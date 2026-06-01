Brüsszel Magyar Péter Sulyok Tamás Európai Bizottság Európai Unió

Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a lépését már az Európai Bizottság sem fogja jó szemmel nézni

2026. június 01. 15:57

Lehet, jobban járna a miniszterelnök, ha nem próbálná meg eltávolítani a hivatalából Sulyok Tamást.

2026. június 01. 15:57
null

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy Magyar Péter alkotmány-módosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Sulyok Tamás a Facebook-oldalán erősítette meg, hogy nem mond le. „Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a Kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi.

Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését,

ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”

– állapította meg a köztársasági elnök.

A Politico reakciója

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy hétfőn még a Politico is beszámolt a Sándor-palotában történtekről. A brüsszeli lap szűkszavúan ismertette, hogy az Európai Bizottság több milliárd eurónyi uniós forrást ígért, amennyiben Magyarország átfogó reformokat hajt végre az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes intézkedések, valamint a közbeszerzés területén.

A lap végül Sulyok Tamás helyzete kapcsán a köztársasági elnökhöz hasonló megállapításra jutott,

vagyis Magyar Péter alkotmányos válságot válthat ki, és potenciálisan megnehezítheti a végleges megállapodás megkötését,

amennyiben az alkotmány módosításával szeretné eltávolítani Sulyok Tamást.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Amerigo
2026. június 01. 17:29
27 mérföldkőből (követelésből) 22-t az Orbán kormány már teljesitett, G.G. elmondása szerint. Maradt 5 pont. Migrációs paktum? LMBTQ jogok? Ezek maradtak, az orditó egeret válasz elé állitották? Ha ezeket elfogadja van pénz de bukik, ha nem akkor nincs pénz? U Krajina támogatása? Orosz gáz, olaj leválás? Rezsicsökkentés?
nemmondom-3
2026. június 01. 17:25
Ki és mikor írta MP "szózatát" amit felolvasott a Sándor Palota előtt a híveinek?
Polly_neni
2026. június 01. 17:18
magyar-1977 2026. június 01. 16:20 "Egyáltalán mi folyik itt? Érti ezt valaki?" Én értem. Néhány napos sz@r, Szitás trollként vagy itt. Hess innen!
hallgató
2026. június 01. 17:17
Tisza = neobolsevik diktatúra
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.