„Magyarok generációi segítettek felépíteni és megerősíteni az Egyesült Államokat” – mondta az amerikai ideiglenes ügyvivő az NKE-n

Beszélt arról, hogy az amerikai nagykövetség külön megemlékezik azon magyarok generációiról, akik segítettek felépíteni az Egyesült Államokat.

„Itt, Magyarországon pedig ez az évforduló különösen nagy jelentőséggel bír. Az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének Freedom 250 kampánya a magyaroknak az amerikai történelem alakításában betöltött kulcsfontosságú szerepét ünnepli. Hozzájárulásuk mély és tartós kapcsolatot teremtett az amerikaiak és a magyarok között, amely a mai napig fennáll. A ma reggel említett Kovács Mihályról, akit az amerikai lovasság atyjaként emlegetnek, a hollywoodi úttörőkig, William Foxig hogy csak néhányat említsünk. A 20. századi Fox és Paramount Pictures alapítói, valamint olyan magyar tudósok, mint Neumann János és Teller Ede, zsenialitásukkal formálták a modern világot” – fejtette ki.

„Magyarok generációi segítettek felépíteni és megerősíteni az Egyesült Államokat. Nemzetünk közötti kötelékek mélyre nyúlnak. Gyökereik a kultúrában, a tudományban, az innovációban és abban a közös hitben rejlenek, hogy a szabad emberek alakíthatják saját sorsukat.