05. 13.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

moszkva volodimir zelenszkij boris pistorius ukrajna

Fordult a kocka Ukrajnában? A német védelmi miniszter szerint Zelenszkij erőfölénybe került Putyinnal szemben

2026. május 13. 10:19

Boris Pistorius úgy látja: ma már egyre többen beszélnek arról, hogy a konfliktus „döntő, akár Ukrajna javára eldőlő szakaszába” léphetett.

null

Egyre több jel utal arra, hogy új szakaszába léphet az orosz–ukrán háború: Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint az ukrán hadsereg ma már több frontszakaszon is fölénybe került az orosz erőkkel szemben – olvasható a Kárpáthír cikkében.

A német tárcavezető a Welt beszámolója alapján az ukrajnai látogatásán arról beszélt, hogy Moszkva nemcsak katonai, hanem gazdasági és belpolitikai értelemben is egyre nehezebb helyzetbe kerülhet. Pistorius szerint különösen látványosak az ukránok hátországi dróncsapásai, amelyek pontosan és hatékonyan mérik az ütéseket az orosz infrastruktúrára.

Kritikus szakaszába lépett a háború

A miniszter a zaporizzsjai és a dnyipropetrovszki térségben személyesen tekintette meg az ukrán drónműveleteket és a frontvonal közelében működő parancsnoki pontokat. Elmondása szerint a német hadsereg számára is rendkívül értékesek azok a tapasztalatok, amelyeket az ukránok a modern drónhadviselés során szereztek. Pistorius szerint 

ma már egyre többen beszélnek arról, hogy a konfliktus „döntő, akár Ukrajna javára eldőlő szakaszába” léphetett.

A látogatás nemcsak katonai, hanem ipari együttműködésről is szólt. A német védelmi miniszter és Mihajlo Fedorov ukrán miniszter Kijevben új védelmi innovációs megállapodást írt alá a Brave Germany program keretében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt követően bejelentette: Berlin és Kijev jelenleg hat közös fegyvergyártási projekten dolgozik.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
paperfellow
2026. május 13. 13:02
Ez a német közvéleménynek szól. Valahogy el kell adni, hogy érdemes 500 milliárd eurót kidobni az ablakon. Mondjuk azt nem ecsetelik soha, hogy ebnől mit is profitál a német lakosság. Mert az elitnek mindig megéri másokat a halálba küldeni, de a sarki fűszeres nem biztos ebben.
Oldalkosár
2026. május 13. 12:56
"...a konfliktus „döntő, akár Ukrajna javára eldőlő szakaszába” léphetett." Hitler is hasonlókat mondott, mikor Berlin ostromának kezdetén hitlerjugendistákba öntött bátorságot.
lendvaiildiko
2026. május 13. 12:47
Elkészült és működik a csodafegyver és Adolf jövő más 9-én tervezi a következő díszszemlét az újjászervezett Wehrmacht egységekkel Boris Pistorius sturmbandführerségével az átkeresztelt egykori Vörös téren.
SyncBaer
2026. május 13. 12:38
Biztosan lemaradtam valamiről, ha már Belogorod, Kurszk, Brjanszk is ukrán kézen van és Luhanszkban, Donyeckben az ukrán visszaköltözők nem fogadják el a 2 szobás lakásokat, mert a 4 szobásokból szebb a kilátás és több is van mint az új építésű kisebbekből. Vagy ezt a jereváni rádió nem tudja?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!