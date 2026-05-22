Ana Brnabić Szerbia Európai Unió

Beszólt az EU-nak a korábbi szerb miniszterelnök

2026. május 22. 14:56

Ana Brnabić, a szerb parlament elnöke szerint az EU bővítéssel kapcsolatos álláspontja igazságtalan: szerinte a játékszabályok megváltoztak, amióta Szerbia 2014-ben megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat.

„Az EU változtatja a bővítéssel kapcsolatos álláspontját, és ez nyilvánvalóan egyre forróbb téma” – mondta Ana Brnabić, Szerbia nemzetgyűlésének elnöke és volt miniszterelnöke a Politicónak a prágai GLOBSEC Fórumon. Ez a változó álláspont különösen jól látható Oroszország ukrajnai inváziójának kontextusában – tette hozzá.

„Amikor elkezdtük a játékot… 2014-ben…, fokozatos igazodás történt a közös kül- és biztonságpolitikához, és 100 százalékban igazodni kell az EU-hoz való csatlakozás előtt. 

Most ezek a játékszabályok megváltoztak, de nem hiszem, hogy ez valójában igazságos” 

– fogalmazott Brnabić.

Szerbia 2012-ben hivatalos EU-tagjelölt státuszt kapott, és 2014-ben megkezdte a tárgyalásokat a csatlakozáshoz szükséges fejezetekről.

Arra a kérdésre, hogy Szerbia Moszkva-párti álláspontja bonyolítja-e az EU-tagsági törekvéseit, azt mondta: „Ez nem könnyíti meg a dolgunkat, ami több mint nyilvánvaló, mivel 2021 decembere óta nem nyitottunk új klasztert az EU-integrációs folyamatban.”

Eközben más nyugat-balkáni országok, például Albánia és Montenegró, előrelépést tettek az EU-csatlakozási tárgyalásaikban, míg Szerbia tárgyalásai elakadtak – közölte Ana Brnabić. Ez szerinte nem azért van, mert Szerbia nem áll készen, hanem azért, mert az ország „nincs teljes mértékben összhangban az EU kül- és biztonságpolitikájával”.

A volt miniszterelnök úgy érzi, hogy Szerbia demokratikus visszaesésének narratívája igazságtalan.

 „Érdekes módon például könnygázt és vízágyúkat láttunk a tüntetők ellen Albániában, de senki sem szólt egy szót sem” – folytatta Brnabić, utalva az albán ellenzék által vezetett tüntetésekre, amelyek összecsapásokhoz vezettek a tüntetők és a rendőrség között. „És miért van ez? Véleményem szerint azért, mert Albánia 100 százalékban igazodott a közös kül- és biztonságpolitikához, aztán, tudod, ti [az EU] szemet hunytok minden felett.” Ezzel szemben „Szerbia esetében meglehetősen nagymértékben hamis narratívákat terjesztetek, és másfajta mércét alkalmaztok” – fűzte hozzá.

A Politico szerint az EU akár 1,5 milliárd euróval is csökkentheti Szerbiának nyújtott előcsatlakozási alapokat az ország demokratikus normák terén való visszaesése miatt.

Nyitókép: Andrej Iisakovic / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. május 22. 16:00
Szerbia és Bulgária a fekete tengeren át kapcsolatos RUS-sal. Lépjetek be a FÁKba...
survivor
2026. május 22. 15:58
Szerbek ! Jót mondok: Sikoltva fussatok el innen! Csatlakozzatok RUS hoz. BUL-lal együtt...
survivor
2026. május 22. 15:56
Még a leszbika is látja.
Bodzay
2026. május 22. 15:46
Minden érintett vegye tudomásul. hogy az Európai Unió a koherens jogrendszeren alapuló kiszámíthatóság feladásával hátat fordított a polgári demokráciának. Különböző jelmezekbe bújt szalonanarchista álliberális bürokrácia azt csinál, amit akar. Világ konzervatívjai, egyesüljetek, mert szólószámokkal nem lehet változást elérni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!