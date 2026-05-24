havasi bertalan népszabadság fidesz Magyar Péter orbán viktor

Havasi a pályán

2026. május 24. 15:32

Valóban: simán el kellene engedni a fülünk mellett a hajdani hatalom szánalmas vergődését, felesleges felemelni őket, semmilyen módon nem érdemlik meg.

Németh Péter
Népszava

„Bosszankodom: miért kell nekem egy politikailag marginális szereplővel foglalkoznom, miért kell nekem azon fennakadnom, hogy a Fidesz és a megmaradt holdudvara a jogállamiság hiányát olvassa rá az új kormányra, és miért kell nekem felháborodnom azon, hogy Havasi Bertalan kioktat bennünket a kulturált viselkedésből, miközben sallereket osztogatna? Valóban: simán el kellene engedni a fülünk mellett a hajdani hatalom szánalmas vergődését, felesleges felemelni őket, semmilyen módon nem érdemlik meg. Csakhát ilyenkor az jut az eszembe: nem járhatunk ugyanabban az utcában, ahol bennünket közlekedtetettek tizenhat éven keresztül; vegyük már komolyan, hogy mi demokraták vagyunk, tiszteljük a veszteseket is, kíváncsiak vagyunk a véleményükre, elfogadjuk a kritikájukat.

Igen, ez így helyes, talán még akkor is, ha pontosan tudjuk mit várhatunk tőlük, biztosak lehetünk benne, hogy semmilyen önreflexiót nem várhatunk az elmúlt másfél évtizedért; az első adandó alkalommal úgy fognak viselkedni, ahogyan korábban tették.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Csak példaként említem az előbb szóba hozott Havasi Bertalant. A volt Orbán-szóvivő, most a Patriótának adott interjút, már ha ezt műfajilag interjúnak lehet egyáltalán nevezni. (Nem lehet…) Havasi, mint tudjuk, már jóval a választások előtt lemondott, az akkori közlemény szerint február 14-én szűnt meg a megbizatása. Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy a Karmelita-megnyitásra provokatív céllal ment oda szombaton, kereste az alkalmat, hogy belekössön az új miniszterelnökbe. Tegyük azt félre, hogy a helyzetet Magyar Péter jól, vagy rosszul kezelte, mert ez valóban ízlés kérdése. Az azonban már kevésbé, ahogy Havasi beszélt, és nagyjából azt a stílust ajánlja az egész fideszes oldalnak. Szerinte a köztársasági elnöknek is ki kellett volna tennie az udvarra Magyar Pétert a kinevezendő minisztereivel együtt. És ő már csak tudja, hogyan kell ezt csinálni: hajdanán simán kitette az akkor már általuk, vagy közreműködésükkel bezárt Népszabadság, később a Népszava tudósítóját Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról. Amit most úgy interpretált: emberileg talán nem volt helyes, de szakmailag mindenképp. (Képzeljük el a jelenetet: az újságírót, Halmai Katit, később maga Orbán hívatta vissza…) Amúgy pedig az a szakmai munka, amit Orbán mellett végzett pont ilyen volt: mindent elkövetett az újságírók ellen, nehogy a volt miniszterelnök közelébe kerüljenek.”

Nyitókép forrása: Facebook / Havasi Bertalan

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sziszi-994
2026. május 24. 17:14
Igaza van Mero matematikus urnak - nagyon nagy lett eggyesek pofaja - es meg most is hazugsaggal ugyanis Havasi jogszeruen volt akkor a Karmelitaban . Akkor is ha nem lett volna jogszeru Havasi jelenlete , miutan MP odacsoditett egy tomeget milyen jogon dobat ki onnan barkit ? Nemethnek ez csak izles kerdese !
templar62
2026. május 24. 17:12
" megjelent a Pékszaga" . " Megjelent Népszaga " , " Megjelent a Pékszava" " Aki nem vesz Népszagát , az ......... a pék ......"
néhai Ch.Pilot
2026. május 24. 16:57
Az ősbolsevik ha elszabadul... a népi demokrata Németh Péter, fekete öves komisszár a 1990-es rendszerváltás előttről, a sarló és kalapács és a vörös csillag idejéből! Élnie sem volna szabad már! Bizony Péter, ez most azért nem 1947, amikor azt tehettetek a magyar néppel a szovjet hadseregre támaszkodva, amit akartatok. Itten most nem lesz csend, nem hagyjuk magunkat se elhallgattatni, se pacifikálni. Sosem leszünk mocskos tiszások. Itt nem lesz kádár-kori "legvidámabb barakk"! Meg fogjuk keseríteni a "kormányzás" minden percét nektek, bolsik! Illetve a "kormányzásét" nem, mert itt Magyarországon nincs kormány, csak Helytartó Tanács, s annak elnök elvtársa: a Korcs (Peter Madzsjar). A kormányzás Brüsszeben történik.
szilvarozsa
2026. május 24. 16:50
Németh azt hitte, visszajön az ő ideje. De nem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!