Ismét megüzenték az oroszok Magyar Péternek, mit terveznek Magyarországgal

Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával – jelentette ki Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökség által csütörtök hajnalban kiadott nyilatkozatában.

Készek vagyunk az együttműködésre (Magyar Péter miniszterelnök kabinetjével),

amelyet az április 12-i választások eredményei alapján alakult meg. Készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján, a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében” – mondta Zaharova a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozva.