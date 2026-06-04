Az orosz energia kivezetését, az ársapkák megszüntetését és nyugdíjreformot vár el Brüsszel Magyarországtól

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Kiadta a Bizottság az országokra vonatkozó specifikus ajánlásait, amelyben a kiadások kordában tartását javasolták Magyarország számára.
A Bizottság kiadta éves javaslatcsomagját Magyarország gazdaság-, szociál-, foglalkoztatás-, strukturális és költségvetési politikájáról. A dokumentum hat nagy javaslatcsoportot tartalmaz. A dokumentum nem kötelező, de erősen javasolt lépéseket tartalmaz, amit bizottsági javaslatra a tagállami miniszterek testülete fogad majd el.
A 2011-ben bevezetett európai szemeszter lehetővé teszi az uniós tagállamok számára, hogy az év során koordinálják gazdaság-, költségvetési és foglalkoztatáspolitikáikat, és kezeljék az EU-ban felmerülő gazdasági kihívásokat.
A Bizottság minden tagállam vonatkozásában benyújtja a gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikára vonatkozó országspecifikus ajánlások tervezetét, amelyben szakpolitikai iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy miként lehet a rendezett államháztartás fenntartása mellett fellendíteni a foglalkoztatást és a növekedést.
Ennek alapján a Tanács országspecifikus ajánlásokat fogad el.
A Bizottság a következőket javasolta Magyarországnak:
Az első javaslatcsomag a nettó kiadások kordában tartására vonatkozik.
Ennek része a fix benzinár kivezetése, az árstoppok megszüntetése és a nyudíjrendszer reformja.
Ezentúl a védelmi költségvetés megerősítését és átalakítását javasolják.
A második javaslat a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében megvalósuló reformok és beruházások folytonosságának biztosítását és a kohéziós politikai programok végrehajtására irányuló erőfeszítések felgyorsítását tartalmazza.
A harmadik javaslat kimondja: a szabályozás, a korrupcióellenes intézkedések, a döntéshozatal, a közbeszerzés, a tőkepiacok, a kutatás-fejlesztés kiszámíthatósága és az adózás méltányossága javításával fokozni kell a versenyt, az átláthatóságot és az innovációt a termék- és szolgáltatási piacokon.
A negyedik javaslat az energiára vonatkozik:
Az ötödik javaslat az oktatásra vonatkozik, a Bizottság azt szeretné, ha többen mennének egyetemre, különösen azok közül, akik hátrányos helyzetűek.
A hatodik javaslat a munkaerőpiacra és a lakhatásra tér ki. Ebben kiemelen javasolják a hátrányos helyzetűek megsegítését, és a szociális lakások számának növelését.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
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