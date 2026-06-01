Brüsszelből figyelmeztették Magyar Pétert: ezt a lépését már az Európai Bizottság sem fogja jó szemmel nézni

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Lehet, jobban járna a miniszterelnök, ha nem próbálná meg eltávolítani a hivatalából Sulyok Tamást.
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy Magyar Péter alkotmány-módosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
Sulyok Tamás a Facebook-oldalán erősítette meg, hogy nem mond le. „Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a Kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi.
Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését,
ami hatással lehet pl. a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is”
– állapította meg a köztársasági elnök.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy hétfőn még a Politico is beszámolt a Sándor-palotában történtekről. A brüsszeli lap szűkszavúan ismertette, hogy az Európai Bizottság több milliárd eurónyi uniós forrást ígért, amennyiben Magyarország átfogó reformokat hajt végre az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes intézkedések, valamint a közbeszerzés területén.
A lap végül Sulyok Tamás helyzete kapcsán a köztársasági elnökhöz hasonló megállapításra jutott,
vagyis Magyar Péter alkotmányos válságot válthat ki, és potenciálisan megnehezítheti a végleges megállapodás megkötését,
amennyiben az alkotmány módosításával szeretné eltávolítani Sulyok Tamást.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala