Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A felsorolás közel sem teljes, de máris hoztunk nektek néhány példát a fejlesztésekre.
„Mire fogjuk költeni a TISZA-kormány által hazahozott 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részét a szociális, család-és idősügyi államtitkárságon? A felsorolás közel sem teljes, de máris hoztunk nektek néhány példát a fejlesztésekre:
- Egyablakos szociális ügyintézés (online és offline) létrehozása. Ez olyan jelentős digitalizációs projekt, amely összehangban van az Európai Unió célkitűzéseivel is.
- Az egyszülős és az egygyermekes családok támogatásának beemelése a családtámogatási rendszerbe.
- A középosztály megerősítése, a társadalmi és generációk közötti megosztottság csökkentése, a társadalmi párbeszéd elősegítése.
- Szeretnénk kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot.
- A maradvány-elvű, segélyezés alapú szociálpolitika helyett kialakítunk egy 21. századi, komplex, a képessé tételt erősítő rendszert.
- Fontos számunkra a szociális szférában dolgozók szakmai támogatása, a kiégés megelőzése, ahogy az is, hogy folyamatos szakmai párbeszédet indítsunk el a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával.
- Igazodva a European Care Strategy-hez, modern, innovatív idősellátás megvalósítására készülünk kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével.
Tervezzük a hajléktalanná válás megelőzését támogató programok elindítását és a közösségi ellátás megerősítését.
- Szociális és társadalmi innovációs programokat, projekteket kívánunk támogatni annak érdekében, hogy egy modern, több pilléren álló szociál-, család-, és felzárkózáspolitika tudjon kialakulni.”
- Támogatjuk a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket és hatékonyabbá tesszük az energiaszegénység elleni küzdelmet.
- Módszertanilag megújítjuk a társadalmi felzárkózást, a társadalmi inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat.
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LÁTÁSSÉRÜLT OLVASÓIMNAK
A képen két nő látható meghitt pillanatban egy napsütötte mezőn. Az egyikük fiatalabb, hosszú szőke hajú nő, a másik egy idősebb, rövid ősz hajú asszony. Homlokukat egymásnak támasztják, szemük lehunyva, miközben gyengéden átölelik egymást.
A fiatalabb nő egyik kezével az idősebb asszony arcát fogja, a másik karjával átöleli a vállát. Az idősebb nő nyugodt, elégedett arckifejezéssel viszonozza a közelséget. Mindketten világos színű, kötött felsőt viselnek.
A háttérben elmosódott mező és égbolt látható. Az összhatás szeretetteljes, biztonságot és mély érzelmi kötődést sugall, mintha anya és lánya vagy két közeli családtag osztana meg egy bensőséges pillanatot.”
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