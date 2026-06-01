„Miért inogna a szék Semjén Zsolt alatt? Mindaz, amit vele tettek, színtiszta karaktergyilkosság” – Latorcai Csaba a Mandinernek

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Semjén Zsolt felajánlotta a lemondását, de az országos elnökség nem fogadta el – mondja Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Az Országgyűlés alelnöke részletesen beszélt a választási vereség okairól, felelősségvállalásról és a jövő feladatairól.
Megszokta már, hogy ellenzékbe kerültek?
Szokni kell, de megszokni nem! Nem az ellenzéki létre gondolok, hanem mindarra, amit a Tisza Párt a napokban meglépett az Országgyűlésben. Szimbolikus tettek ezek: az ülésterembe 1902-ben készített házelnöki szék felcserélése egy tömegtermékre, az alkotmánymódosítási tervezetben a keresztény kultúra Magyarországra gyakorolt hatásának kiradírozása arra utal, hogy a múltat el akarják törölni.
És a nagy nekibuzdulásban nem csupán az elmúlt tizenhat évet akarják eltörölni, hanem a teljes történelmünk kerülhet múzeumba, vitrinek mögé.
Mintha nem az ezer évünket akarnák továbbírni, hanem szakítva vele valami újba akarnának fogni. Ez veszélyes, az ilyen próbálkozások mindig tragédiába torkolltak, valamennyi totalitárius hatalom így kezdett neki a működésének. De vannak más veszélyek is. Egyre több felmérés igazolja, mennyire veszélyesek a gyermekekre a digitális eszközök. Ezért nyújtottuk be mi, KDNP-s képviselők azt a javaslatunkat, hogy védjük meg a gyermekeket a digitális eszközök káros hatásaitól.
Mire számít, támogatni fogja a kormánypárt?
Eddig semmilyen reakció nem érkezett a Tisza Párt részéről, amin nem is csodálkozom. Az Országgyűlés felállításával kapcsolatos tárgyalások során is azt tapasztaltuk, hogy a tiszás képviselők mozgástere a nullával egyenlő. Bármilyen általunk felvetett érdemi kérdésnél szünetet kértek, és telefonon egyeztettek „valakivel”, aki megmondta nekik, mit válaszolhatnak. Most is várjuk, hogy ez a „valaki” megmondja nekik, megvédhetők-e a gyermekek a digitális eszközök káros hatásaitól.
Milyen állapotban van most a KDNP?
Amilyen állapotban egy elvesztett választás után lehet. De szeretnék megnyugtatni mindenkit, noha azt híresztelték rólunk, nem ijedtünk meg. Az eredmények ismeretében is fűt minket a harci kedv, és azonnal elkezdtünk a jövőn gondolkodni: hogyan tudjuk az új politikai rendszerben a leghatékonyabban képviselni a választóinkat és minden magyar embert, azokat is, akik nem a Fidesz–KDNP-re szavaztak. Ne felejtsük el, a Fidesz–KDNP 2,4 millió voksot kapott, tehát Magyarország egynegyede ezt a pártszövetséget támogatta.
Nekünk mindenáron képviselnünk kell őket, sőt a mi politikánk, hogy az egész magyar nemzetet képviseljük pártállástól függetlenül.
Ez azért elég nehéz lesz ebből az ellenzéki szerepből.
Valóban. Az, hogy több mint kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt, nem jelenti azt, hogy ne lennének eszközeink. Az utóbbi időszak megmutatta, hogy a politika az utcán és a digitális térben zajlik. Nekünk is jelen kell tehát lennünk, mégpedig az eddigiekhez képest hatványozottan. A mi feladatunk, hogy ott legyünk az emberek között, beszélgessünk velük, elvégre a KDNP a mindennapok embereinek a pártja.
Érez bármi hiányosságot a kampánnyal kapcsolatban?
Két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy azt mondják a kampányguruk, pozitív kampánnyal nem lehet nyerni, szükség van szembesítésre. Szerintem a kampányban az egyik hiba az volt, hogy a szembesítés mellett kevés eredménykommunikáció zajlott. Nem mutattuk meg eléggé az eredményein- ket, nem beszéltünk eleget róluk. És a másik: arról sem beszéltünk, hogy milyen Magyarországot akarunk. Megjegyzem, erről a Tisza sem beszélt. Ez nagyon hiányzott. És miután pozitív dolgokról senki nem beszélt, a kampány stílusa és üzenetei folyamatosan egyre mélyebbre süllyedtek.
A Fideszben annak megvitatása zajlik, hogyan lehet a mélyütésből felállni. A KDNP-n belül is van ilyen törekvés?
Igen, noha a Fidesz és a KDNP szövetségben kormányozott, mindkét pártnak külön el kell végeznie a feltáró munkát, a hibákkal való szembenézést. Ebben a munkában mindenkinek saját magára kell koncentrálnia.
Az eltelt tizenhat esztendő egyik fő hibájának tartom, hogy nem jelentek meg a nyilvánosságban azok a viták, amelyeket értékalapon folytattunk a Fidesszel.
Ezek ugyanis nem gyengítették, hanem éppen ellenkezőleg, erősítették a kormányzásunk minőségét. Az egység folyamatos demonstrálása elvette a sokszínűség értékeinek láttatását a szövetségünkben. Márpedig a szövetségen belüli sokszínűség nem gyengeség, hanem erő. Ezt az erőt kell most visszanyerni. A kórusnak, amely az előző másfél évtizedben csak egyszólamú gregorián dallamokat énekelt, most azt kell megmutatnia, hogy képes többszólamú dallamok eléneklésére is. Vagyis nem kell mindig mindenben ugyanazt vallani, és a különböző álláspontjainkat bátran el kell mondani a társadalomnak. Ami a mi feladatunkat illeti, szándékaink szerint ősszel már egy megújult és az értékeit új módon megjelenítő Kereszténydemokrata Néppárttal találkozhatnak az emberek.
Saját stratégiát kell építenünk, és a megvalósításához meg kell találnunk a legalkalmasabb embereket.
A fiatalítás már elindult az előző esztendőkben, szerencsére ellenzékben sokkal nagyobb lehetőségünk nyílik egy új, dinamikus KDNP megformálására.
Nem tudom ezt másképp értelmezni, mint hogy inog a szék Semjén Zsolt alatt.
Miért inogna a szék Semjén Zsolt alatt? Semjén Zsolt felajánlotta a lemondását a legutóbbi országos elnökségi ülésen, de az elnökség teljes egységben nem fogadta el. Úgy döntöttünk, mielőtt bármilyen személyi kérdéssel foglalkoznánk, elemezni kell a választási vereség okait, majd meg kell alkotni a párt új stratégiáját, és ahhoz szükséges megfelelő vezetőket találni. Ez a választási eredmény az eddigieknél sokkal mélyebb vizsgálatot igényel.
Mindaz, ami történt, nem egy személy miatt következett be, és a megújulás sem egy személy révén érkezik majd el.
A párt tagjai közösen jutottak ebbe a helyzetbe, és csak a tagok, szimpatizánsok közös munkájával lehetséges a megújulás.
Azért is kérdeztem Semjén Zsoltot, mert a kampányban reflektorfénybe került a Zsolti bácsis üggyel. Hibának tartja, hogy szeptemberben felszólalt a parlamentben, belerántva saját magát a történetbe?
Ami Semjén Zsolttal történt, még nem fordult elő a magyar politikai életben. A lehető legmocskosabb, legdurvább vádat fogalmazták meg.
Nem mondták ki, hogy ő lenne a gyanúsított.
A nevét nem, de közvetve vagy közvetlenül arra utaltak, hogy ő az. Ez mérhetetlenül aljas dolog! És amikor végül Semjén Zsolt felállt, hogy megvédje magát Arató Gergely DK-s képviselő sunyi inszinuációjával szemben, már nem volt más lehetősége – bent ültem a parlament üléstermében. Egy jól megkomponált performansz volt.
Miközben Arató Gergely kérdezte, hogy ki az a Zsolti bácsi, DK-s társai mutogattak rá, vagyis eléggé egyértelmű gesztusokat tettek.
Ha más lett volna a vita dinamikája, akkor én is azt tanácsoltam volna, hogy ne szólaljon fel, de egyszerűen fel kellett állnia, és vissza kellett utasítania ezt az aljas vádat. Utána még inkább próbálták őt bemocskolni. De azért vagyunk kereszténydemokraták, mert kiállunk az értékeinkért, magunkért, egymásért. Ha valakit sárral összekennek, nem engedhetjük el a kezét.
Orbán Viktor is meglepődött, amikor felszólalt.
Arról ment a diskurzus, hogy felálljon vagy ne álljon fel. Kövér László is meglepődött egy pillanatra, de megadta a szót, és – Semjén Zsolt elmondása szerint – Orbán Viktor is helyeselte utólag, hogy megtette.
Sikerült tisztáznia magát?
A kérdést a nyomozó hatóság tudja feltárni, ezért sajnálatos, hogy ez az ügy az elmúlt egy esztendőben büntetőjogilag nem került nyugvópontra. De az ügyészség átvette a vád képviseletét a becsületsértéssel kapcsolatos beadványnál, tehát az az álláspontja, hogy alaptalan rágalomról van szó.
Mindaz, amit Semjén Zsolttal tettek, színtiszta karaktergyilkosság.
Egy mesterségesen felépített eljárás, amelynek egyetlen célja volt: legyilkolni egy egyébként minden szempontból feddhetetlen életű embert. Gondoljunk csak bele, a KDNP-s politikusokat az előző tizenhat évben nem nagyon tudták kritizálni ügyekkel. Mindig kívül tudtunk maradni a botrányokon, ezzel az üggyel próbálták a pártunkat lejáratni.
Mi a véleménye az új kormányról? Emlékezetes, először Rubovszky Rita nevét lengették be leendő oktatási miniszternek. Elégedett lett volna vele?
Ritát egy rendkívül jó, keresztény elkötelezettségű pedagógusnak, kiváló szakembernek tartom. A személye garancia lett volna arra, hogy az általunk is képviselt értékek megjelenjenek az oktatásban, a nevelésben. Sokkoló volt látni, hogy nem azért vonták vissza a jelölését, mert a szakmai alkalmasságát vonták kétségbe, vagy bármilyen szakmai kifogást fogalmaztak volna meg vele szemben, hanem a keresztény meggyőződése volt a kinevezésének a gátja.
Ráadásul azzal, hogy Rubovszky Rita kinevezési javaslatát visszavonták, a világnézete miatt hátrányos megkülönböztetés érte.
Hol van itt a liberálisok által hangoztatott esélyegyenlőség? Vagy a Tisza és Magyar Péter szerint az esélyegyenlőség keresztény emberre nem vonatkozik? Mert Rubovszky Rita esete azt mutatja. Mindez jól rávilágít arra, hogy a Tisza mögött olyan erők húzódnak meg, amelyek nem tűrik a keresztény értékek nyilvános megjelenítését, és Magyar Péter az egyik első döntésével meghajolt ezen keresztényellenes erők előtt. Ugyanezt látjuk az alaptörvény módosítása kapcsán is: alkotmányos önazonosságunk és a keresztény kultúra védelmét kivennék az állami szervek kötelességei közül. Na, ilyenkor van igazán szükség a politikában egy kereszténydemokrata erőre, most van igazán szükség a KDNP-re!
Nincs sértődés amiatt, mert Rubovszky Rita átpártolt a Tiszához, és majdnem miniszter is lett belőle?
Én minden esetben örülök, amikor miniszternek jelölnek olyan embert, akiről úgy gondolom, hogy szakmailag megfelelő, a magyar nemzeti és az európai keresztény érdekeket fogja képviselni. Az új kormányban most is vannak olyan miniszterek, akik gyakorló keresztény emberek, igazán kár, hogy a parlamenti meghallgatásuk során azt mondták, a vallási meggyőződésük nem fogja őket befolyásolni közéleti tevékenységük során. Kérdezem én: ha a meggyőződésük nem fogja befolyásolni őket, akkor ugyan mi fogja, ki fogja? Hogyan lesznek önálló politika alakítók? Vagy üres beszélő fejek lesznek egy Facebook- kormányzáshoz?
Miként vélekedik az oktatási tárcát végül elnyerő Lannert Juditról?
Lannert Judit oktatáskutató, pedagógiai végzettsége nincs, egy percet nem dolgozott oktatóként, így nincs pedagógusi tapasztalata. Ő elméleti szakember. Olyan személyre lenne szükség oktatási miniszterként, akinek mindennapi tapasztalata van a gyerekek neveléséről, oktatásáról, és nem elvi ideológiák határozzák meg az oktatási elképzeléseit. Ismerve a kutatói munkáját, nincs kétségem afelől, hogy Lannert Judit ízig-vérig ideologikus, baloldali-liberális oktatási rendszert fog kiépíteni az elkövetkező esztendőkben.
Milyen négy évre számít?
Tartok attól, hogy igazi kormányzás helyett Facebook-kormányzás lesz, és csak a hangereje fog folyamatosan változni. Volt már a magyar történelemben ilyen időszak, amikor hangulatkeltésből próbált egy párt hatalomban maradni, de előbb-utóbb saját magával fordult szembe. Mi, kereszténydemokraták azt kívánjuk, hogy a hazánk mindezek ellenére a következő négy évben is előremenjen. Jelen pillanatban a kormányzás áll, nem történik semmi, valódi intézkedések nem születnek, csupán öncélú hergelés zajlik. A hátramutogatásból nincsen előrehaladás. Megígérték, hogy ripsz-ropsz hazahozzák az európai uniós forrásokat. Brüsszel a követeléseivel kapcsolatban egyértelműsítette, hogy milyen árat kér érte. Miért nem nyújtják be az Országgyűlésnek a szükséges törvénymódosításokat? Tán mégse akarják vagy tudják olyan gyorsan hazahozni ezeket a pénzeket? Mégsem olyan sürgős nekik? Ha viszont igen, miért nem dolgoznak? Csak duma van, de hogy merre menjen az ország, arról nincs elképzelésük. Magyar Péter kétharmados felhatalmazást kapott, hogy építsen, alkosson. Megszerezte az emberek bizalmát, tessék hát elindulni ezen az úton! Tessék vezetni az országot, ahogy egy miniszterelnöknek kell!
