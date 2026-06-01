Magyarország sportfogadás Bajnokok Ligája-döntő Bajnokok Ligája Arsenal PSG

Pár ezer forintból több milliós nyeremény – ők voltak a legboldogabb rajongók a BL-döntő után

2026. június 01. 11:02

Tippmix-rekordot hozott a budapesti finálé. Kiemelkedő nyeremények is születtek a Bajnokok Ligája-döntő, valamint a teljes BL-idény lezárásával.

Rekordot hozott a Tippmixen a budapesti labdarúgó BL-döntő, a téteket illetően megdőlt a napi rekord és a fogadásszámok is kiugró adatokat mutatnak – közölte a Szerencsejáték Zrt. a Magyar Távirati Irodával.

A PSG megvédte címét a BL-ben (Fotó: Franck Fife/AFP)

A cég összesítése szerint az Európa-liga-, illetve a Konferencia-liga-döntőt is többszörösen felülmúlta a Bajnokok Ligája aranycsatája (az El-döntőnél 5-ször, a Kl-döntőnél 6-szor több tét érkezett be), de még a májusban második legnépszerűbb találkozónál (Bayern München– Paris Saint-Germain BL-elődöntő-visszavágó) is 3,5-szer több tét érkezett az Arsenal és a PSG összecsapására, amelyet végül a francia csapat nyert a hosszabbítás után tizenegyesekkel.

A Tippmixen a „Ki nyeri a döntőt?” fogadási sorra beérkezett tippek 80 százaléka várta a franciák sikerét, az „1X2” fogadási piacon a tippek 33 százaléka érkezett a döntetlenre. Népszerű volt a fogadók körében az a tipp is, mely szerint mindkét csapat betalál a döntőn – itt a tippek 99 százaléka lett tökéletes.

Azok a fogadók, akik a rendes játékidő pontos végeredményét (1–1) eltalálták, 5,50-es szorzóval kalkulálhattak, aki pedig eltalálta, hogy az Arsenal szerzi meg a vezetést, 2,07-es oddsnak örülhetett.

Az Ágyúsok már a 6. percben 1–0-ra vezettek, a második félidőben aztán büntetőből egyenlített a PSG, így a „Lesz 11-es?” fogadási sorra érkezett tippek 98 százaléka helyesnek bizonyult. Az 1–1-es rendes játékidőt követően a hosszabbítás sem hozott gólt, így jöhettek a tizenegyesek, aminek szintén sok sportfogadó örülhetett – ismertette a Szerencsejáték Zrt.

Milliókat nyertek a BL-döntővel

Kiemelkedő nyeremények is születtek a BL-döntő, valamint a teljes BL-idény lezárásával. Egy Tippmix-játékos még tavaly szeptemberben tippelte meg a BL-győztest, mellette ráadásul további négy versenykiírás végső győztesét is eltalálta, így kétszer megjátszva 5-ös kötését, összesen 6 ezer forintos tétre 2 millió 76 ezer 228 forintot nyert. Volt olyan fogadó is, aki tavaly október végén tippelte meg a három európai kupadöntő győztesét, és mivel minden tippje tökéletes volt, közel 2 millió forintot nyert, 15 ezres tétjével – derült ki a cég összesítéséből.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. június 01. 13:29
ilyenkor a győztes bosszankodik, hogy miért ilyen kicsi téttel játszott
