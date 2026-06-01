Fontos bejelentést tett a miniszter: így alakul át Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése

Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között – tette közzé Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

A miniszter felidézte: civil aktivistaként húsz éve az egyik legnagyobb sikerük volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése, majd a BKK vezetőjeként 2010 után az egyik első döntése volt az azóta is sikeres, egész éjszaka közlekedő 6-os villamos bevezetése.