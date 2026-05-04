Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Létezik nemzeti minimum

2026. május 04. 06:59

Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, Fidesz nélkül pedig nincs jövő.

Náray-Szabó Gábor
Magyar Nemzet

„Nem kerülhetjük meg a kínos feladatot: szembe kell néznünk magunkkal. Mi vezetett a bukáshoz? Az elmúlt tizenhat év látványos eredményeit összefoglaltam a lap karácsonyi számában megjelent írásomban, de ez most keveseket érdekel. Bár a baloldali sajtó a korrupciót sulykolta, nem igaz, hogy Magyarország Európa legkorruptabb országa: erről az olaszokat és a görögöket is meg lehetne kérdezni. A jelenség szubjektív megítélését azonban rontotta a luxizás, az irritáló hivalkodás a kerülő úton szerzett javakkal. Sokakat felháborított egyes közszereplők és vezetők hatalmi arroganciája, amire semmi szükség nem volt. Ez rengeteg szavazatot elvitt még a meggyőződéses fideszesek köréből is.

(...)

Én két mélyebb okot emelnék ki, amelyekért a magam szintjén is felelősséget vállalok, mert sosem tiltakoztam ellenük, legfeljebb hümmögtem. 

Az első: túl messzire ment a központosítás, figyelmen kívül hagytuk a szubszidiaritás elvét, ami százötven éves kereszténydemokrata hagyomány. 

A problémákat azon a szinten lehet a legjobban kezelni, ahol keletkeztek. 2010 óta az önkormányzatok szerepe inkább végrehajtó jellegűvé vált, kevesebb önálló döntési jogkörrel. Pénzügyileg stabilabbak lettek, de jobban központosított rendszerben működnek. Csökkent a helyi ügyintézés autonómiája. Egy példa: az állami tulajdonú Magyar Közút Nonprofit Zrt. .kezeli az összes országos közutat, beleértve a főutakat és mellékutakat is. Ha önkormányzati cégek látnák el például a kátyúzást, nem az államra mutogatnának az elégedetlen autósok egy-egy defekt esetén.

Ártott a túl sok konfliktus is – bel- és külföldön egyaránt –, amihez valljuk be, nem vagyunk elég erősek. 

Kedvenc mondásom szerint »minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük«. Ha azonban már látszik (és sokak szerint látszott is), hogy nem tudunk nyerni, inkább a veszteség minimalizálására kellett volna törekedni. Be kell látnunk: nem mindenki osztja a nézeteinket. Ha kormányon vagyunk, akkor is teret kell engedni a másként gondolkodóknak.”

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbs-real
2026. május 04. 07:34
"az állami tulajdonú Magyar Közút Nonprofit Zrt. .kezeli az összes országos közutat, " Az mindig is így volt. Amióta egyáltalán van modern állam. Utoljára talán a Monarchia korában tartoztak egyes utak a vármegyéhez. "Ártott a túl sok konfliktus is – bel- és külföldön egyaránt " Azokat a konfluktusokat ránk kényszerítették, okostojás! Mit kellett volna tennünk? Feladni egy kis szuverenitást?
zrx8
2026. május 04. 07:32
"2010 óta az önkormányzatok szerepe inkább végrehajtó jellegűvé vált, kevesebb önálló döntési jogkörrel. Pénzügyileg stabilabbak lettek, de jobban központosított rendszerben működnek. Csökkent a helyi ügyintézés autonómiája." Eegen, láttuk, hová vezet a marha nagy önkormányzati önállóság: korrupt vezetők által szétadósított települések, akik fölött megjelennek a ócsósított ingatlanokra vadászó, többnyire a "Közel-Kelet egyetlen demokráciájához" kötődő ingatlanspekulánsok.
szim-patikus
2026. május 04. 07:20 Szerkesztve
Fidesz nélkül pedig nincs jövő. ----- ? ------ pedig van. (Fidesz nem mindig volt és nem is lesz örökké)
franciscofranco
2026. május 04. 07:06
Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, Fidesz nélkül pedig nincs jövő Lenin élt Lenin él Lenin élni fog.
