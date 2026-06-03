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európai unió szociális program

Mire fogjuk költeni a TISZA-kormány által hazahozott 16,4 milliárd eurót?

2026. június 03. 22:12

A felsorolás közel sem teljes, de máris hoztunk nektek néhány példát a fejlesztésekre.

2026. június 03. 22:12
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Kátai-Németh Vilmos
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„Mire fogjuk költeni a TISZA-kormány által hazahozott 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részét a szociális, család-és idősügyi államtitkárságon? A felsorolás közel sem teljes, de máris hoztunk nektek néhány példát a fejlesztésekre:

- Egyablakos szociális ügyintézés (online és offline) létrehozása. Ez olyan jelentős digitalizációs projekt, amely összehangban van az Európai Unió célkitűzéseivel is. 

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- Az egyszülős és az egygyermekes családok támogatásának beemelése a családtámogatási rendszerbe.

- A középosztály megerősítése, a társadalmi és generációk közötti megosztottság csökkentése, a társadalmi párbeszéd elősegítése.

- Szeretnénk kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot.

- A maradvány-elvű, segélyezés alapú szociálpolitika helyett kialakítunk egy 21. századi, komplex, a képessé tételt erősítő rendszert.

- Fontos számunkra a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a kiégés megelőzése, ahogy az is, hogy folyamatos szakmai párbeszédet indítsunk el a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával.

- Igazodva a European Care Strategy-hez, modern, innovatív idősellátás megvalósítására készülünk kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével.

Tervezzük a hajléktalanná válás megelőzését támogató programok elindítását és a közösségi ellátás megerősítését.

- Szociális és társadalmi innovációs programokat, projekteket kívánunk támogatni annak érdekében, hogy egy modern, több pilléren álló szociál-, család-, és felzárkózáspolitika tudjon kialakulni.”

- Támogatjuk a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket és hatékonyabbá tesszük az energiaszegénység elleni küzdelmet.

- Módszertanilag megújítjuk a társadalmi felzárkózást, a társadalmi inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat. 

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LÁTÁSSÉRÜLT OLVASÓIMNAK

A képen két nő látható meghitt pillanatban egy napsütötte mezőn. Az egyikük fiatalabb, hosszú szőke hajú nő, a másik egy idősebb, rövid ősz hajú asszony. Homlokukat egymásnak támasztják, szemük lehunyva, miközben gyengéden átölelik egymást.

A fiatalabb nő egyik kezével az idősebb asszony arcát fogja, a másik karjával átöleli a vállát. Az idősebb nő nyugodt, elégedett arckifejezéssel viszonozza a közelséget. Mindketten világos színű, kötött felsőt viselnek.

A háttérben elmosódott mező és égbolt látható. Az összhatás szeretetteljes, biztonságot és mély érzelmi kötődést sugall, mintha anya és lánya vagy két közeli családtag osztana meg egy bensőséges pillanatot.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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Sorrend:
Apik
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2026. június 04. 00:19 Szerkesztve
1. Hol a penz? 2. Sosem lesz.
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agnes13
2026. június 03. 23:14
Migránsokra, táborokra…
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sagirdilsiz-2
2026. június 03. 22:42
Nekem nincsen facebook-om, ez valami kihangosított akadálymentesített poszt? mert a látássérült olvasó, aki nem látja a képet, ő hogyan akadálymentesített az apró betűs képmagyarázatra?
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3
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westend
2026. június 03. 22:37
"- Módszertanilag megújítjuk a társadalmi felzárkózást, a társadalmi inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat. " Ez annyira szép mondat, hogy potyognak a könnyeim. Még a Kerpel_Nóniusz folyamatok folyamatba helyezésénél is szebb.
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