Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a lépését már az Európai Bizottság sem fogja jó szemmel nézni

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy Magyar Péter alkotmány-módosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Sulyok Tamás a Facebook-oldalán erősítette meg, hogy nem mond le. „Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a Kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi.