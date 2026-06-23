Baltikumi szolgálatra kötelezhetik a német katonákat; bezárással tiltakoznak a Tisza-kormány ellen a benzinkutak

„Önök nem egyszerűen megfutamodtak a feladat elől anyagi és presztízsokokból, hanem elárulták a teljes Magyar Köztársaságot és annak minden választópolgárát. Azzal, hogy meghátráltak a politikai nyomás előtt, végtelenül kiszolgáltatottá tették a teljes magyar társadalmat.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy innentől kezdve a politikai kalandorokból, futóbolondokból és gazemberekből álló kormánytöbbség