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brüsszel bizottság eu

Az orosz energia kivezetését, az ársapkák megszüntetését és nyugdíjreformot vár el Brüsszel Magyarországtól

2026. június 04. 14:48

Kiadta a Bizottság az országokra vonatkozó specifikus ajánlásait, amelyben a kiadások kordában tartását javasolták Magyarország számára.

2026. június 04. 14:48
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A Bizottság kiadta éves javaslatcsomagját Magyarország gazdaság-, szociál-, foglalkoztatás-, strukturális és költségvetési politikájáról. A dokumentum hat nagy javaslatcsoportot tartalmaz. A dokumentum nem kötelező, de erősen javasolt lépéseket tartalmaz, amit bizottsági javaslatra a tagállami miniszterek testülete fogad majd el. 

A 2011-ben bevezetett európai szemeszter lehetővé teszi az uniós tagállamok számára, hogy az év során koordinálják gazdaság-, költségvetési és foglalkoztatáspolitikáikat, és kezeljék az EU-ban felmerülő gazdasági kihívásokat.

A Bizottság minden tagállam vonatkozásában benyújtja a gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikára vonatkozó országspecifikus ajánlások tervezetét, amelyben szakpolitikai iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy miként lehet a rendezett államháztartás fenntartása mellett fellendíteni a foglalkoztatást és a növekedést.

Ennek alapján a Tanács országspecifikus ajánlásokat fogad el. 

A Bizottság a következőket javasolta Magyarországnak:

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Az első javaslatcsomag a nettó kiadások kordában tartására vonatkozik. 

Ennek része a fix benzinár kivezetése, az árstoppok megszüntetése és a nyudíjrendszer reformja.

Ezentúl a védelmi költségvetés megerősítését és átalakítását javasolják. 

A második javaslat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében megvalósuló reformok és beruházások folytonosságának biztosítását és a kohéziós politikai programok végrehajtására irányuló erőfeszítések felgyorsítását tartalmazza. 

A harmadik javaslat kimondja: a szabályozás, a korrupcióellenes intézkedések, a döntéshozatal, a közbeszerzés, a tőkepiacok, a kutatás-fejlesztés kiszámíthatósága és az adózás méltányossága javításával fokozni kell a versenyt, az átláthatóságot és az innovációt a termék- és szolgáltatási piacokon.

A negyedik javaslat az energiára vonatkozik:

  • ki kell vezetni az orosz energiát és diverzifikálni kell
  • zöld programokat kell bevezetni
  • elő kell mozdítani a „tiszta közlekedést” 

Az ötödik javaslat az oktatásra vonatkozik, a Bizottság azt szeretné, ha többen mennének egyetemre, különösen azok közül, akik hátrányos helyzetűek.

A hatodik javaslat a munkaerőpiacra és a lakhatásra tér ki. Ebben kiemelen javasolják a hátrányos helyzetűek megsegítését, és a szociális lakások számának növelését. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

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Az Európai Bizottság új ún. országspecifikus ajánláscsomagja tele van magyarok millióinak életét érintő durvaságokkal.

 

 

Összesen 92 komment

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bagoly-29
2026. június 04. 16:27
Bolond lyukból bolond szél fúj! Az alapszerződésben ezek szinte mind nemzeti határkörű témák!
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Oldalkosár
2026. június 04. 16:26
Helyes, mazochista vagyok. Ébredjenek a tiszarok.
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Hangillat
2026. június 04. 16:25
NER-vesszőfutásnak hiszik a tiszoidok azt, amit csak az orbanoid NER tolvaj népének szántak... Hímvesszőfutás lesz a szopnokoknak!
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angeleye
2026. június 04. 16:21
Az ún. Bizottság mi alapján állítja össze ezt a javaslat csomagot, és név szerint kik és milyen motiváció által?
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