Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
belváros vitézy dávid bkk kapcsolat tömegközlekedés gödöllő budapest

Fontos bejelentést tett a miniszter: így alakul át Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése

2026. június 01. 11:51

Könnyebben elérhetők lesznek a külső kerületek és a környező települések is.

2026. június 01. 11:51
null

Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között – tette közzé Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

A miniszter felidézte: civil aktivistaként húsz éve az egyik legnagyobb sikerük volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése, majd a BKK vezetőjeként 2010 után az egyik első döntése volt az azóta is sikeres, egész éjszaka közlekedő 6-os villamos bevezetése. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A rendszer azonban mára megérett az újragondolásra, mert azóta a főváros és az agglomeráció is jelentősen átalakult: nőtt a külső kerületek lakossága, és az agglomerációba is százezrek költöztek. Ezért még fővárosi szakbizottsági elnökként tett tavaly javaslatot az éjszakai hálózat megújítását célzó munka megindítására a Fővárosi Közgyűlésnek. 

Első lépésben tavaly nyáron a metrók üzemidejét hosszabbították meg, második lépésben most a buszhálózat újratervezése jön

 – írta a bejegyzésben.

Vitézy Dávid kifejtette: az elmúlt egy évben sokat dolgoztak a BKK-val közösen az új rendszeren, több körös társadalmi véleményezés is zajlott. A hálózat fejlesztésének főbb vonalait így már ismerhetik a budapestiek: több közvetlen kapcsolat, átláthatóbb és a nappali hálózatra jobban emlékeztető éjszakai buszhálózat a cél, és számos külső kerületben új területek is bekapcsolódnak majd az éjszakai kiszolgálásba.

Fontos további eredménynek nevezte, hogy már közlekedési miniszterként sikerült összehangoltan fejleszteni a budapesti agglomerációt kiszolgáló „kék” Volán-buszok és a budapesti éjszakai járatok menetrendjét. Ez apró, de fontos lépés afelé, hogy Budapest és a környező települések közlekedését egységként kezeljék, mert az agglomerációs szétterülés kihívásaira csak így lehet érdemi választ adni.

Könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe

Az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre – ismertette a miniszter.

A tájékoztatás szerint a Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok. Az új 922-es és 988-as járatok Budakeszin keresztül érkeznek a Széll Kálmán térre, majd a Batthyány tér, Lánchíd és a Deák Ferenc tér után a Kiskörúton és a Szabadság hídon át a Móricz Zsigmond körtér érintésével a belváros legfontosabb pontjait érik el és közvetlenül továbbhaladnak Budaörsön át Törökbálintra. További fejlesztés, hogy Budaörsöt és Törökbálintot két irányban, félóránként látják el a buszok.

Gödöllő és Szentendre is könnyebben elérhetővé válik

Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre a Belváros és Gödöllő térsége között is. Az éjszakai járatok egységesen a Deák Ferenc térről indulnak, és az Örs vezér tere, Cinkota, Szilasliget, valamint Mogyoród központja érintésével érik el és járják körbe Gödöllő belvárosi térségét.

Szentendre térsége is könnyebben elérhetővé válik a Deák térről éjszaka. Budakalász, Pomáz és Szentendre felé az első éjfél utáni 943-as járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul majd, ezt követően pedig a belváros felől érkező 923-as járatokhoz csatlakozva gyakrabban, egész éjjel óránként biztosított az eljutás a települések felé.

Pécel gyorsabb és közvetlenebb éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 969-es járat a Deák Ferenc térről indulva egész éjjel óránként közlekedik, gyorsabb útvonalon.

Gyál is egyszerűbben lesz elérhető éjszaka. A járatok ezentúl a Határ útnál biztosítanak csatlakozást a belvárost elérő buszokra, miközben minden járat érinti a Bem József utcát is Gyálon, ahol így a város teljes területe egységesen és gyakrabban válik elérhetővé.

Nagykovácsi és Solymár felé sűrűbb és a belvárosból összehangoltabb éjszakai közlekedés jön létre. A településekre egységesen óránként indulnak járatok, amelyekhez a belvárosból érkező új 905-ös és 905A járatok csatlakoznak Hűvösvölgyben. Emellett Solymáron az éjszakai buszok már a Nyugati pályaudvarra érkező vonatokat elérve is biztosítják a település belső részeinek elérhetőségét.

Szigetszentmiklósra is gyakrabban, egész éjjel óránként biztosítják a belváros irányából a csatlakozást Csepelen. Az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok mindegyike körbejárja a várost.

A budapesti változásokat a BKK teszi közzé hétfőn. Az új hálózat július 1-jétől indul, a BKK és a MÁV-Volán összehangolt munkájának eredményeként – írta bejegyzésében a közlekedési miniszter.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. június 01. 13:30
Nyugtával a napot... Balfasz ez kérem, nem is kicsit.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
•••
2026. június 01. 13:01 Szerkesztve
"A miniszter felidézte: civil aktivistaként húsz éve az egyik legnagyobb sikerük volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése" Hát az biztos nagy sikernek számít ha civilként saját beruházásra buszokat állít üzembe, de nem lehet, hogy kicsit eltúlozod az arcodat? Az meg miért világraszóló durranás ha valaki végzi a munkáját? Talán Nobel díj jár a péknek mert kenyeret süt? Intéznéd el b+ , hogy visszaadják a Lánc-hidat arra a célra amire való. Ja , hogy a hasonló hülye Karigerivel kellene megmérkőznöd dicső lovag!!! Te is csak az önfényezést tolod. Tarlós egész regnálása alatt nem döngette annyit a mellét fölfújt hülye szőrös majom, mint te két hónap alatt a semmire, pedig amíg te azt se tudtad hol illegesd magad, hogy rákerülj valami fotóra -mint mostanában a szamárpofájú főnököd,- Tarlós egész Budapestet kihúzta abból a szarból amit Demszki hátrahagyott.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!