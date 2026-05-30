Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
arsenal bajnokok ligája psg budapest

Kitört a balhé Budapesten: PSG- és Arsenal-szurkolók estek egymásnak (VIDEÓ)

2026. május 30. 08:46

Megtalálták egymást a belvárosban.

2026. május 30. 08:46
null

Erőszakos összecsapások történtek Budapest belvárosában a Paris Saint-Germain szurkolói és angol ultrák között a PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő előestéjén.

A történtekről a Mouvement Ultra France Instagram-oldal számolt be, részleteket azonban egyelőre nem közöltek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A rendőrség  csoportos garázdaság miatt indított eljárást

Szurkolók verekedtek szombaton hajnalban a Király utcában, a rendőrség csoportos garázdaság miatt indított eljárást – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a police.hu oldalon. 

A tájékoztatás szerint több szurkoló verekedett össze 2026. május 30-án 0 óra 20 perc körül Budapest VII. kerületében, a Király utcában. A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportos garázdaság bűntett miatt ismeretlen tettesek ellen indított eljárást, melynek keretében elemzik a kamerafelvételeket is, írja az MTI.

Rekordkészültség Budapesten

Mint írtuk, szombat este 18 órától kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, ahol 60 ezer néző előtt mérkőzik meg a serlegért az Arsenal és a Paris Saint-Germain. A mérkőzésre mindkét csapat részéről nagyszámú szurkolócsoport érkezik. Az MLSZ, az ORFK, a BKK és a Budapest Airport keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hétvégén aki csak teheti, ne utazzon sehova autóval. A legnagyobb szurkolói zóna a Hősök terén lesz, ahova már május 28-tól várják a szurkolókat és érdeklődőket ingyenes programokkal. 

Ezt is ajánljuk a témában

Képernyőkép: Instagram

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2026. május 30. 10:54
Köszi MP, Köszi alkalmatlan belügymin, Köszi idióta tejbetök geli, Köszi agyhalott tiszar szavazók. Ezt is elhoztátok nekünk.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. május 30. 10:44
Fotelharcosok. Egy kommandós 10-t lever 5 mp alatt. :) A konda hamar szétszalad.
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. május 30. 10:40
Engem nem igazán érdekel,nem járok arra. Azért van a rendőrség, hogy rendet tartson akár nagyon kemény fellépéssel is. Ha a mérkőzés előtt már ez történt mi lesz majd utána?
Válasz erre
4
0
DE JÓ
2026. május 30. 10:38
TEK?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!