Két nagy változást kezdeményez a Tisza: megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és betiltaná a gyűlöletkeltő politikai reklámokat
Benyújtották a törvénymódosító javaslatokat.
Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló.
„A nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg.
Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló. Már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen.
Szögezzük le: valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással.
Alkotmányos küldetése miatt a Hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését.
A folyamatos támadások ellenére a Hivatal az elmúlt több mint két évben leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű – és végül eredményes – politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben.
Egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből. Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte.
Isten óvja Magyarországot!”
Ezt is ajánljuk a témában
Benyújtották a törvénymódosító javaslatokat.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás