roszatom paks ii kapitány istván alekszej lihacsov

Megüzenték az oroszok Kapitány Istvánnak: ez lesz Paks II sorsa

2026. május 11. 18:28

A Roszatom-vezér a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt nyilatkozatára reagált.

A Roszatom minden, a Paks II projektet illető kérdésre választ tud adni az új magyar vezetésnek – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalatvezetője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Lihacsov a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint 

szándékában áll felülvizsgálni a Paks II atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit.

„A Roszatomnak páratlan tapasztalata van az atomerőművek exportépítésében. Mi értjük az ilyen projektek gazdaságát a legjobban a világon. A számok racionális dolgok. Könnyen meg tudjuk magyarázni és alátámasztani őket, ha a magyar megrendelő ezt kéri. Az ilyen jellegű szerződések nyilvánvaló okokból nem nyilvánosak: egy atomerőmű nem szokványos létesítmény. Természetesen rögtön a kormány összetételének jóváhagyását követően a szakterületért felelős vezetőknek lehetőségük nyílik megismerkedni a dokumentumokkal, és olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyekre nálunk megvannak a szükséges válaszok” – mondta.

A Roszatom-vezér hangsúlyozta, hogy végső soron az orosz állami vállalatnak és a magyar vezetésnek egy a célja: megvalósítani a magyar gazdaság számára fontos projektet.

Megvalósítani a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron”

– hangoztatta Lihacsov.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

pandalala
2026. május 11. 21:49
480 Ft lesz az atom .... kilója ,, :-)
2026. május 11. 21:46
divertimento :-D
2026. május 11. 21:43
Тогда мы сейчас откроем твоё личное дело...
2026. május 11. 21:26
egy sor hell, aztán, két sor coca, egy sor pepsi........hot-dog is legyen......meg napszemüveg állvány.....
