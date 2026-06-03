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világgazdaság határidő trump

Trump jóváhagyásán is múlhat a Mol szerbiai nagyüzlete

2026. június 03. 21:26

A vállalat számára kulcskérdés, hogy Washington elfogadja-e a halasztási kérelmet.

2026. június 03. 21:26
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A Mol újabb 30 napos hosszabbítást kért az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-tól a szerb NIS-ügy lezárására – közölte a szerb energiaügyi miniszter a Világgazdaság cikke szerint. A jelenlegi határidő június 6-án jár le, miközben továbbra is zajlanak a tárgyalások a tulajdonosi szerkezet átalakításáról.

A háttérben az orosz többségi tulajdon rendezése áll, amely az amerikai szankciók miatt vált sürgőssé. A Mol a Gazpromnyefttel és a szerb állammal is egyeztet, miközben a NIS 56,15 százalékának megszerzésére készül.

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A szerb tárcavezető szerint a finomító zavartalanul működik, és az ellátásbiztonság nincs veszélyben. A felek között intenzív egyeztetések zajlanak, a végső megállapodás azonban amerikai jóváhagyáshoz is kötött.

A tranzakció így egyszerre három irányban futó diplomáciai és üzleti alku: a szerb állam, az orosz tulajdonos és az amerikai hatóságok között kell kialakulnia a kompromisszumnak. A Mol számára ezért kulcskérdés, hogy Washington elfogadja-e a halasztási kérelmet. A piaci jelentőségű ügy a régiós energiapiac erőviszonyait is átrajzolhatja, ezért a felek továbbra is gyors megállapodásra törekednek, miközben a határidő egyre szűkül.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Összesen 2 komment

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Gubbio
2026. június 03. 21:58
Tegye világossá Trump, hogy csak Orbán Viktorért védi meg a MOL-t - ha megvédi. Vagy ha nem védi meg, azt az ún. "Magyar" miatt nem védi meg. Ez utóbbit viszont magyarázza el a Tiszára szavazóknak!
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Takagi
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2026. június 03. 21:32 Szerkesztve
No deal. Neki első Amerika,és annak bevételi haszna.
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