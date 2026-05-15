Keir Starmer bukása: ezért veszítette el két év alatt Nagy-Britanniát a Munkáspárt

A 2024-es földcsuszamlásszerű győzelem után Keir Starmer brit kormányfő népszerűsége rekordmélységbe zuhant. A baloldali kormány két éve kudarcok, megszegett ígéretek és egyre mélyebb társadalmi megosztottság sorozata – pontosan az, amitől a britek 14 év konzervatív uralom után menekülni reméltek. A 2024-es általános választáson a Munkáspárt 174 fős többséggel söpörte el a Konzervatívokat. Starmer akkor még plusz hétpontos nettó támogatottsággal indult, a közvélemény pedig változást várt.

Alig egy hónappal később azonban már nullán állt a mutató, ma pedig a YouGov szerint mínusz 42 ponton áll, ami a legrosszabb érték a közelmúlt brit miniszterelnökei közül. A legfrissebb helyi választásokon a Munkáspárt várhatóan mintegy 1800 mandátumot veszít, miközben Nigel Farage Reform UK pártja és a Zöldek is jelentős előretörést értek el.