Trump jóváhagyásán is múlhat a Mol szerbiai nagyüzlete

A Mol újabb 30 napos hosszabbítást kért az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-tól a szerb NIS-ügy lezárására – közölte a szerb energiaügyi miniszter a Világgazdaság cikke szerint. A jelenlegi határidő június 6-án jár le, miközben továbbra is zajlanak a tárgyalások a tulajdonosi szerkezet átalakításáról.

A háttérben az orosz többségi tulajdon rendezése áll, amely az amerikai szankciók miatt vált sürgőssé. A Mol a Gazpromnyefttel és a szerb állammal is egyeztet, miközben a NIS 56,15 százalékának megszerzésére készül.