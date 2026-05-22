Beszólt az EU-nak a korábbi szerb miniszterelnök

Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke szerint az EU bővítéssel kapcsolatos álláspontja igazságtalan: szerinte a játékszabályok megváltoztak, amióta Szerbia 2014-ben megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat.
„Az EU változtatja a bővítéssel kapcsolatos álláspontját, és ez nyilvánvalóan egyre forróbb téma” – mondta Ana Brnabić, Szerbia nemzetgyűlésének elnöke és volt miniszterelnöke a Politicónak a prágai GLOBSEC Fórumon. Ez a változó álláspont különösen jól látható Oroszország ukrajnai inváziójának kontextusában – tette hozzá.
„Amikor elkezdtük a játékot… 2014-ben…, fokozatos igazodás történt a közös kül- és biztonságpolitikához, és 100 százalékban igazodni kell az EU-hoz való csatlakozás előtt.
Most ezek a játékszabályok megváltoztak, de nem hiszem, hogy ez valójában igazságos”
– fogalmazott Brnabić.
Szerbia 2012-ben hivatalos EU-tagjelölt státuszt kapott, és 2014-ben megkezdte a tárgyalásokat a csatlakozáshoz szükséges fejezetekről.
Arra a kérdésre, hogy Szerbia Moszkva-párti álláspontja bonyolítja-e az EU-tagsági törekvéseit, azt mondta: „Ez nem könnyíti meg a dolgunkat, ami több mint nyilvánvaló, mivel 2021 decembere óta nem nyitottunk új klasztert az EU-integrációs folyamatban.”
Eközben más nyugat-balkáni országok, például Albánia és Montenegró, előrelépést tettek az EU-csatlakozási tárgyalásaikban, míg Szerbia tárgyalásai elakadtak – közölte Ana Brnabić. Ez szerinte nem azért van, mert Szerbia nem áll készen, hanem azért, mert az ország „nincs teljes mértékben összhangban az EU kül- és biztonságpolitikájával”.
A volt miniszterelnök úgy érzi, hogy Szerbia demokratikus visszaesésének narratívája igazságtalan.
„Érdekes módon például könnygázt és vízágyúkat láttunk a tüntetők ellen Albániában, de senki sem szólt egy szót sem” – folytatta Brnabić, utalva az albán ellenzék által vezetett tüntetésekre, amelyek összecsapásokhoz vezettek a tüntetők és a rendőrség között. „És miért van ez? Véleményem szerint azért, mert Albánia 100 százalékban igazodott a közös kül- és biztonságpolitikához, aztán, tudod, ti [az EU] szemet hunytok minden felett.” Ezzel szemben „Szerbia esetében meglehetősen nagymértékben hamis narratívákat terjesztetek, és másfajta mércét alkalmaztok” – fűzte hozzá.
A Politico szerint az EU akár 1,5 milliárd euróval is csökkentheti Szerbiának nyújtott előcsatlakozási alapokat az ország demokratikus normák terén való visszaesése miatt.
