„Bosszankodom: miért kell nekem egy politikailag marginális szereplővel foglalkoznom, miért kell nekem azon fennakadnom, hogy a Fidesz és a megmaradt holdudvara a jogállamiság hiányát olvassa rá az új kormányra, és miért kell nekem felháborodnom azon, hogy Havasi Bertalan kioktat bennünket a kulturált viselkedésből, miközben sallereket osztogatna? Valóban: simán el kellene engedni a fülünk mellett a hajdani hatalom szánalmas vergődését, felesleges felemelni őket, semmilyen módon nem érdemlik meg. Csakhát ilyenkor az jut az eszembe: nem járhatunk ugyanabban az utcában, ahol bennünket közlekedtetettek tizenhat éven keresztül; vegyük már komolyan, hogy mi demokraták vagyunk, tiszteljük a veszteseket is, kíváncsiak vagyunk a véleményükre, elfogadjuk a kritikájukat.

Igen, ez így helyes, talán még akkor is, ha pontosan tudjuk mit várhatunk tőlük, biztosak lehetünk benne, hogy semmilyen önreflexiót nem várhatunk az elmúlt másfél évtizedért; az első adandó alkalommal úgy fognak viselkedni, ahogyan korábban tették.