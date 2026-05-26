Nagyon szeretne visszatérni az EU-ba London, de nemigen van rá fogadókészség

London egyre látványosabban próbál közeledni az Európai Unióhoz, de a kontinensen inkább közöny és türelmetlenség fogadja a brit próbálkozásokat. Nagy-Britannia új elképzeléseit sokan úgy látják Brüsszelben, mintha a Brexit körüli régi vitákat akarnák újra elővenni.
Az Euractiv beszámolója szerint európai diplomaták és tisztviselők értetlenül figyelik, hogy Nagy-Britanniában ismét előkerült az Európai Unióhoz való közeledés gondolata. Bár a brit Munkáspárton belül vita zajlik az EU-hoz való újbóli csatlakozás lehetőségéről, illetve London egy árupiaci egységes piac létrehozását is felvetette, az uniós oldalon ennek alig van fogadókészsége.
A lap szerint Nagy-Britannia próbálkozásai különösen azért ütköznek falakba, mert az uniós tagállamok többsége elégedett a jelenlegi, Brexit utáni kereskedelmi megállapodással. Franciaországon, Írországon és Hollandián kívül gyakorlatilag nincs olyan tagállam, amely komolyan érdeklődne a rendszer újratárgyalása iránt.
Nincs miről beszélni. Nincs napirenden, és nehéz is értelmezni. Összességében az európaiakat egyszerűen nem érdekli
– fogalmazott egy, a londoni és brüsszeli kapcsolatokra rálátó forrás. Az első közeledési kísérletek sem arattak sikert. Michael Ellam brit főtárgyaló egy olyan tervet terjesztett elő, amely lényegében egy árupiaci egységes piacot hozott volna létre az EU-val. Európai források szerint azonban ez túlságosan emlékeztetett a Brexit idején már elbukott brit „mazsolázgatásra”, amikor London az uniós tagság előnyeit akarta megtartani a kötelezettségek nélkül. Egy diplomata különösen csípősen fogalmazott:
London olyan javaslatokat tett le az asztalra, amelyek a Theresa May-korszak varázsgondolkodását idézik, ez pedig nem túl meggyőző.
Brüsszelben azt is kritikával illetik, hogy Keir Starmer csapata a jelek szerint nem épít a korábbi Brexit-tárgyalások során megszerzett brit tapasztalatokra és tanulságokra. Uniós források szerint ez a hozzáállás inkább nehezíti, mintsem segíti a közeledést.
Az uniós közöny mellett London belpolitikai helyzete sem növeli a bizalmat. Az Euractiv szerint Brüsszelben sokan úgy látják, hogy a brit politika túlságosan instabil és mérgező ahhoz, hogy komoly, hosszú távú tárgyalásokba kezdjenek.
Keir Starmer pozícióját sokan bizonytalannak látják, de az esetleges utódok sem tűnnek olyan erős szereplőknek, akik képesek lennének egy újabb nagy EU-s alku végigvitelére.
Andy Burnham manchesteri polgármester neve ugyan felmerült lehetséges utódként, de ő már előre kizárta az olyan tárgyalásokat, amelyek az EU-ba való visszalépésre emlékeztetnének.
