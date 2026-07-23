Hároméves csúcson a gabonaárak a háború és a hőség miatt

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A gazdák fellélegezhetnek, a fogyasztók reszkethetnek.
Megjelent a háborús felár az olajos magvak piacán, 2023 júliusa óta nem látott szintre emelkedett a Bloomberg mezőgazdasági spot indexe – írja a Világgazdaság. A búza határidős jegyzései a chicagói tőzsdén újabb kétéves csúcsra emelkedtek.
A lap úgy tudja: az európai búzaárakat elsősorban az orosz-ukrán háború fekete-tengeri fejleményei mozgatják, hiszen a harci cselekmények tartósan korlátozhatják a fontos agrártermelő térség exportját.
Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, Ukrajna pedig továbbra is meghatározó szereplője a búza, a kukorica és a növényi olajok nemzetközi piacának. A VG leszögezi: a két ország együtt a világ búzakivitelének mintegy negyedét adja, így önmagában a szállítások leállásának kockázatáról szóló hírek is mozgatják az árakat.
A terményárak növekedés általánosságban is megfigyelhető, s hátterében a Világgazdaság szerint egymást erősítő folyamatok állnak: az EU legnagyobb mezőgazdasági termelője, Franciaország május vége óta három hőhullámmal küzdött meg, száraz forróság tapasztalható az Egyesült Államok kukorica- és szójatermő területein, illetve az El Niño nevű klimatikus jelenség visszatérését is árazzák a piacok.
Eközben az energiaárak növekedése, melynek hátterében az iráni háború áll, áttételesen tovább drágítja a kukoricát és az olajos magvakat.
Magyarországon ugyanakkor a drágulás még kevésbé látszik. A Gabonaszövetség VG-nek nyilatkozó elnökségi tagja, Kovács Endre úgy fogalmaz: a párizsi tőzsdei búzaár 30 eurós emelkedéséből az exportárakban egyelőre csak 5 euró érvényesült, a külföldi vevők a közeli szállításokra jellemzően már lekötötték a szükséges mennyiségeket.
A magyar gazdák számára a világpiaci fordulat rövid távon némi reményt jelenthet a rendkívül alacsony aratáskori árak és termésátlagok után – írja a gazdasági lap.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt