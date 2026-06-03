Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szuverenitásvédelmi hivatal brüsszel magyarország európai bizottság

A nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg

2026. június 03. 16:01

Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló.

2026. június 03. 16:01
null
Lánczi Tamás
Lánczi Tamás
Facebook

„A nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg.

Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló. Már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Szögezzük le: valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással.

Alkotmányos küldetése miatt a Hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését.

A folyamatos támadások ellenére a Hivatal az elmúlt több mint két évben leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű – és végül eredményes – politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben.

Egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből. Ezért mindig lesznek olyanok, akik nem lemondani akarnak a szuverenitásról, hanem küzdenek érte.

Isten óvja Magyarországot!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
magyar-1977
2026. június 03. 16:24
magyar-1977 lemez 2026. június 03. 16:24 Nyeljed még bukott cigany, ez az csináld még!:DDDDDDDDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
magyar-1977
2026. június 03. 16:23
magyar-1977 bbcord 2026. június 03. 16:22 Mit tárt fel a bukott cigányfos?:DD
Válasz erre
0
0
magyar-1977
2026. június 03. 16:22
Becsomagoltál már láncos cigánykutya?:DDDDDDDDD
Válasz erre
0
1
bbcord
2026. június 03. 16:18
Ez azt jelenti hogy nagyon is figyelemreméltó és betalált minden információ, amit feltárt a Hivatal?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!