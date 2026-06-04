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Ismét megüzenték az oroszok Magyar Péternek, mit terveznek Magyarországgal

2026. június 04. 06:24

Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozott.

2026. június 04. 06:24
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Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával – jelentette ki Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökség által csütörtök hajnalban kiadott nyilatkozatában.

Készek vagyunk az együttműködésre (Magyar Péter miniszterelnök kabinetjével),

amelyet az április 12-i választások eredményei alapján alakult meg. Készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján, a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében” – mondta Zaharova a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozva.

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Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője fejezte ki az orosz készséget az új magyar kormánnyal való párbeszédre, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat a Paks II projektet illető minden kérdésre választ tud adni Budapestnek.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel

Összesen 10 komment

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2026. június 04. 08:55 Szerkesztve
Gazdaságilag pragmatikus viszonyról van szó az oroszokkal, ezt ők is tudják. Szt.Pétervárban van a nemzetközi találkozó, ide is elértek az ukrán drónok, ami miatt az oroszok is bekeményitettek Kievben. Soha nem lesz vége ennek a háborúnak ahogy a Közel-Keleten, ha egyik fél sem enged egy "jottányit" sem. Pusztitják egymás, gyengitik a világ gazdaságot és bennünket. Egyedüli nyertesek a hadiipar mágnásai és a tözsdespekulánsok.
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pollip
2026. június 04. 08:42
Gondolom, a politikai kultúra része, hogy válaszolunk. Gondolom.....
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Ergit
2026. június 04. 08:33
Vajon Pöti Peti mit fog válaszolni az oroszok azon kérdésére, miért támogatja Ukrajna háborúját? És mivel támogatja? És vajon ott miket fog mondani a sajtó tájékoztatón, ha további üzemanyag szállításról fog megegyezni Putyinnal?
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Türelem
2026. június 04. 08:32
Milyen árváltozások várhatóak az energiapiacon Brüsszel - pontosabban az azt irányító globális tőke - energetikai irányváltása nyomán? Olcsóságot, , biztonságosabb szállítást, ellátást, a környezetvédelem mindenek felett, valódi diverzifikáció, a magyar gazdaság versenyképességét fenntartó-növelő faktorok dominanciája? Persze megértem, hogy sokan szeretnének jóval többet fizetni az energiáért......erre szavaztak.
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