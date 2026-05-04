Kőkemény üzenet a politikusoknak: ebben a 12 dologban nem tűrnek több vitát a magyarok
Zéró korrupció, béke és tisztelet – íme, az új társadalmi szerződés!
Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, Fidesz nélkül pedig nincs jövő.
„Nem kerülhetjük meg a kínos feladatot: szembe kell néznünk magunkkal. Mi vezetett a bukáshoz? Az elmúlt tizenhat év látványos eredményeit összefoglaltam a lap karácsonyi számában megjelent írásomban, de ez most keveseket érdekel. Bár a baloldali sajtó a korrupciót sulykolta, nem igaz, hogy Magyarország Európa legkorruptabb országa: erről az olaszokat és a görögöket is meg lehetne kérdezni. A jelenség szubjektív megítélését azonban rontotta a luxizás, az irritáló hivalkodás a kerülő úton szerzett javakkal. Sokakat felháborított egyes közszereplők és vezetők hatalmi arroganciája, amire semmi szükség nem volt. Ez rengeteg szavazatot elvitt még a meggyőződéses fideszesek köréből is.
(...)
Én két mélyebb okot emelnék ki, amelyekért a magam szintjén is felelősséget vállalok, mert sosem tiltakoztam ellenük, legfeljebb hümmögtem.
Az első: túl messzire ment a központosítás, figyelmen kívül hagytuk a szubszidiaritás elvét, ami százötven éves kereszténydemokrata hagyomány.
A problémákat azon a szinten lehet a legjobban kezelni, ahol keletkeztek. 2010 óta az önkormányzatok szerepe inkább végrehajtó jellegűvé vált, kevesebb önálló döntési jogkörrel. Pénzügyileg stabilabbak lettek, de jobban központosított rendszerben működnek. Csökkent a helyi ügyintézés autonómiája. Egy példa: az állami tulajdonú Magyar Közút Nonprofit Zrt. .kezeli az összes országos közutat, beleértve a főutakat és mellékutakat is. Ha önkormányzati cégek látnák el például a kátyúzást, nem az államra mutogatnának az elégedetlen autósok egy-egy defekt esetén.
Ártott a túl sok konfliktus is – bel- és külföldön egyaránt –, amihez valljuk be, nem vagyunk elég erősek.
Kedvenc mondásom szerint »minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük«. Ha azonban már látszik (és sokak szerint látszott is), hogy nem tudunk nyerni, inkább a veszteség minimalizálására kellett volna törekedni. Be kell látnunk: nem mindenki osztja a nézeteinket. Ha kormányon vagyunk, akkor is teret kell engedni a másként gondolkodóknak.”
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter