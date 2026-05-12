Magyar válogatott: Marco Rossi nem a levegőbe beszélt, meghúzta a váratlant

Magyar válogatott: Marco Rossi keretet hirdet, ők lehetnek a meglepetésemberek
Eljött Kovács Bendegúz ideje?
A hazai szövetség (MLSZ) tájékoztatása alapján meghívót kapott a Finnország és Kazahsztán ellen készülő magyar válogatott keretébe a 19 éves Kovács Bendegúz, aki minden sorozatot figyelembe véve összesen 43 mérkőzésnél jár a bajnoki idényben, melyeken 33 gólt szerzett. Nem véletlen, hogy már az olasz Juventus érdeklődését is felkeltette a 198 centi magas támadó, aki bár többnyire a holland AZ Alkmaar utánpótlásában remekel, ám három bajnokin már szerepelt a „nagyoknál” (27 percet), és a Konferencia-ligában is bemutatkozhatott a felnőttek között, sőt gólpasszt is adott. Ezek miatt felelt meg Rossi válogatási kritériumainak, aki korábban azzal hűtötte le a kedélyeket, hogy majd meghívja, ha már az alkmaariak A csapatában is szóhoz jut. Egyértelműen övé a jövő, még akkor is, ha a 32. életévét taposó, az AEK Athénnal a napokban görög bajnoki címet ünneplő Varga Barnabás az első számú csatár.
A 61 éves szakember korábban annyit árult el, hogy a szokásosnál több játékost hív meg ezúttal, és elképzelhető, hogy újonc is lesz közöttük – beváltotta az ígéretét.
A magyar labdarúgó-válogatott kerete:
kapusok:
Pécsi Ármin (FC Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
védők:
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)
középpályások:
Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
támadók:
Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)
„Ahogy azt korábban már elmondtam, ezúttal bővebb kerettel kezdjük meg a felkészülést, mivel számos olyan fiatal van, akiknek szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy megmutassák magukat – fogalmazott az mlsz.hu-nak Rossi.
– Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mostantól ők mindig kerettagok lesznek, hiszen ezt majd az idő és a teljesítményük dönti el, mint minden más játékos esetében is. Azt egyelőre még nem tudom megmondani, hogy mind a 29 játékos velünk marad-e az összetartás utolsó napjáig, hiszen ez sok tényezőtől függ, sérülések vagy a játékosok fizikai állapota is befolyásolhatja.”
A kapitány azzal folytatta, hogy soron következő riválisaink nem számítanak könnyűnek.
Tiszteljük őket, de szándékosan nem a legerősebb ellenfeleket választottuk, hogy többet birtokolhassuk a labdát és minél több támadást tudjunk kialakítani. Magunkra kell koncentrálnunk, a saját stílusunkra és arra, ami a futball alapvetése, hogy stabil legyen a védekezésünk. Mindkét csapat erős, a finnek taktikailag rugalmasak, hiszen 3, 4 és 5 védővel is jól tudnak játszani, magasabb, harcos védőik vannak, a szélsőik gyorsak – igaz, ez Kazahsztánról is elmondható –, a csatáruk, Pohjanpalot pedig a Serie A-ban szereplő Palermóban alapember. A kazah válogatott nagyon harcos, így ellene is jól kell teljesítenünk, ha nyerni akarunk, szóval egyik meccs sem lesz könnyű, de ha megfelelően állunk hozzá ehhez a két találkozóhoz is, akkor sikeresek lehetünk.
