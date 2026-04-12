Volodimir Zelenszkij üzent Magyar Péternek, már várja a közös munkát

Ez itt a vége: Tisza: 138, Fidesz: 55 – ilyen volt a választási hírfolyam a Mandineren!
Ilyen volt a 2026-os választás.
Az ukrán elnök nagyon örül a magyar választások végeredményének.
Gratulált Magyar Péternek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap este, miután a Tisza Párt vezetője megnyerte szervezetével a magyarországi országgyűlési választásokat. Zelenszkij úgy fogalmazott, bizakodva tekint előre a Magyarországgal való együttműködésre, mivel Ukrajna mindig is jószomszédi viszonyra törekedett.
„Európa és minden európai nemzetnek erősödnie kell és több millió európainak kell törekednie az együttműködésre és a stabilitásra”
– írta az X közösségi oldalon.
Bejegyzését azzal zárta, hogy készen állnak az egyeztetésekre és a konstruktív munkára, amely mindkét országnak előnyére válhat, sőt: Európa békéjét, biztonságát és stabilitását is elhozhatja.
Nyitókép: MTI/EPA/Igor Tkacsenko