„Egyre több segítséget kapnak a fiatalok” – így látja a magyarok helyzetét a búcsúzó veterán

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Szappanos Péter jó eséllyel elbúcsúzik a válogatottól. A magyar kapus a két felkészülési meccs előtt nyilatkozott, a következő generációról is beszélt.
A kétszeres magyar válogatott kapus, Szappanos Péter a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési labdarúgó-mérkőzések előtt beszélgetett az M4 Sport stábjával.
A májusi kerethirdetéskor Marco Rossi szövetségi kapitány több újoncnak is bizalmat szavazott, valamint elmondta, hogy Szappanost valószínűleg utoljára hívta meg a nemzeti csapatba, ezzel elismerve azt a munkát, amit a válogatottban harmadik számú kapusként nyújtott. A kapuvédőt most a lehetséges búcsúról és az őt követő generációról kérdezték Telkiben.
„Azt gondolom, hogy a legfontosabb szó itt a lehet. Természetesen beszéltem én is a kapitánnyal, a fiatalok beépítésén van a hangsúly. Persze Tóth Balázs sem fiatal már, de a kapusok korát figyelembe véve a legjobb korszakában van. Most két fiatal is velünk van, ők válaszút előtt állnak, hogy olyan megoldást találjanak, hogy minél többet tudjanak védeni.
Ami engem illett, én bízom benne, hogy van még jó pár évem a futballban, élvezem is, csak a válogatott körforgásába kicsit későn kerültem be”
– idézte Szappanost az m4sport.hu.
A Puskás Akadémia kapusa hozzátette, hogy Rossi már közölte velük a finnek és a kazahok elleni forgatókönyvet, de ezt egyelőre megtartanák maguknak.
„Ezeket az infókat nem szeretném lelőni, majd a kapitány eldönti, hogy mikor közli a nagyérdeművel. Szerencsére mi már tudunk a tervéről, innentől kezdve pedig várjuk a meccseket.”
Szappanos két válogatott meccsen összesen 33 percet töltött a pályán, ennek ellenére mégis úgy tűnik, hogy Rossi búcsúmeccset szán neki.
Harmincegy évesen kerültem be először a keretbe, akkor is iszonyatosan büszke voltam, és úgy készültem, hogyha ez az utolsó, akkor is büszkeséggel töltött el, és nagyon nagy lépésnek tartottam a pályafutásom szempontjából.
Azóta eltelt öt év, még mindig itt vagyok, negyven meccsen voltam keretben, többek között egy Európa-bajnokságon, ami életre szóló élmény.”
A válogatottban 2022-ben bemutatkozó kapus beszélt azokról a barátságokról, amelyeket az összetartásokon kötött, valamint felelevenítette az első mérkőzését is címeres mezben.
„Még egyszer sem öltöztem olyan gyorsan életemben, mint a görögök ellen, amikor a mester szólt, hogy beállok. Kalmár Zsolttal álltunk az oldalvonalnál, de telt-múlt az idő, nem akart kimenni a labda. Kiabáltam a többieknek, hogy rúgják ki, nem akartam átélni azt a blamát, hogy nem állok be. Végül sikerült, előtte mondtam is Kalmár Zsoltnak, hogy bármi van, rúgja rá. Kaptunk egy szabadrúgást, a többit pedig tudjuk.”
Szappanos kitért a fiatalításra, valamint a keretbe behívott Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron helyzetére is.
„Mindketten nagyon jó helyen vannak, a jelenlegi csapatuk óriási ugródeszka lehet számukra. Sokkal könnyebben fognak tudni elhelyezkedni majd olyan csapatokban, ahol rendszeres lehetőséghez fognak jutni. A személyes tapasztalatom az, hogy játszani kell, minél többet, mindegy, hogy milyen szinten, hiszen csak így lehet tapasztalatokat gyűjteni.
Változik a világ, egyre nagyobb figyelmet, egyre több segítséget kapnak a fiatalok, ez korábban nem volt így. Ők biztos meg fogják oldani ezt a helyzetet, a magyar futballnak nem nagyon kell aggódnia a kapuskérdés miatt.”
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Közleményt adott ki az MLSZ.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA