Baltikumi szolgálatra kötelezhetik a német katonákat; bezárással tiltakoznak a Tisza-kormány ellen a benzinkutak

Német védelmi miniszter: kötelezni fogjuk a német katonákat arra, hogy részt vegyenek a baltikumi szolgálatban
Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
Magyarország elárulása, kötelező dandárépítés, a benzinkutasok pedig nem ezért választották meg a Tiszát. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei hétfőn.
„Önök nem egyszerűen megfutamodtak a feladat elől anyagi és presztízsokokból, hanem elárulták a teljes Magyar Köztársaságot és annak minden választópolgárát. Azzal, hogy meghátráltak a politikai nyomás előtt, végtelenül kiszolgáltatottá tették a teljes magyar társadalmat.
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy innentől kezdve a politikai kalandorokból, futóbolondokból és gazemberekből álló kormánytöbbség
azt tesz a magyar társadalommal – és benne a saját választóival is –, amit csak akar.
Ezek után az egyetlen tisztességes dolog, amit tehetnek, hogy eltakarodnak a közéletből. Bár nyilvánvaló, hogy az új kormánytöbbség majd olyan bábokat fog választani a helyükre, akik tökéletesen kiszolgálják az érdekeit, de legalább nem kellene ezt a szánalmas és undorító színjátékot még egyszer végignéznünk” – írta Kötter Tamás a Facebook-oldalán.
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Sulyok Tamás köztársasági elnök az alkotmányosság és a törvényesség utolsó védvonalához, az Alkotmánybírósághoz fordult.
A Bundeswehr (német hadsereg) szükség esetén
kötelezni fogja a katonákat, hogy részt vegyenek a Litvániába telepítendő dandárban
– mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter az ARD közszolgálati televízió Bericht aus Berlin című műsorában.
A tárcavezető úgy fogalmazott, ugyan továbbra is abból indulnak ki, hogy a túlnyomó többség önként fog jelentkezni a balti országban teljesítendő szolgálatra, de valószínűleg lesz egy „bizonyos százalék”, amelyet kötelezni kell.
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Ha nem megy önként, megy kényszerrel.
Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület (FBSZ), mert a Tisza-kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot.
A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenné a rendszert,
sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot.
Rámutattak, hogy a Fidesz-kormány által bevezetett és a Tisza-kormány által meghosszabbított védett ár/hatósági ár rendszer a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kis- és középvállalkozásoknak március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza-kormány most nem akar végrehajtani.
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Az új kabinet nem viszi tovább a Fidesz-kormány támogatási programját, ezért egy napra bezárnak.
Nyitókép: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP