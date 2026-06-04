Az orosz energia kivezetését, az ársapkák megszüntetését és nyugdíjreformot vár el Brüsszel Magyarországtól

A 2011-ben bevezetett európai szemeszter lehetővé teszi az uniós tagállamok számára, hogy az év során koordinálják gazdaság-, költségvetési és foglalkoztatáspolitikáikat, és kezeljék az EU-ban felmerülő gazdasági kihívásokat.

A Bizottság minden tagállam vonatkozásában benyújtja a gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikára vonatkozó országspecifikus ajánlások tervezetét, amelyben szakpolitikai iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy miként lehet a rendezett államháztartás fenntartása mellett fellendíteni a foglalkoztatást és a növekedést.

Ennek alapján a Tanács országspecifikus ajánlásokat fogad el.