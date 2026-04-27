Megszólaltak az oroszok: kiderült, hogy a Tisza-kormány alatt is folytatnák-e a Paks II. projektet

Megcáfolta a leendő miniszterelnök értesüléseit.
A Roszatom vezérigazgatója kijelentette: készek megvédeni az atomerőmű bővítésének költségvetését.
Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezérigazgatója szerint a céget nem aggasztják a Paks II. projekt pénzügyi feltételeinek újratárgyalására irányuló Tisza-párti törekvések.
A vezető kiemelte, hogy a költségvetés minden elemét szakmai egyeztetések keretében meg tudják védeni
– írta a TASZSZ.
Alekszej Lihacsov hangsúlyozta, hogy az atomerőmű építésének költségvetése nem politikai, hanem szakmai alapon alakult ki.
A vezérigazgató ezen felül leszögezte: „Készek a költségvetés minden egyes tételét szakmailag alátámasztani és megvédeni.”
Ezt is ajánljuk a témában
Megcáfolta a leendő miniszterelnök értesüléseit.
