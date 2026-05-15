nagy-britannia nigel farage keir starmer reform uk munkáspárt

Keir Starmer bukása: ezért veszítette el két év alatt Nagy-Britanniát a Munkáspárt

2026. május 15. 05:58

A brit választók két év alatt mély kiábrándultsággal fordultak el a Munkáspárttól, miután a nagy reményekkel induló kormányzás adóemelések, megszorítások, bevándorlási káosz és szabadságjogi viták sorozatává vált. Keir Starmer népszerűsége rekordmélységbe zuhant, miközben pártja történelmi vereséget szenved a helyi választásokon.

Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

A 2024-es földcsuszamlásszerű győzelem után Keir Starmer brit kormányfő népszerűsége rekordmélységbe zuhant. A baloldali kormány két éve kudarcok, megszegett ígéretek és egyre mélyebb társadalmi megosztottság sorozata – pontosan az, amitől a britek 14 év konzervatív uralom után menekülni reméltek. A 2024-es általános választáson a Munkáspárt 174 fős többséggel söpörte el a Konzervatívokat. Starmer akkor még plusz hétpontos nettó támogatottsággal indult, a közvélemény pedig változást várt.

keir starmer
Keir Starmer változást ígért a briteknek, kiábrándulás lett belőle. Forrás: JUSTIN TALLIS / AFP

Alig egy hónappal később azonban már nullán állt a mutató, ma pedig a YouGov szerint mínusz 42 ponton áll, ami a legrosszabb érték a közelmúlt brit miniszterelnökei közül. A legfrissebb helyi választásokon a Munkáspárt várhatóan mintegy 1800 mandátumot veszít, miközben Nigel Farage Reform UK pártja és a Zöldek is jelentős előretörést értek el.

Adóemelések és megszorítások

 Starmer megválasztását követő első nemzethez intézett beszédében azonnal előállt egy 22 milliárd fontos költségvetési „fekete lyukkal”, amit sürgős, „népszerűtlen döntésekkel” kell betömni. Az eredmény:

  • a fejlett világ leggyorsabb adóemelkedése az OECD szerint.
  • A Taxpayers’ Alliance adatai szerint 2024 júliusa és 2025 novembere között átlagosan tíz naponta jött egy új adó vagy emelés.

A választók hiába remélték, hogy a Konzervatívok alatt megemelkedett energiaárak, infláció és életszínvonal-csökkenés után könnyebb lesz a helyzet. Ehelyett újabb jóléti megszorítások jöttek, köztük a nyugdíjasok téli fűtési támogatásának drasztikus csökkentése, amit később részben vissza kellett vonni a hatalmas felháborodás miatt.

Zack Polanski, a Zöldek vezetője szerint „14 év konzervatív megszorítás után változást ígértek, ehelyett sok minden rosszabb lett”.

Bevándorlás és a véleménynyilvánítás szabadsága 

A baloldal adó- és jóléti politikája mellett a jobboldalt különösen felháborította Starmer bevándorlás- és rendészeti politikája. A 2024 végi bevándorlásellenes zavargásokat követően százával tartóztatták le azokat, akik „rossz” véleményeket osztott meg a közösségi médiában, miközben valódi bűnözőket engedtek ki a börtönökből, hogy helyet csináljanak nekik.

Elon Musk „Two-Tier Keir” (Kettősmérce Keir) néven gúnyolta a miniszterelnököt, amiért a szólásszabadság megsértését fontosabbnak tartotta a valódi bűncselekményeknél. Az Online Safety Bill további kritikákat váltott ki, még J. D. Vance amerikai alelnök is bírálta Starmert a brit szabad véleménynyilvánítás korlátozásai miatt.

Mindeközben az ígéretek ellenére az illegális bevándorlás nem csökkent, ami egyenes utat nyitott a Reform UK előretörésének. 

A palesztinok és a baloldal szakadása

A Munkáspárt baloldali szárnya sem maradt elégedett. Starmer 2020-ban Corbyn eltávolítása után szakított a párt korábbi palesztinbarát politikájával. Kezdetben elutasította a gázai tűzszünetet, majd később fordított, de a „Palestine Action” terrorszervezetté nyilvánítása, a tüntetőkkel szembeni fellépés miatt a muszlim és szélsőbaloldali szavazók tömegesen hagyták el a pártot. 

A ő szavazatik nagyrészt a Zöldekhez vándorolt, akik Manchesterben már nyertek időközi választást a muszlim szavazatokra építve. 

Keir Starmer és az Epstein-botrány

A legnagyobb presztízsveszteséget azonban a Peter Mandelson-ügy okozta. Starmer 2025-ben kinevezte az Egyesült Államokba nagykövetnek a volt munkáspárti politikust, aki hosszú évek óta kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.

Amikor kiderült, hogy Starmer tudott ezekről a kapcsolatokról, és Mandelson e-mailekben „legjobb barátjának” nevezte a pedofil bűnözőt, a botrány kirobbant. Mandelsont menesztették, később letartóztatták, Starmer kabinetfőnöke, Morgan McSweeney pedig lemondott. 

A mélyebb válság

Két év után Nagy-Britannia szegényebb, kevésbé szabad és megosztottabb, mint 2024-ben volt. A hagyományos kétpárt rendszer felbomlóban: a Munkáspárt és a Konzervatívok gyakorlatilag megsemmisültek a helyhatósági választásokon. Nigel Farage szerint „teljes átalakítás zajlik a brit politikában”, Polanski pedig már a Zöldek és a Reform UK közötti új törésvonalról beszél.

Starmer személye eközben különösen elutasított: a kommentátorok szerint „haszontalan és karizma nélküli”, „üres, törékeny és fából van”. Mind a bal-, mind a jobboldalról hallani a „Keir Starmer is a wanker” rigmust. Ed Miliband energiaügyi miniszter állítólag már a lemondási tervet szorgalmazta, hogy elkerüljék a párton belüli háborút. 

A brit példa ismét azt mutatja: a baloldali ígéretek – legyen szó adócsökkentésről, béke ígéretéről vagy társadalmi egységről – gyakran pont az ellenkezőjét hozzák. A választók pedig előbb-utóbb számon kérik.

A 2024-es „remény” 2026-ra kiábrándultsággá vált. A kérdés már csak az, meddig bírja ezt a Munkáspárt.

Nyitókép forrása: Dan Kitwood / POOL / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. május 15. 08:51
" Elfogyott a mások pénze.." (Thatcher)
ehun
2026. május 15. 08:28
Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók
Czápa
2026. május 15. 08:19
A britek nélkül a világ szebb lenne...
pipa89
2026. május 15. 07:53
Keir Starmer a City of London embere volt, ergo a City bukta el a választást, de nincs semmi gond, a következőt is felvásárolják, mint Boris Johnsont. Nincs jelentősége már annak, hogy milyen pártról beszélünk! Tessék megnézni Európát!...Silány ideológiai ködgyárrá küzdötték le a sikeres gazdasági uniót! Az oroszokat kellett volna behozni, Kínával szorosabbra fogni a kereskedelmet, így az USA visszaszorult volna Amerikába, mi pedig háborúk nélkül kereskedhettünk volna.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!