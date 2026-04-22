Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
nagy-britannia sir keir starmer munkáspárt

Forrong a Munkáspárt: már nem az a kérdés, hogy bukik-e Keir Starmer, hanem az, hogy mikor

2026. április 22. 12:51

Alig két év alatt teljesen lenullázta magát a balos brit miniszterelnök.

Kedd este a Munkáspárt politikusai Sir Keir Starmer miniszterelnök lemondásáról vitatkoztak – írta a Daily Mail. A lap szerint a kormánypárton belül már nem az a kérdés, hogy megbukik-e Starmer, hanem csak az, hogy mikor, miközben egyre mélyebbre süllyed az általa okozott politikai katasztrófában.

Egyes képviselők már azt latolgatják, hogyan távolíthatnák el a miniszterelnököt a pozíciójából, ha nem mond le önként. Sir Olly Robbins munkáspárti képviselő elmondta:

Ha vereséget szenved a helyhatósági választásokon, akkor szinte biztos, hogy lépni fognak ellene.”

A Munkáspárt szabályai szerint egy vezetőt akkor lehet kihívni, ha a párt parlamenti képviselőinek legalább 20 százaléka (80 fő) jelöl egyetlen jelöltet az utódjául. A Munkáspárti képviselők azonban inkább azt remélik, hogy a miniszterelnököt „meg lehet győzni arról, hogy lejárt az ideje” – tette hozzá a képviselő, mert egy másik jelöltet támogató dokumentumra neveket gyűjteni „nem a munkáspárti mód”.

Az skóciai Munkáspárt vezetője, Anas Sarwar is Sir Keir lemondását követelte, mivel szerinte Starmer miniszterelnöksége alatt „sok baklövés” történt. 

Sarah Champion, magas rangú Munkáspárti képviselő azt mondta, hogy egy vezetőváltás „egészen biztosan az utolsó dolog”, amire a Munkáspártnak szüksége van, de elismerte, hogy a választók „alapvetően nem kedvelik” Starmert.

Mint ismert a Munkáspárt 2024 nyarán fölényes, történelmi győzelmet aratott a parlamenti választáson. A konzervatívok, 14 évnyi kormányzás után történetük legdurvább vereségét szenvedték el. Az elemzők azt mondták, ilyen eredmény után ciklusokon át meg marad a munkáspárti fölény. Ehhez képest Keir Starmer két év alatt Nagy-Britannia legnépszerűtlenebb politikusa lett, kormányának elfogadottsága egy százalékkal még a pedofíliával vádolt András hercegnél is alacsonyabb. 

A bukás előtt álló Keir Starmer egyébként nemrég hívta fel Magyar Pétert, hogy gratuláljon a választási eredményéhez. 

Nyitókép forrása: Tom Nicholson / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 22. 14:32
Idióta angolok, angol idióták...
pipa89
•••
2026. április 22. 13:38 Szerkesztve
Teljesen mindegy, hogy konzik vagy munkáspártiak vannak hatalmon. Mindegyiket a City of London tartja kézben, aki ha azt mondja, hadba szállnak egy anyahajóval is, ami éppen nem működőképes. De hát miért is ne! Merz elküldi a menekült ukránokat vissza, Ursula és Weber betolja a közép-kelet-európai tagállamokat és máris lesz mit hullazsákokba tölteni, ugye kedves Gyuri bá'?! Aki érteni akarja, hogy mi történik körülötte, olvassa el a Tiktos Elit című könyvet, alapmű. Kötelezővé tenném a történelmi anyag átdolgozását eme mű alapján, plusz hozzá tenném a PÉNZ útját. Tanulságos, igen tanulságos lenne, s nem utolsó sorban egyértelműen értelmezhetők napjaink történései!
vezker
2026. április 22. 13:13
Mondjátok már el, hogy hogy megy a modern választási csalás, mert abban biztos vagyok, hogy egy ilyen rakás szarra még a hülyébb britek se szavaznak.
Reszelő Aladár
2026. április 22. 13:05
Mintha a brit politika arról szólna, hogy oldalfüggetlenül a győztes párt odalök valakit miniszterelnöknek, majd alig várja, hogy hátulról megpuccsolja. Gondolom akkora rend, biztonság, nyugalom és növekedés van, hogy igazából nincs is szükség politikusra.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!