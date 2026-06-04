Trianon olyan, mint a halál: elfogadjuk, hogy van, de sohasem tudjuk lelkileg feldolgozni a létezését

„Tagadhatatlan, hogy ennek az évfordulónak mindig vannak fájdalmas rezonanciái. Egyszer azt mondtam, Trianon számunkra olyan, mint a halál – elfogadjuk, hogy van, együtt tudunk élni vele, de sohasem tudjuk lelkileg feldolgozni a létezését” – nyilatkozta a Mandinernek Lakatos Mihály, az MCC Magyar Összetartozás Intézetének senior kutatója arra a kérdésre, mit jelent napjaink embere számára a trianoni békediktátum évfordulója.

Hozzátette: „ez természetesen nem azt jelenti, hogy napjaink embere ezzel a frusztrációval kel és fekszik, hiszen minden nemzedéknek megvannak a maga életfeladatai és céljai, egyetlen generáció sem engedheti meg magának, hogy a múlt fogságában rekedjen. Ettől függetlenül persze minden nagy kudarcnak megvannak a maga nagy tanulságai is, amelyeket le kell vonni és a jövő tervezésében és építésében fel kell használni. Így Trianon üzenete is sokrétű, sok összetevője van, de egy közülük bizonyára az, hogy