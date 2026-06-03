„Mire fogjuk költeni a TISZA-kormány által hazahozott 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részét a szociális, család-és idősügyi államtitkárságon? A felsorolás közel sem teljes, de máris hoztunk nektek néhány példát a fejlesztésekre:

- Egyablakos szociális ügyintézés (online és offline) létrehozása. Ez olyan jelentős digitalizációs projekt, amely összehangban van az Európai Unió célkitűzéseivel is.