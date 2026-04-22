Forrong a Munkáspárt: már nem az a kérdés, hogy bukik-e Keir Starmer, hanem az, hogy mikor

Bukhat Starmer, nagyon inog a brit miniszterelnök széke
Az Epstein-ügy újabb botránya miatt került bajba Keir Starmer munkáspárti vezető.
Alig két év alatt teljesen lenullázta magát a balos brit miniszterelnök.
Kedd este a Munkáspárt politikusai Sir Keir Starmer miniszterelnök lemondásáról vitatkoztak – írta a Daily Mail. A lap szerint a kormánypárton belül már nem az a kérdés, hogy megbukik-e Starmer, hanem csak az, hogy mikor, miközben egyre mélyebbre süllyed az általa okozott politikai katasztrófában.
Egyes képviselők már azt latolgatják, hogyan távolíthatnák el a miniszterelnököt a pozíciójából, ha nem mond le önként. Sir Olly Robbins munkáspárti képviselő elmondta:
Ha vereséget szenved a helyhatósági választásokon, akkor szinte biztos, hogy lépni fognak ellene.”
A Munkáspárt szabályai szerint egy vezetőt akkor lehet kihívni, ha a párt parlamenti képviselőinek legalább 20 százaléka (80 fő) jelöl egyetlen jelöltet az utódjául. A Munkáspárti képviselők azonban inkább azt remélik, hogy a miniszterelnököt „meg lehet győzni arról, hogy lejárt az ideje” – tette hozzá a képviselő, mert egy másik jelöltet támogató dokumentumra neveket gyűjteni „nem a munkáspárti mód”.
Az skóciai Munkáspárt vezetője, Anas Sarwar is Sir Keir lemondását követelte, mivel szerinte Starmer miniszterelnöksége alatt „sok baklövés” történt.
Sarah Champion, magas rangú Munkáspárti képviselő azt mondta, hogy egy vezetőváltás „egészen biztosan az utolsó dolog”, amire a Munkáspártnak szüksége van, de elismerte, hogy a választók „alapvetően nem kedvelik” Starmert.
Mint ismert a Munkáspárt 2024 nyarán fölényes, történelmi győzelmet aratott a parlamenti választáson. A konzervatívok, 14 évnyi kormányzás után történetük legdurvább vereségét szenvedték el. Az elemzők azt mondták, ilyen eredmény után ciklusokon át meg marad a munkáspárti fölény. Ehhez képest Keir Starmer két év alatt Nagy-Britannia legnépszerűtlenebb politikusa lett, kormányának elfogadottsága egy százalékkal még a pedofíliával vádolt András hercegnél is alacsonyabb.
A bukás előtt álló Keir Starmer egyébként nemrég hívta fel Magyar Pétert, hogy gratuláljon a választási eredményéhez.
