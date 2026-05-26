Rekordkészültség Budapesten: minden a feje tetejére áll a BL-döntő miatt

Szombaton este rendhagyó módon 18 órától kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, ahol 60 ezer néző előtt mérkőzik meg a serlegért az Arsenal és a Paris Saint-Germain. A mérkőzésre mindkét csapat részéről nagyszámú szurkolócsoport érkezik, olyanok is, akik bár a stadionba nem jutnak be, de mégis a helyszínen akarnák megnézni az összecsapást. A BL-döntő a rendészeti szerveknek, a Budapest Airportnak és a BKK-nak is hatalmas kihívást jelent.

Az első és legfontosabb tanács, amit az MLSZ, az ORFK, a BKK és a Budapest Airport keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hétvégén aki csak teheti, ne utazzon sehova autóval. A legnagyobb szurkolói zóna a Hősök terén lesz, ahova már május 28-tól várják a szurkolókat és érdeklődőket ingyenes programokkal.