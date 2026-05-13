Fordult a kocka Ukrajnában? A német védelmi miniszter szerint Zelenszkij erőfölénybe került Putyinnal szemben

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Boris Pistorius úgy látja: ma már egyre többen beszélnek arról, hogy a konfliktus „döntő, akár Ukrajna javára eldőlő szakaszába” léphetett.
Egyre több jel utal arra, hogy új szakaszába léphet az orosz–ukrán háború: Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint az ukrán hadsereg ma már több frontszakaszon is fölénybe került az orosz erőkkel szemben – olvasható a Kárpáthír cikkében.
A német tárcavezető a Welt beszámolója alapján az ukrajnai látogatásán arról beszélt, hogy Moszkva nemcsak katonai, hanem gazdasági és belpolitikai értelemben is egyre nehezebb helyzetbe kerülhet. Pistorius szerint különösen látványosak az ukránok hátországi dróncsapásai, amelyek pontosan és hatékonyan mérik az ütéseket az orosz infrastruktúrára.
A miniszter a zaporizzsjai és a dnyipropetrovszki térségben személyesen tekintette meg az ukrán drónműveleteket és a frontvonal közelében működő parancsnoki pontokat. Elmondása szerint a német hadsereg számára is rendkívül értékesek azok a tapasztalatok, amelyeket az ukránok a modern drónhadviselés során szereztek. Pistorius szerint
ma már egyre többen beszélnek arról, hogy a konfliktus „döntő, akár Ukrajna javára eldőlő szakaszába” léphetett.
A látogatás nemcsak katonai, hanem ipari együttműködésről is szólt. A német védelmi miniszter és Mihajlo Fedorov ukrán miniszter Kijevben új védelmi innovációs megállapodást írt alá a Brave Germany program keretében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt követően bejelentette: Berlin és Kijev jelenleg hat közös fegyvergyártási projekten dolgozik.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP