Most jelent meg az Európai Bizottság új ún. országspecifikus ajánláscsomagja, és tele van magyarok millióinak életét érintő durvaságokkal. Nézzük a legfontosabbakat:

1. méltányosabb adórendszert követelnek, ami az eddigi érvelésük alapján a többkulcsos jövedelemadózásra való áttérést jelenti az eddigi egykulcsos helyett (emlékeztetőül: 2010 előtt volt 36 százalékos kulcs is.)

2. azt írják, hogy fokozatosan meg kell szüntetni az ágazati különadókat, mert azok »torzító hatásúak«. Nem is nagyon titkolják, hogy miért javasolják ezt: azért, mert ezek »aránytalanul sújtják« a külföldi tulajdonú óriásvállalatokat.