Ismét megüzenték az oroszok Magyar Péternek, mit terveznek Magyarországgal

Videón a Szentpétervárt ért ukrán dróntámadás, amely beárnyékolhatja az „orosz Davost”
Különösen kellemetlen pillanatban érkezett Putyinnak.
Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott.
Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával – jelentette ki Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökség által csütörtök hajnalban kiadott nyilatkozatában.
Készek vagyunk az együttműködésre (Magyar Péter miniszterelnök kabinetjével),
amelyet az április 12-i választások eredményei alapján alakult meg. Készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján, a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében” – mondta Zaharova a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozva.
Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője fejezte ki az orosz készséget az új magyar kormánnyal való párbeszédre, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat a Paks II projektet illető minden kérdésre választ tud adni Budapestnek.
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Különösen kellemetlen pillanatban érkezett Putyinnak.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel