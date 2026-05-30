Kitört a balhé Budapesten: PSG- és Arsenal-szurkolók estek egymásnak (VIDEÓ)

A rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást
Szurkolók verekedtek szombaton hajnalban a Király utcában, a rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a police.hu oldalon.
A tájékoztatás szerint több szurkoló verekedett össze 2026. május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest VII. kerületében, a Király utcában. A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportos garázdaság bűntett miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, melynek keretében elemzik a kamerafelvételeket is, írja az MTI.