„Miért inogna a szék Semjén Zsolt alatt? Mindaz, amit vele tettek, színtiszta karaktergyilkosság” – Latorcai Csaba a Mandinernek

Nem mondták ki, hogy ő lenne a gyanúsított.

A nevét nem, de közvetve vagy közvetlenül arra utaltak, hogy ő az. Ez mérhetetlenül aljas dolog! És amikor végül Semjén Zsolt felállt, hogy megvédje magát Arató Gergely DK-s képviselő sunyi inszinuációjával szemben, már nem volt más lehetősége – bent ültem a parlament üléstermében. Egy jól megkomponált performansz volt.

Miközben Arató Gergely kérdezte, hogy ki az a Zsolti bácsi, DK-s társai mutogattak rá, vagyis eléggé egyértelmű gesztusokat tettek.

Ha más lett volna a vita dinamikája, akkor én is azt tanácsoltam volna, hogy ne szólaljon fel, de egyszerűen fel kellett állnia, és vissza kellett utasítania ezt az aljas vádat. Utána még inkább próbálták őt bemocskolni. De azért vagyunk kereszténydemokraták, mert kiállunk az értékeinkért, magunkért, egymásért. Ha valakit sárral összekennek, nem engedhetjük el a kezét.

Orbán Viktor is meglepődött, amikor felszólalt.

Arról ment a diskurzus, hogy felálljon vagy ne álljon fel. Kövér László is meglepődött egy pillanatra, de megadta a szót, és – Semjén Zsolt elmondása szerint – Orbán Viktor is helyeselte utólag, hogy megtette.

Sikerült tisztáznia magát?

A kérdést a nyomozó hatóság tudja feltárni, ezért sajnálatos, hogy ez az ügy az elmúlt egy esztendőben büntetőjogilag nem került nyugvópontra. De az ügyészség átvette a vád képviseletét a becsületsértéssel kapcsolatos beadványnál, tehát az az álláspontja, hogy alaptalan rágalomról van szó.

Mindaz, amit Semjén Zsolttal tettek, színtiszta karaktergyilkosság.

Egy mesterségesen felépített eljárás, amelynek egyetlen célja volt: legyilkolni egy egyébként minden szempontból feddhetetlen életű embert. Gondoljunk csak bele, a KDNP-s politikusokat az előző tizenhat évben nem nagyon tudták kritizálni ügyekkel. Mindig kívül tudtunk maradni a botrányokon, ezzel az üggyel próbálták a pártunkat lejáratni.

Mi a véleménye az új kormányról? Emlékezetes, először Rubovszky Rita nevét lengették be leendő oktatási miniszternek. Elégedett lett volna vele?

Ritát egy rendkívül jó, keresztény elkötelezettségű pedagógusnak, kiváló szakembernek tartom. A személye garancia lett volna arra, hogy az általunk is képviselt értékek megjelenjenek az oktatásban, a nevelésben. Sokkoló volt látni, hogy nem azért vonták vissza a jelölését, mert a szakmai alkalmasságát vonták kétségbe, vagy bármilyen szakmai kifogást fogalmaztak volna meg vele szemben, hanem a keresztény meggyőződése volt a kinevezésének a gátja.

Ráadásul azzal, hogy Rubovszky Rita kinevezési javaslatát visszavonták, a világnézete miatt hátrányos megkülönböztetés érte.

Hol van itt a liberálisok által hangoztatott esélyegyenlőség? Vagy a Tisza és Magyar Péter szerint az esélyegyenlőség keresztény emberre nem vonatkozik? Mert Rubovszky Rita esete azt mutatja. Mindez jól rávilágít arra, hogy a Tisza mögött olyan erők húzódnak meg, amelyek nem tűrik a keresztény értékek nyilvános megjelenítését, és Magyar Péter az egyik első döntésével meghajolt ezen keresztényellenes erők előtt. Ugyanezt látjuk az alaptörvény módosítása kapcsán is: alkotmányos önazonosságunk és a keresztény kultúra védelmét kivennék az állami szervek kötelességei közül. Na, ilyenkor van igazán szükség a politikában egy kereszténydemokrata erőre, most van igazán szükség a KDNP-re!

Nincs sértődés amiatt, mert Rubovszky Rita átpártolt a Tiszához, és majdnem miniszter is lett belőle?

Én minden esetben örülök, amikor miniszternek jelölnek olyan embert, akiről úgy gondolom, hogy szakmailag megfelelő, a magyar nemzeti és az európai keresztény érdekeket fogja képviselni. Az új kormányban most is vannak olyan miniszterek, akik gyakorló keresztény emberek, igazán kár, hogy a parlamenti meghallgatásuk során azt mondták, a vallási meggyőződésük nem fogja őket befolyásolni közéleti tevékenységük során. Kérdezem én: ha a meggyőződésük nem fogja befolyásolni őket, akkor ugyan mi fogja, ki fogja? Hogyan lesznek önálló politika alakítók? Vagy üres beszélő fejek lesznek egy Facebook- kormányzáshoz?

Miként vélekedik az oktatási tárcát végül elnyerő Lannert Juditról?

Lannert Judit oktatáskutató, pedagógiai végzettsége nincs, egy percet nem dolgozott oktatóként, így nincs pedagógusi tapasztalata. Ő elméleti szakember. Olyan személyre lenne szükség oktatási miniszterként, akinek mindennapi tapasztalata van a gyerekek neveléséről, oktatásáról, és nem elvi ideológiák határozzák meg az oktatási elképzeléseit. Ismerve a kutatói munkáját, nincs kétségem afelől, hogy Lannert Judit ízig-vérig ideologikus, baloldali-liberális oktatási rendszert fog kiépíteni az elkövetkező esztendőkben.

Milyen négy évre számít?

Tartok attól, hogy igazi kormányzás helyett Facebook-kormányzás lesz, és csak a hangereje fog folyamatosan változni. Volt már a magyar történelemben ilyen időszak, amikor hangulatkeltésből próbált egy párt hatalomban maradni, de előbb-utóbb saját magával fordult szembe. Mi, kereszténydemokraták azt kívánjuk, hogy a hazánk mindezek ellenére a következő négy évben is előremenjen. Jelen pillanatban a kormányzás áll, nem történik semmi, valódi intézkedések nem születnek, csupán öncélú hergelés zajlik. A hátramutogatásból nincsen előrehaladás. Megígérték, hogy ripsz-ropsz hazahozzák az európai uniós forrásokat. Brüsszel a követeléseivel kapcsolatban egyértelműsítette, hogy milyen árat kér érte. Miért nem nyújtják be az Országgyűlésnek a szükséges törvénymódosításokat? Tán mégse akarják vagy tudják olyan gyorsan hazahozni ezeket a pénzeket? Mégsem olyan sürgős nekik? Ha viszont igen, miért nem dolgoznak? Csak duma van, de hogy merre menjen az ország, arról nincs elképzelésük. Magyar Péter kétharmados felhatalmazást kapott, hogy építsen, alkosson. Megszerezte az emberek bizalmát, tessék hát elindulni ezen az úton! Tessék vezetni az országot, ahogy egy miniszterelnöknek kell!

