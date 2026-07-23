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olajos magvak világgazdaság búza ukrajna oroszország

Hároméves csúcson a gabonaárak a háború és a hőség miatt

2026. július 23. 11:06

A gazdák fellélegezhetnek, a fogyasztók reszkethetnek.

2026. július 23. 11:06
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Megjelent a háborús felár az olajos magvak piacán, 2023 júliusa óta nem látott szintre emelkedett a Bloomberg mezőgazdasági spot indexe – írja a Világgazdaság. A búza határidős jegyzései a chicagói tőzsdén újabb kétéves csúcsra emelkedtek.

A lap úgy tudja: az európai búzaárakat elsősorban az orosz-ukrán háború fekete-tengeri fejleményei mozgatják, hiszen a harci cselekmények tartósan korlátozhatják a fontos agrártermelő térség exportját.

Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, Ukrajna pedig továbbra is meghatározó szereplője a búza, a kukorica és a növényi olajok nemzetközi piacának. A VG leszögezi: a két ország együtt a világ búzakivitelének mintegy negyedét adja, így önmagában a szállítások leállásának kockázatáról szóló hírek is mozgatják az árakat.

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A terményárak növekedés általánosságban is megfigyelhető, s hátterében a Világgazdaság szerint egymást erősítő folyamatok állnak: az EU legnagyobb mezőgazdasági termelője, Franciaország május vége óta három hőhullámmal küzdött meg, száraz forróság tapasztalható az Egyesült Államok kukorica- és szójatermő területein, illetve az El Niño nevű klimatikus jelenség visszatérését is árazzák a piacok.

Eközben az energiaárak növekedése, melynek hátterében az iráni háború áll, áttételesen tovább drágítja a kukoricát és az olajos magvakat.

Magyarországon ugyanakkor a drágulás még kevésbé látszik. A Gabonaszövetség VG-nek nyilatkozó elnökségi tagja, Kovács Endre úgy fogalmaz: a párizsi tőzsdei búzaár 30 eurós emelkedéséből az exportárakban egyelőre csak 5 euró érvényesült, a külföldi vevők a közeli szállításokra jellemzően már lekötötték a szükséges mennyiségeket.

A magyar gazdák számára a világpiaci fordulat rövid távon némi reményt jelenthet a rendkívül alacsony aratáskori árak és termésátlagok után – írja a gazdasági lap.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
csicseriborso3
2026. július 23. 13:07
Lehetett örömködni a törökbe nyaralni menőknek hogy az euro 350 ft volt, de a gabonatermelők nagyon sokat buktak pont emiatt. Ha valamivel jobb is lett a helyzet, az már csak szépségtapasz.
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0
0
pisapeter
2026. július 23. 12:29
Pisapéter az EU mezőgazdasági Bizottságának Tagja. Ez Búza? Mondta a fenyércirokra. Pisabarom. Hallgattál VONA..
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2
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 23. 11:23 Szerkesztve
Magyarországnak az alapvető mezőgazdasági terményekből önellátóvá kell válnia.
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0
1
johannluipigus
2026. július 23. 11:10
Majd ad nekünk poloska kalácsot.
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4
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