Pár ezer forintból több milliós nyeremény – ők voltak a legboldogabb rajongók a BL-döntő után

A Tippmixen a „Ki nyeri a döntőt?” fogadási sorra beérkezett tippek 80 százaléka várta a franciák sikerét, az „1X2” fogadási piacon a tippek 33 százaléka érkezett a döntetlenre. Népszerű volt a fogadók körében az a tipp is, mely szerint mindkét csapat betalál a döntőn – itt a tippek 99 százaléka lett tökéletes.

Azok a fogadók, akik a rendes játékidő pontos végeredményét (1–1) eltalálták, 5,50-es szorzóval kalkulálhattak, aki pedig eltalálta, hogy az Arsenal szerzi meg a vezetést, 2,07-es oddsnak örülhetett.

Az Ágyúsok már a 6. percben 1–0-ra vezettek, a második félidőben aztán büntetőből egyenlített a PSG, így a „Lesz 11-es?” fogadási sorra érkezett tippek 98 százaléka helyesnek bizonyult. Az 1–1-es rendes játékidőt követően a hosszabbítás sem hozott gólt, így jöhettek a tizenegyesek, aminek szintén sok sportfogadó örülhetett – ismertette a Szerencsejáték Zrt.