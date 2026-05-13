London ellen, Európa felé: a skót választás újabb figyelmeztetés az Egyesült Királyságnak

„baloldali, progresszív, internacionalista imázs részévé vált, szemben az SNP által szűk látókörű EU-ellenes angol/brit nacionalizmussal”.

A választás másik fontos fejleménye Nigel Farage Reform UK nevű pártjának előretörése volt. A párt 17 mandátummal holtversenyben a második legerősebb párt lett Skóciában. Harb Jad Marcell szerint a Reform UK elsősorban bevándorlásellenességgel hódít: „a párt szavazóinak ez a legfontosabb ügye a felmérések szerint”. A hagyományos nagy pártokból kiábránduló választók egy részének így logikus választásává vált a Reform UK.

Farage ugyanakkor Skóciában továbbra sem olyan erős, mint Angliában vagy Walesben.

A szakértő szerint „Farage Skóciában nagyon elutasított személyiség volt és részben maradt is”, ezért a Reform UK ott nem tudott olyan mértékben áttörni. Ez paradox módon a Skót Nemzeti Pártnak is kedvezhet, mert a függetlenségpártiak Farage-ot a skót autonómiát veszélyeztető angol nacionalizmus képviselőjeként mutathatják be. Harb Jad Marcell szerint „Farage-ot a Skóciában nem túl népszerű angol nacionalizmus képviselőjének látják, aki a skót autonómiát is legszívesebben visszanyesné”.

A brit pártrendszer egészét tekintve a szakértő szerint már nem egyszerű kormányellenes hangulatról van szó.

„A brit kétpártrendszer megszűnt, helyette öt-, Skóciában és Walesben pedig hatpártrendszert látunk”

– fogalmazott. Ugyanakkor a jobb- és baloldali blokkok szerinte nagyrészt intaktak maradnak, a választók inkább blokkon belül mozognak, nem pedig a korábbi két nagy párt között.

Az Egyesült Királyság egységét Harb Jad Marcell szerint nemcsak Skócia, hanem Wales és Észak-Írország helyzete is gyengíti. Mint mondta, „Skócia mellett immár Walesben is olyan párt került hatalomra, amely hosszabb távon az Egyesült Királyság felszámolásában érdekelt”. Emellett Észak-Írország legnagyobb pártja is az a Sinn Féin, amely az Írországgal való egyesülést szorgalmazza.

A kutató szerint a Skót Nemzeti Párt, a walesi Plaid Cymru és a Sinn Féin a jövőben vélhetően együtt fog működni céljaik megvalósítása érdekében. Ennek megakadályozása a központi kormány erején is múlik, amelyet a pártrendszer fragmentációja tovább gyengíthet.