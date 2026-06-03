Trump jóváhagyásán is múlhat a Mol szerbiai nagyüzlete

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A vállalat számára kulcskérdés, hogy Washington elfogadja-e a halasztási kérelmet.
A Mol újabb 30 napos hosszabbítást kért az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC-tól a szerb NIS-ügy lezárására – közölte a szerb energiaügyi miniszter a Világgazdaság cikke szerint. A jelenlegi határidő június 6-án jár le, miközben továbbra is zajlanak a tárgyalások a tulajdonosi szerkezet átalakításáról.
A háttérben az orosz többségi tulajdon rendezése áll, amely az amerikai szankciók miatt vált sürgőssé. A Mol a Gazpromnyefttel és a szerb állammal is egyeztet, miközben a NIS 56,15 százalékának megszerzésére készül.
A szerb tárcavezető szerint a finomító zavartalanul működik, és az ellátásbiztonság nincs veszélyben. A felek között intenzív egyeztetések zajlanak, a végső megállapodás azonban amerikai jóváhagyáshoz is kötött.
A tranzakció így egyszerre három irányban futó diplomáciai és üzleti alku: a szerb állam, az orosz tulajdonos és az amerikai hatóságok között kell kialakulnia a kompromisszumnak. A Mol számára ezért kulcskérdés, hogy Washington elfogadja-e a halasztási kérelmet. A piaci jelentőségű ügy a régiós energiapiac erőviszonyait is átrajzolhatja, ezért a felek továbbra is gyors megállapodásra törekednek, miközben a határidő egyre szűkül.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo