Az Euronewsnál máris Magyar Péter Ukrajna irányába mutatott nyitottságát méltatják

Magyar Péter április végén arról beszélt, hogy június elején személyesen is találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (bár az ukrán államfő szerint nem ez lenne az első eset). A Tisza Párt vezetője Beregszászt javasolta helyszínként, amely a kárpátaljai magyarság egyik központja. Ugyanakkor az ukrán fél egyelőre nem olyan lelkes a személyes találkozó kapcsán.

Az Európai Unió számára a kisebbségi jogok kérdése hivatalosan kulcsfontosságú feltétel Ukrajna csatlakozási folyamatában. Ez elvileg nemcsak a magyarokat, hanem a román, lengyel és bolgár kisebbségeket is érinti (ugyanakkor Brüsszel számtalan alkalommal bebizonyította, hogy nem a nemzeti kisebbségeket érti kisebbségek alatt, az ő sorsuk valójában hidegen hagyja az Európai Bizottság bürokratáit – a szerk.).