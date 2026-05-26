budapest airport bajnokok ligája mlsz rendőr

Rekordkészültség Budapesten: minden a feje tetejére áll a BL-döntő miatt

2026. május 26. 18:01

A BKK sűríti a járatait, az autót jobb elfelejteni.

2026. május 26. 18:01
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Szombaton este rendhagyó módon 18 órától kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, ahol 60 ezer néző előtt mérkőzik meg a serlegért az Arsenal és a Paris Saint-Germain. A mérkőzésre mindkét csapat részéről nagyszámú szurkolócsoport érkezik, olyanok is, akik bár a stadionba nem jutnak be, de mégis a helyszínen akarnák megnézni az összecsapást. A BL-döntő a rendészeti szerveknek, a Budapest Airportnak és a BKK-nak is hatalmas kihívást jelent.

Az első és legfontosabb tanács, amit az MLSZ, az ORFK, a BKK és a Budapest Airport keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hétvégén aki csak teheti, ne utazzon sehova autóval. A legnagyobb szurkolói zóna a Hősök terén lesz, ahova már május 28-tól várják a szurkolókat és érdeklődőket ingyenes programokkal. 

Kuczik János Zoltán, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese elmondta, több ezer rendőr lesz az utcákon, hiszen a BL-döntő a világ egyik legnagyobb figyelemmel követett sporteseménye, így rengeteg turistára számítanak. 

Mint mondta, tavaly világszerte 148 millió nézőt vonzó BL-döntő biztosítására már egy éve készülnek. A hatóságok célja egy békés futballünnep megteremtése és a közbiztonság fenntartása.

Elárulta, hogy a két nagy szurkolótábor jelenléte fokozott biztonsági kockázatot jelent, szavai szerint csak Londonból több mint 10 ezer jegy nélküli Arsenal-drukker érkezésére számítanak. A legnagyobb rendőri erőket a belvárosba és környékére csoportosítják, hiszen ott számítanak a legtöbb feszültségre a drukkerek között. A vezérőrnagy kiemelte, hogy a magyar rendőrök mellett francia és angol rendőrök is segítik majd a munkájukat Budapesten a BL-döntő ideje alatt. 

Kaptunk olyan információt, miszerint az angol drukkerek a kocsmák zárása után a köztereken szoktak éjszakázni, erre is fel kell készülni”

– tette hozzá.

Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője szerint a közösségi közlekedési csúcsra lesz járatva a hétvégén, a szurkolók és turisták eligazodását idegen nyelvet beszélő hostessek segítik majd, a metrók és az 1-es villamos pedig 2-3 percenként fog járni. Kiemelte, felkészültek havária esetére is, minden eshetőségre készen állnak. Mint mondta, a 100E buszjárat az 1-es terminált is érinteni fogja. 

Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vezérigazgató-helyettese szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér extrém terhelés alatt lesz, péntektől vasárnapig a gépmozgások és az utasszám is a megszokott duplájára emelkedik majd. Kiemelte, a kereskedelmi járatok is sűrűbben járnak, valamint rendkívüli mennyiségű charterjárat és magángép érkezik a kiemelt sporteseményre. 

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Hogy tudják a tempót tartani, időszakosan lezárják az 1-es futópályát, ami repülőgép-parkolóként fog üzemelni, valamint a kapacitásbővítés érdekében pénteken megnyitják az 1-es terminált, amely a 2-es terminállal megegyező infrastruktúrával (check-in pultok, biztonsági folyosók, vendéglátóipari egységek, taxidroszt, shuttle buszok) üzemel majd. 

Ide érkeznek majd a Wizz Air londoni járatai és az Arsenal-szurkolók is”

tette hozzá.

Valentinyi Katalin mindenkit megnyugtatott, Ferihegyen van elengedő kerozin, az üzemanyag-ellátás zavartalan, minden tanker maximális létszámmal és kapacitással dolgozik.

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zsocc44
2026. május 26. 19:06
Már megint ez a szájba vert foci! Egy felmérés szerint az emberek 80+%-a szarik magasról rá… marad néhány agyhalott barom, akik kimennek durva drágán a stadionba óbégatni… hihetetlen mélyre süllyedt a világ!
johannluipigus
2026. május 26. 18:31
Péntek reggel húzok a faszba Judapestről.
