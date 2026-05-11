Megüzenték az oroszok Kapitány Istvánnak: ez lesz Paks II sorsa

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
A Roszatom-vezér a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt nyilatkozatára reagált.
A Roszatom minden, a Paks II projektet illető kérdésre választ tud adni az új magyar vezetésnek – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai vállalatvezetője újságíróknak hétfőn Moszkvában.
Lihacsov a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, miszerint
szándékában áll felülvizsgálni a Paks II atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit.
„A Roszatomnak páratlan tapasztalata van az atomerőművek exportépítésében. Mi értjük az ilyen projektek gazdaságát a legjobban a világon. A számok racionális dolgok. Könnyen meg tudjuk magyarázni és alátámasztani őket, ha a magyar megrendelő ezt kéri. Az ilyen jellegű szerződések nyilvánvaló okokból nem nyilvánosak: egy atomerőmű nem szokványos létesítmény. Természetesen rögtön a kormány összetételének jóváhagyását követően a szakterületért felelős vezetőknek lehetőségük nyílik megismerkedni a dokumentumokkal, és olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyekre nálunk megvannak a szükséges válaszok” – mondta.
A Roszatom-vezér hangsúlyozta, hogy végső soron az orosz állami vállalatnak és a magyar vezetésnek egy a célja: megvalósítani a magyar gazdaság számára fontos projektet.
Megvalósítani a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron”
– hangoztatta Lihacsov.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor