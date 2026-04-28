Magyar Péter személyesen egyeztetne Zelenszkij-vel

Beregszász polgármesterét, Babják Zoltánt fogadta az irodájában Magyar Péter, ahol a felek egyetértenek abban, hogy új alapokra kell helyezni a magyar–ukrán kapcsolatokat. Ennek érdekében a Tisza Párt vezetője Facebook-oldalán bejelentette , hogy június elejére találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a magyar többségű Beregszászban – írja az Index.

A leendő miniszterelnök úgy véli, ha rendezni tudják a vitatott kérdéseket, akkor új fejezet nyílhat az ukrán–magyar kapcsolatokban. Hangsúlyozta: „Az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek.” Ezt azzal indokolta, hogy az oktatási vizsgák és az ügyintézés továbbra is csak ukrán nyelven történhet. Babják Zoltánnak elmondta, a Tisza-kormány támogatni fogja a kárpátaljai magyarokat, valamint hogy eleget tehet a Beregszászba szóló meghívásának.