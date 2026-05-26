Nagyon szeretne visszatérni az EU-ba London, de nemigen van rá fogadókészség

Az Euractiv beszámolója szerint európai diplomaták és tisztviselők értetlenül figyelik, hogy Nagy-Britanniában ismét előkerült az Európai Unióhoz való közeledés gondolata. Bár a brit Munkáspárton belül vita zajlik az EU-hoz való újbóli csatlakozás lehetőségéről, illetve London egy árupiaci egységes piac létrehozását is felvetette, az uniós oldalon ennek alig van fogadókészsége.

A lap szerint Nagy-Britannia próbálkozásai különösen azért ütköznek falakba, mert az uniós tagállamok többsége elégedett a jelenlegi, Brexit utáni kereskedelmi megállapodással. Franciaországon, Írországon és Hollandián kívül gyakorlatilag nincs olyan tagállam, amely komolyan érdeklődne a rendszer újratárgyalása iránt.