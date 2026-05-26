Rekordkészültség Budapesten: minden a feje tetejére áll a BL-döntő miatt

Budapestre figyel a világ a BL-döntő alatt: minden fenekestül felfordul a fővárosban
Szombaton este rendhagyó módon 18 órától kezdődik Budapesten a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, ahol 60 ezer néző előtt mérkőzik meg a serlegért az Arsenal és a Paris Saint-Germain. A mérkőzésre mindkét csapat részéről nagyszámú szurkolócsoport érkezik, olyanok is, akik bár a stadionba nem jutnak be, de mégis a helyszínen akarnák megnézni az összecsapást. A BL-döntő a rendészeti szerveknek, a Budapest Airportnak és a BKK-nak is hatalmas kihívást jelent.
Az első és legfontosabb tanács, amit az MLSZ, az ORFK, a BKK és a Budapest Airport keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hétvégén aki csak teheti, ne utazzon sehova autóval. A legnagyobb szurkolói zóna a Hősök terén lesz, ahova már május 28-tól várják a szurkolókat és érdeklődőket ingyenes programokkal.
Kuczik János Zoltán, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese elmondta, több ezer rendőr lesz az utcákon, hiszen a BL-döntő a világ egyik legnagyobb figyelemmel követett sporteseménye, így rengeteg turistára számítanak.
Mint mondta, tavaly világszerte 148 millió nézőt vonzó BL-döntő biztosítására már egy éve készülnek. A hatóságok célja egy békés futballünnep megteremtése és a közbiztonság fenntartása.
Elárulta, hogy a két nagy szurkolótábor jelenléte fokozott biztonsági kockázatot jelent, szavai szerint csak Londonból több mint 10 ezer jegy nélküli Arsenal-drukker érkezésére számítanak. A legnagyobb rendőri erőket a belvárosba és környékére csoportosítják, hiszen ott számítanak a legtöbb feszültségre a drukkerek között. A vezérőrnagy kiemelte, hogy a magyar rendőrök mellett francia és angol rendőrök is segítik majd a munkájukat Budapesten a BL-döntő ideje alatt.
Kaptunk olyan információt, miszerint az angol drukkerek a kocsmák zárása után a köztereken szoktak éjszakázni, erre is fel kell készülni”
– tette hozzá.
Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője szerint a közösségi közlekedési csúcsra lesz járatva a hétvégén, a szurkolók és turisták eligazodását idegen nyelvet beszélő hostessek segítik majd, a metrók és az 1-es villamos pedig 2-3 percenként fog járni. Kiemelte, felkészültek havária esetére is, minden eshetőségre készen állnak. Mint mondta, a 100E buszjárat az 1-es terminált is érinteni fogja.
Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vezérigazgató-helyettese szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér extrém terhelés alatt lesz, péntektől vasárnapig a gépmozgások és az utasszám is a megszokott duplájára emelkedik majd. Kiemelte, a kereskedelmi járatok is sűrűbben járnak, valamint rendkívüli mennyiségű charterjárat és magángép érkezik a kiemelt sporteseményre.
Hogy tudják a tempót tartani, időszakosan lezárják az 1-es futópályát, ami repülőgép-parkolóként fog üzemelni, valamint a kapacitásbővítés érdekében pénteken megnyitják az 1-es terminált, amely a 2-es terminállal megegyező infrastruktúrával (check-in pultok, biztonsági folyosók, vendéglátóipari egységek, taxidroszt, shuttle buszok) üzemel majd.
Ide érkeznek majd a Wizz Air londoni járatai és az Arsenal-szurkolók is”
– tette hozzá.
Valentinyi Katalin mindenkit megnyugtatott, Ferihegyen van elengedő kerozin, az üzemanyag-ellátás zavartalan, minden tanker maximális létszámmal és kapacitással dolgozik.
