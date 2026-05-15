Keir Starmer bukása: ezért veszítette el két év alatt Nagy-Britanniát a Munkáspárt

A brit választók két év alatt mély kiábrándultsággal fordultak el a Munkáspárttól, miután a nagy reményekkel induló kormányzás adóemelések, megszorítások, bevándorlási káosz és szabadságjogi viták sorozatává vált. Keir Starmer népszerűsége rekordmélységbe zuhant, miközben pártja történelmi vereséget szenved a helyi választásokon.
A 2024-es földcsuszamlásszerű győzelem után Keir Starmer brit kormányfő népszerűsége rekordmélységbe zuhant. A baloldali kormány két éve kudarcok, megszegett ígéretek és egyre mélyebb társadalmi megosztottság sorozata – pontosan az, amitől a britek 14 év konzervatív uralom után menekülni reméltek. A 2024-es általános választáson a Munkáspárt 174 fős többséggel söpörte el a Konzervatívokat. Starmer akkor még plusz hétpontos nettó támogatottsággal indult, a közvélemény pedig változást várt.
Alig egy hónappal később azonban már nullán állt a mutató, ma pedig a YouGov szerint mínusz 42 ponton áll, ami a legrosszabb érték a közelmúlt brit miniszterelnökei közül. A legfrissebb helyi választásokon a Munkáspárt várhatóan mintegy 1800 mandátumot veszít, miközben Nigel Farage Reform UK pártja és a Zöldek is jelentős előretörést értek el.
Starmer megválasztását követő első nemzethez intézett beszédében azonnal előállt egy 22 milliárd fontos költségvetési „fekete lyukkal”, amit sürgős, „népszerűtlen döntésekkel” kell betömni. Az eredmény:
A választók hiába remélték, hogy a Konzervatívok alatt megemelkedett energiaárak, infláció és életszínvonal-csökkenés után könnyebb lesz a helyzet. Ehelyett újabb jóléti megszorítások jöttek, köztük a nyugdíjasok téli fűtési támogatásának drasztikus csökkentése, amit később részben vissza kellett vonni a hatalmas felháborodás miatt.
Zack Polanski, a Zöldek vezetője szerint „14 év konzervatív megszorítás után változást ígértek, ehelyett sok minden rosszabb lett”.
A baloldal adó- és jóléti politikája mellett a jobboldalt különösen felháborította Starmer bevándorlás- és rendészeti politikája. A 2024 végi bevándorlásellenes zavargásokat követően százával tartóztatták le azokat, akik „rossz” véleményeket osztott meg a közösségi médiában, miközben valódi bűnözőket engedtek ki a börtönökből, hogy helyet csináljanak nekik.
Elon Musk „Two-Tier Keir” (Kettősmérce Keir) néven gúnyolta a miniszterelnököt, amiért a szólásszabadság megsértését fontosabbnak tartotta a valódi bűncselekményeknél. Az Online Safety Bill további kritikákat váltott ki, még J. D. Vance amerikai alelnök is bírálta Starmert a brit szabad véleménynyilvánítás korlátozásai miatt.
Mindeközben az ígéretek ellenére az illegális bevándorlás nem csökkent, ami egyenes utat nyitott a Reform UK előretörésének.
A Munkáspárt baloldali szárnya sem maradt elégedett. Starmer 2020-ban Corbyn eltávolítása után szakított a párt korábbi palesztinbarát politikájával. Kezdetben elutasította a gázai tűzszünetet, majd később fordított, de a „Palestine Action” terrorszervezetté nyilvánítása, a tüntetőkkel szembeni fellépés miatt a muszlim és szélsőbaloldali szavazók tömegesen hagyták el a pártot.
A ő szavazatik nagyrészt a Zöldekhez vándorolt, akik Manchesterben már nyertek időközi választást a muszlim szavazatokra építve.
A legnagyobb presztízsveszteséget azonban a Peter Mandelson-ügy okozta. Starmer 2025-ben kinevezte az Egyesült Államokba nagykövetnek a volt munkáspárti politikust, aki hosszú évek óta kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.
Amikor kiderült, hogy Starmer tudott ezekről a kapcsolatokról, és Mandelson e-mailekben „legjobb barátjának” nevezte a pedofil bűnözőt, a botrány kirobbant. Mandelsont menesztették, később letartóztatták, Starmer kabinetfőnöke, Morgan McSweeney pedig lemondott.
Két év után Nagy-Britannia szegényebb, kevésbé szabad és megosztottabb, mint 2024-ben volt. A hagyományos kétpárt rendszer felbomlóban: a Munkáspárt és a Konzervatívok gyakorlatilag megsemmisültek a helyhatósági választásokon. Nigel Farage szerint „teljes átalakítás zajlik a brit politikában”, Polanski pedig már a Zöldek és a Reform UK közötti új törésvonalról beszél.
Starmer személye eközben különösen elutasított: a kommentátorok szerint „haszontalan és karizma nélküli”, „üres, törékeny és fából van”. Mind a bal-, mind a jobboldalról hallani a „Keir Starmer is a wanker” rigmust. Ed Miliband energiaügyi miniszter állítólag már a lemondási tervet szorgalmazta, hogy elkerüljék a párton belüli háborút.
A brit példa ismét azt mutatja: a baloldali ígéretek – legyen szó adócsökkentésről, béke ígéretéről vagy társadalmi egységről – gyakran pont az ellenkezőjét hozzák. A választók pedig előbb-utóbb számon kérik.
A 2024-es „remény” 2026-ra kiábrándultsággá vált. A kérdés már csak az, meddig bírja ezt a Munkáspárt.
Nyitókép forrása: Dan Kitwood / POOL / AFP
