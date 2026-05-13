Fordult a kocka Ukrajnában? A német védelmi miniszter szerint Zelenszkij erőfölénybe került Putyinnal szemben

Egyre több jel utal arra, hogy új szakaszába léphet az orosz–ukrán háború: Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint az ukrán hadsereg ma már több frontszakaszon is fölénybe került az orosz erőkkel szemben – olvasható a Kárpáthír cikkében.

A német tárcavezető a Welt beszámolója alapján az ukrajnai látogatásán arról beszélt, hogy Moszkva nemcsak katonai, hanem gazdasági és belpolitikai értelemben is egyre nehezebb helyzetbe kerülhet. Pistorius szerint különösen látványosak az ukránok hátországi dróncsapásai, amelyek pontosan és hatékonyan mérik az ütéseket az orosz infrastruktúrára.