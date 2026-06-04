„Egyre több segítséget kapnak a fiatalok” – így látja a magyarok helyzetét a búcsúzó veterán

A Puskás Akadémia kapusa hozzátette, hogy Rossi már közölte velük a finnek és a kazahok elleni forgatókönyvet, de ezt egyelőre megtartanák maguknak.

„Ezeket az infókat nem szeretném lelőni, majd a kapitány eldönti, hogy mikor közli a nagyérdeművel. Szerencsére mi már tudunk a tervéről, innentől kezdve pedig várjuk a meccseket.”

Szappanos két válogatott meccsen összesen 33 percet töltött a pályán, ennek ellenére mégis úgy tűnik, hogy Rossi búcsúmeccset szán neki.