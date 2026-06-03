Alkotmányos küldetése miatt a Hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését.

A folyamatos támadások ellenére a Hivatal az elmúlt több mint két évben leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű – és végül eredményes – politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben.

Egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből. Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte.