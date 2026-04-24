Kőkemény üzenet a politikusoknak: ebben a 12 dologban nem tűrnek több vitát a magyarok

Arra a kérdésre, hogy a nemzet sorskérdéseiben szükség van-e egységre, a válaszadók egy 10-es skálán 8,6-os átlagot adtak, ami elsöprő igényt mutat a békésebb, kiszámíthatóbb közélet iránt.

A kutatók összesen 33 normatív állítást teszteltek, hogy kiderítsék, hol húzódnak a valódi törésvonalak, és hol van meg az a bizonyos közös nevező, ami független attól, ki hova húzza az ikszet a szavazófülkében. A rosta szigorú volt: végül 12 olyan pont akadt fenn rajta, amelyet a kutatás javaslatként a Nemzeti Minimum részévé tett.

Bármilyen meglepő a mai közbeszéd állapotát elnézve,

a legerősebb társadalmi konszenzus éppen a közéleti tisztaság és a tisztelet körül alakult ki.

A magyarok döbbenetes egységben utasítják el a korrupciót (erre zéró toleranciát várnak el), a rosszhiszemű, szándékos megtévesztést, és szinte egyhangúlag követelik, hogy a közbeszéd a másik ember tiszteletén alapuljon. Ugyanilyen erős az egyetértés abban, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúkból, védenie kell a kiszolgáltatottakat, és tiszteletben kell tartania a véleményszabadságot – addig, amíg az nem sérti mások méltóságát.