London ellen, Európa felé: a skót választás újabb figyelmeztetés az Egyesült Királyságnak

Ítéletet mondanak a brit baloldali kormányról: választásokat tartanak a szigetországban
Skóciai és walesi parlamenti, valamint angliai részleges önkormányzati választásokat tartanak csütörtökön.
A Skót Nemzeti Párt megnyerte a helyi választást, de nem szerzett önálló többséget. A függetlenségpárti erők azonban minden korábbinál erősebb parlamenti többséget alkotnak, miközben a Brexit után Skócia számára az önrendelkezés kérdése egyre inkább összekapcsolódik az Európai Unióhoz való visszatérés ígéretével.
Nagy-Britannia az elmúlt napokban olyan választási földrengést élt át, amely túlmutat a szokásos kormányellenes hangulaton. Angliában Nigel Farage Reform UK-ja tört előre,
Walesben több mint száz év után megtört a Munkáspárt uralma,
Skóciában pedig ismét az a Skót Nemzeti Párt maradt a legerősebb politikai erő, amely egy független, Európai Unióhoz visszacsatlakozó Skócia tervét képviseli. A térkép hirtelen úgy néz ki, mintha az Egyesült Királyság egyszerre több irányba kezdene széthúzni: Anglia jobbra fordul, Walesben megerősödik a nemzeti önrendelkezés gondolata,
Skóciában pedig tovább él az a kérdés, amely a Brexit óta új értelmet kapott: lehet-e Skócia egyszerre független és európai?
A május 7-i választások után Keir Starmer miniszterelnök nemcsak ellenzéki támadásokkal néz szembe, hanem saját pártjának lázadásával is. A Munkáspárt (Labour) vereségei, a Reform UK előretörése, a walesi nacionalisták történelmi sikere és a Skót Nemzeti Párt (SNP) újabb skót győzelme együtt azt jelzik, hogy
a brit politika régi rendje megrendült.
Ami néhány éve még belpolitikai válságnak tűnt, ma már alkotmányos kérdéssé vált: meddig tartható egyben az Egyesült Királyság, ha annak nemzetei egyre különbözőbb politikai jövőt képzelnek el maguknak?
Skócia ügye ebben a helyzetben különösen izgalmas: a Skót Nemzeti Párt ugyan nem szerzett önálló többséget, de a függetlenségpárti erők többségben maradtak a skót parlamentben.
Ez újra napirendre emeli a függetlenségi referendum kérdését, még akkor is, ha London továbbra sem akar engedélyt adni rá.
A tét tehát nem pusztán az, hogy ki kormányoz Edinburgh-ban, hanem az, hogy a Brexit után létezhet-e egy olyan skót út, amely kifelé vezet az Egyesült Királyságból, de vissza Európába.
Skóciai és walesi parlamenti, valamint angliai részleges önkormányzati választásokat tartanak csütörtökön.
Az elmúlt napok brit választási eredményei nem egyszerűen arról szóltak, hogy melyik párt hány mandátumot szerzett, hanem arról is, hogy az Egyesült Királyság politikai szerkezete egyre látványosabban repedezik.
A skót választás után első pillantásra nehéz egyértelmű győzelemről beszélni, hiszen a Skót Nemzeti Párt ugyan ismét a legerősebb politikai erő lett, de nem szerzett önálló többséget. Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint „az SNP támogatottsága jelentősen visszaesett a legutóbbi választás óta”, ez azonban a mandátumok számában csak részben jelent meg, mert „az SNP alatti politikai tér sokkal töredezettebb lett”.
Ez pedig végső soron a továbbra is legnagyobb skót nacionalista pártot segítette.
A Skót Nemzeti Párt 58 mandátuma elmarad a többséget jelentő 65-től, amelyet John Swinney első miniszter korábban egy új függetlenségi népszavazásra feljogosító eredményként jelölt meg. A helyzetet ugyanakkor árnyalja, hogy a szintén függetlenségpárti Skót Zöld Párt felfutásával „minden korábbinál nagyobb, 73 fős függetlenségi többség van a skót parlamentben”. A szakértő szerint Swinney most már erre mondja azt, hogy új népszavazásra ad mandátumot.
A referendum kérdésében azonban továbbra is Londonnál van a kulcs.
Harb Jad Marcell úgy fogalmazott: „a brit jogszabályok elég világosak abban, hogy kizárólag London engedélyével tarthatnak a függetlenségről népszavazást, ahogy 2014-ben történt.” Ezért a Skót Nemzeti Párt számára a népszavazás követelése egyszerre jogi korlátokba ütköző cél és politikai mobilizációs eszköz.
A kutató szerint a párt történetében hagyományosan a függetlenség ügyével mozgósította választóit, miközben más szakpolitikai területeken gyengébb a mérlege. Mint mondta, „oktatás, egészségügy, lakhatás” területén a skót kormány teljesítménye hagy kívánnivalót maga után.
A Londonra való mutogatás szintén bevett politikai technika a pártnál, amely most ismét összekapcsolódhat a függetlenségi üggyel.
Harb Jad Marcell szerint „segíthet újra mobilizálni a szavazókat egy új népszavazás lehetősége, miközben a várható londoni tiltás ezt katalizálhatja az SNP-t segítve.” A helyzetet tovább élezheti, ha Londonban Nigel Farage vezette kormány alakulna, mert a szakértő szerint „egy, a legtöbb skót által elutasított Nigel Farage vezette londoni kormány még följebb srófolhatja a függetlenségpártiak táborát”.
Alig két év alatt teljesen lenullázta magát a balos brit miniszterelnök.
Skócia 2016-ban 62 százalékkal az EU-ban maradásra szavazott, és Harb Jad Marcell szerint a kettő jelentős mértékben összekapcsolódott. A Skót Nemzeti Párt döntően baloldali szavazói EU-pártiak is voltak, ezért
az EU-hoz való csatlakozás lehetősége tovább erősítette a függetlenségpártiakat, különösen a brexittárgyalások zűrzavaros időszakában.
Magyar szemmel különösen érdekes, hogy a skót nacionalizmus ma nem euroszkeptikus, hanem kifejezetten Európa-párti. A kutató szerint ez sem volt mindig így: „az SNP hagyományosan, évtizedekkel ezelőtt még EU-szkeptikus párt volt”. Később azonban, amikor a párt a kilencvenes és kétezres években határozott baloldali arcélt kapott, az EU-pártiság is szilárd vonásává vált. Harb Jad Marcell szerint az európai integráció támogatása
„baloldali, progresszív, internacionalista imázs részévé vált, szemben az SNP által szűk látókörű EU-ellenes angol/brit nacionalizmussal”.
A választás másik fontos fejleménye Nigel Farage Reform UK nevű pártjának előretörése volt. A párt 17 mandátummal holtversenyben a második legerősebb párt lett Skóciában. Harb Jad Marcell szerint a Reform UK elsősorban bevándorlásellenességgel hódít: „a párt szavazóinak ez a legfontosabb ügye a felmérések szerint”. A hagyományos nagy pártokból kiábránduló választók egy részének így logikus választásává vált a Reform UK.
Farage ugyanakkor Skóciában továbbra sem olyan erős, mint Angliában vagy Walesben.
A szakértő szerint „Farage Skóciában nagyon elutasított személyiség volt és részben maradt is”, ezért a Reform UK ott nem tudott olyan mértékben áttörni. Ez paradox módon a Skót Nemzeti Pártnak is kedvezhet, mert a függetlenségpártiak Farage-ot a skót autonómiát veszélyeztető angol nacionalizmus képviselőjeként mutathatják be. Harb Jad Marcell szerint „Farage-ot a Skóciában nem túl népszerű angol nacionalizmus képviselőjének látják, aki a skót autonómiát is legszívesebben visszanyesné”.
A brit pártrendszer egészét tekintve a szakértő szerint már nem egyszerű kormányellenes hangulatról van szó.
„A brit kétpártrendszer megszűnt, helyette öt-, Skóciában és Walesben pedig hatpártrendszert látunk”
– fogalmazott. Ugyanakkor a jobb- és baloldali blokkok szerinte nagyrészt intaktak maradnak, a választók inkább blokkon belül mozognak, nem pedig a korábbi két nagy párt között.
Az Egyesült Királyság egységét Harb Jad Marcell szerint nemcsak Skócia, hanem Wales és Észak-Írország helyzete is gyengíti. Mint mondta, „Skócia mellett immár Walesben is olyan párt került hatalomra, amely hosszabb távon az Egyesült Királyság felszámolásában érdekelt”. Emellett Észak-Írország legnagyobb pártja is az a Sinn Féin, amely az Írországgal való egyesülést szorgalmazza.
A kutató szerint a Skót Nemzeti Párt, a walesi Plaid Cymru és a Sinn Féin a jövőben vélhetően együtt fog működni céljaik megvalósítása érdekében. Ennek megakadályozása a központi kormány erején is múlik, amelyet a pártrendszer fragmentációja tovább gyengíthet.
A skót választás így nemcsak arról szól, hogy lesz-e új függetlenségi népszavazás, hanem arról is, mennyire tartható egyben az Egyesült Királyság.
Az angliai önkormányzati választásokon leszerepeltek a klasszikus pártok, miközben Nigel Farage jobboldali kihívója várakozáson felül teljesített.
Nyitókép: Rabih MOGHRABI / AFP