Hároméves csúcson a gabonaárak a háború és a hőség miatt

Megjelent a háborús felár az olajos magvak piacán, 2023 júliusa óta nem látott szintre emelkedett a Bloomberg mezőgazdasági spot indexe – írja a Világgazdaság. A búza határidős jegyzései a chicagói tőzsdén újabb kétéves csúcsra emelkedtek.

A lap úgy tudja: az európai búzaárakat elsősorban az orosz-ukrán háború fekete-tengeri fejleményei mozgatják, hiszen a harci cselekmények tartósan korlátozhatják a fontos agrártermelő térség exportját.

Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, Ukrajna pedig továbbra is meghatározó szereplője a búza, a kukorica és a növényi olajok nemzetközi piacának. A VG leszögezi: a két ország együtt a világ búzakivitelének mintegy negyedét adja, így önmagában a szállítások leállásának kockázatáról szóló hírek is mozgatják az árakat.