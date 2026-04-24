Hírek
Vélemények
Hetilap
kutatás magyarország társadalom nemzeti minimum zéró tolerancia

Kőkemény üzenet a politikusoknak: ebben a 12 dologban nem tűrnek több vitát a magyarok

2026. április 24. 20:38

Véget ért a kampány, a választók pedig világosan meghúzták a határokat. Egy friss, reprezentatív kutatás rámutatott arra a Nemzeti Minimumra, amelyet mostantól minden parlamenti erőnek kutya kötelessége volna betartani. Zéró korrupció, béke és tisztelet – íme, az új társadalmi szerződés!

Amikor a politika mindent áthat, hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az ország végérvényesen kettészakadt. Ezt a tévhitet cáfolja az a nagyszabású, ezerfős reprezentatív kutatás, amelyet az MPEE rendelt meg még 2025 decemberében, és amelynek adatfelvétele idén januárban zajlott. A szervezet elnöksége már a kezdetekkor leszögezte: nem adnak muníciót a napi pártpolitikai sárdobáláshoz. Éppen ezért ígéretükhöz híven megvárták a választási kampány végét, és csak most, a tiszta laphoz érkezve tárták a nyilvánosság elé, valójában miben is értünk egyet mi, magyarok.

HORVÁTH Ágnes; GYÕRI Enikõ
Győri Enikő, az MPEE elnöke, a Fidesz európai uniós parlamenti képviselője (szemben, k), mellette balról Horváth Ágnes, az MPEE főtitkára a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) a nemzeti minimum megteremtéséért vitára bocsátott tizenkét pontos kiáltványának sajtóbejelentésén az MPEE budapesti székhelyén 2026. április 24-én / Fotó: MTI/Máthé Zoltán

És az eredmények több mint beszédesek.

A felmérés legelső, és talán legfontosabb megállapítása, hogy 

a Nemzeti Minimum szükségességében szinte teljes a társadalmi egyetértés. 

Arra a kérdésre, hogy a nemzet sorskérdéseiben szükség van-e egységre, a válaszadók egy 10-es skálán 8,6-os átlagot adtak, ami elsöprő igényt mutat a békésebb, kiszámíthatóbb közélet iránt.

A kutatók összesen 33 normatív állítást teszteltek, hogy kiderítsék, hol húzódnak a valódi törésvonalak, és hol van meg az a bizonyos közös nevező, ami független attól, ki hova húzza az ikszet a szavazófülkében. A rosta szigorú volt: végül 12 olyan pont akadt fenn rajta, amelyet a kutatás javaslatként a Nemzeti Minimum részévé tett.

Bármilyen meglepő a mai közbeszéd állapotát elnézve, 

a legerősebb társadalmi konszenzus éppen a közéleti tisztaság és a tisztelet körül alakult ki. 

A magyarok döbbenetes egységben utasítják el a korrupciót (erre zéró toleranciát várnak el), a rosszhiszemű, szándékos megtévesztést, és szinte egyhangúlag követelik, hogy a közbeszéd a másik ember tiszteletén alapuljon. Ugyanilyen erős az egyetértés abban, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúkból, védenie kell a kiszolgáltatottakat, és tiszteletben kell tartania a véleményszabadságot – addig, amíg az nem sérti mások méltóságát.

Ezeknél a kérdéseknél a statisztika nyelvén szólva még csak szórás sem nagyon volt: nem csupán a többség bólogatott, hanem az emberek zöme hajszálpontosan ugyanazt gondolta róluk.

A kutatás izgalmas mellékszála, hogy megmutatta azt is, mi nem lehet része a Nemzeti Minimumnak. Világosan kiderült ugyanis, hogy 

a magyar társadalom mélyen megosztott bizonyos identitás- és szakpolitikai kérdésekben. 

Nincs például egyöntetűség a házasság definíciójában, az iskola pontos szerepében (csak oktasson, vagy neveljen is?), de még az EU- és NATO-tagságból fakadó szuverenitásgyakorlás értelmezésében sem. Ám a kutatás készítői szerint ez így van rendjén: ezek azok a tipikus politikai vitatémák, amelyekről a pártoknak vitatkozniuk kell. A Nemzeti Minimum nem arról szól, hogy mindenben egyetértünk, hanem arról a játéktérről, amelyen belül a vitáinkat lefolytatjuk.

A választások utáni pillanat most történelmi esélyt kínál. Az urnáknál soha nem látott tömegek jelentek meg, a társadalomban hatalmas cselekvési energia halmozódott fel. 

Az MPEE éppen ezért egy 12 pontos Kiáltványt fogalmazott meg, egyfajta új társadalmi szerződést kínálva.

  1. Magyarország ne vegyen részt semmilyen háborúban.
  2. Az állam kiemelt feladata a társadalmi béke megőrzése.
  3. Az államnak a teljes magyar nemzetet kell képviselnie.
  4. A társadalom alapja a család.
  5. Az egyén érdeke nem írhatja felül a közösségi érdeket.
  6. Az iskolának egyaránt feladata az oktatás, a nevelés és a közösségépítés.
  7. A kiszolgáltatottak védelme elsősorban az állam felelőssége.
  8. A vélemény szent és szabad, amíg az mások méltóságát nem sérti.
  9. A közbeszéd legyen tiszta, és a másik ember tiszteletén alapuljon.
  10. A rosszhiszemű, szándékos megtévesztés nem elfogadható, a közéletből el kell tűnnie.
  11. Magyarország munkaalapú társadalom, minden munkaképes embernek dolgoznia kell.
  12. A közpénzek felhasználása legyen átlátható, a korrupcióval szemben tanúsítsunk zéró toleranciát.

Az egyesület most a parlamentbe jutott és az onnan kimaradt politikai erőktől egyaránt azt várja: vegyék észre ezt a közös alapot. Használják fel a választásokon megmozdult tömegek energiáját arra, hogy csökkentsék a társadalmi feszültséget, és indítsák újra a normális párbeszédet. 

A politikának ugyanis kutya kötelessége követnie ezt az egyértelmű társadalmi elvárást.

A kezdeményezés azonban nem csak a politikusoknak szól. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület online felületet is indított, ahol várják mindazon szervezetek és magánszemélyek csatlakozását, akik osztják a Kiáltványban foglaltakat, és hajlandóak tenni egy élhetőbb, prosperálóbb Magyarországért. Mert ahogy a dokumentum is fogalmaz: ez mindannyiunk közös ügye.

pollip
2026. április 24. 21:08
Jó lenne, ha így lenne. Sajnos S a tiszás bkommenteknek közük sincs ezekhez az elvárásokhoz. Olyan, mintha egy idealizált képet látnék, míg a valóság egészen mást mutat.
picur66-2
2026. április 24. 20:49
4. pont a pankotai féléknek bukta, ezt bebukta a sok lmbtq hülye
cirmos
2026. április 24. 20:40
ezekre eddig is volt társadalmi igény - pontosan ezért bukott a fidesz.
