04. 28.
tisza párt volodimir zelenszkij beregszász Magyar Péter

Magyar Péter személyesen egyeztetne Zelenszkij-vel

2026. április 28. 19:22

A leendő miniszterelnök új alapokra helyezné a magyar–ukrán kapcsolatokat.

Beregszász polgármesterét, Babják Zoltánt fogadta az irodájában Magyar Péter, ahol a felek egyetértenek abban, hogy új alapokra kell helyezni a magyar–ukrán kapcsolatokat. Ennek érdekében a Tisza Párt vezetője Facebook-oldalán bejelentette , hogy június elejére találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a magyar többségű Beregszászban – írja az Index

A leendő miniszterelnök úgy véli, ha rendezni tudják a vitatott kérdéseket, akkor új fejezet nyílhat az ukrán–magyar kapcsolatokban. Hangsúlyozta: „Az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek.” Ezt azzal indokolta, hogy az oktatási vizsgák és az ügyintézés továbbra is csak ukrán nyelven történhet. Babják Zoltánnak elmondta, a Tisza-kormány támogatni fogja a kárpátaljai magyarokat, valamint hogy eleget tehet a Beregszászba szóló meghívásának.

Kérdőjelek a kapcsolatfelvétel körül

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez, emellett kijelentette, készen áll a közös megbeszélésekre. Arról azonban, hogy ez lesz-e az első találkozójuk, a felek némiképpen másképp emlékeznek. Mint írtuk, Magyar Péter választás után tett sajtótájékoztatóján nyomatékosan leszögezte, hogy soha nem beszéltek egymással, azonban az ukrán elnök egy interjúban többször is elszólta magát; állítása szerint még személyes találkozóra is sor került.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP


 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. április 28. 21:29
Ezt a Magyar Pétert úgy kellene végig kardlapozni az Andrássy úton, mint ahogy tette egykor gróf Tisza Kálmán az arisztokraták nyúlszájú szégyenével Károly Mihállyal.
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. április 28. 21:17
Az alap annyi , hogy a poloska bepucsít , a stöpszli zsidaj meg hátulról szárazon.........
Válasz erre
1
0
Dunhill67
2026. április 28. 21:10
már most szaros a nyelved,kiskancsó
Válasz erre
1
0
martens
2026. április 28. 20:58
Szóba sem állnék azzal a trógerrel.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!