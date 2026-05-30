Kitört a balhé Budapesten: PSG- és Arsenal-szurkolók estek egymásnak (VIDEÓ)

Rekordkészültség Budapesten

Mint írtuk, szombat este 18 órától kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, ahol 60 ezer néző előtt mérkőzik meg a serlegért az Arsenal és a Paris Saint-Germain. A mérkőzésre mindkét csapat részéről nagyszámú szurkolócsoport érkezik. Az MLSZ, az ORFK, a BKK és a Budapest Airport keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hétvégén aki csak teheti, ne utazzon sehova autóval. A legnagyobb szurkolói zóna a Hősök terén lesz, ahova már május 28-tól várják a szurkolókat és érdeklődőket ingyenes programokkal.