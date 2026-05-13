05. 13.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
elemzés brüsszel európai unió konzervatív orbán viktor

Amerikai konzervatív lap: így manipulálták a globalisták a magyar választásokat

2026. május 13. 10:55

Az amerikai elemzés párhuzamot von Magyarország és Lengyelország között, és arra figyelmeztet: a konzervatív, szuverenista politikai erők Európa-szerte egyre erősebb intézményi nyomás alatt állnak.

Egy amerikai konzervatív elemzés szerint Magyar Péter választási győzelme nem egyszerűen politikai fordulat volt Magyarországon, hanem 

egy hosszú ideje zajló nemzetközi befolyásolási folyamat eredménye. 

A szerzők úgy vélik, hogy Brüsszelhez köthető politikai és médiakörök, valamint nyugati hálózatok éveken át dolgoztak Orbán Viktor nemzetközi elszigetelésén, miközben a globalista politikai irányvonalat képviselő ellenzéki szereplőket erősítették.

Az írás szerint a választás napján a szavazás technikai értelemben szabad és tisztességes volt, azonban a politikai környezetet hosszú éveken keresztül külső nyomás formálta. A szerzők külön kiemelik az Európai Unió pénzügyi eszközeit, az úgynevezett jogállamisági mechanizmust, valamint a digitális platformokon működő tartalomszabályozási rendszereket. Állításuk szerint 

az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló Rendelete lehetővé tette bizonyos politikai tartalmak visszaszorítását, miközben más szereplők jelentős támogatást kaptak a közösségi médiában.

A cikk hosszasan foglalkozik Lengyelországgal is, amelyet a szerzők afféle „kísérleti terepnek” neveznek. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormányát azzal vádolják, hogy a konzervatív ellenzékkel szemben politikailag motivált igazságszolgáltatási és médiabeli lépéseket hajtott végre. Az elemzés külön kitér Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter és Marcin Romanowski ügyére is, akik politikai menedékjogot kaptak Budapesten. 

A szerzők szerint ez példátlan fejlemény az Európai Unió történetében.

Az írás végén a szerzők azt állítják, hogy az Egyesült Államokból finanszírozott civil szervezetek is szerepet játszottak az európai digitális szabályozási rendszer kialakításában. Véleményük szerint a konzervatív és szuverenista politikai erők elleni fellépés ma már nem csupán nemzeti politikai vita, hanem szélesebb nemzetközi hatalmi konfliktus része.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Orange79
2026. május 13. 13:10
Teljesen mindegy, hogy mit kínlódott volna a globalista hálózat ha nem lenne ennyi idióta, elhülyült, ostoba, irigy proli ebben az országban akik megválasztanak egy idegbeteg pojácát a globalocsicska sleppjével együtt. Ezek az emberek Magyarország tönkretételére szavaztak és adtak egy 2/3-os felhatalmazást a saját hóhérainknak.
edusos
2026. május 13. 13:04
Az érdemi "munkát" a Meta csinálta. Amíg nem volt élesítve, addig pl. az időközi választásokon a Fidesz nyert olyan helyeken is, ahol előtte régen nem. Később, mikor már csak egyfajta véleményt lehetett látni az online térben nyertek a Facebook-zombik.
duro_dorka
2026. május 13. 12:45 Szerkesztve
A Tisza Párt egyértelműen csalt, mert beépítette/fölhasználta a kampányába a külföldi globalista súlyosan durva beavatkozásokat - a polikait, a társadalmit, a gazdaságit és a pénzügyit egyaránt. Rohadt mocskos nagy csalás a Tisza 2/3. Az évszázad választási csalása.
harald
2026. május 13. 12:36
Konkrétabban nevekkel: Bajnai/Pressman/Bilderberg csoportFőnökség < jakobinusok
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!