
