Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, és megszólalt a TV2 eladásáról

Jogállamiság vagy bosszúhadjárat? Magyar Péter kijelentései súlyos vitát robbantottak ki
Elemzők szerint a konkrét büntetőügyekbe való politikai beleszólás alááshatja a jogbiztonságot, és veszélyes fegyverré teheti az állami hatalmat.
Megcáfolta a leendő miniszterelnök értesüléseit.
A Mészáros Csoport közleményben árulta el, hogy nem tervezi a TV2 eladását. Magyar Péter korábban azt állította, információi szerint áron alul akarják eladni a TV2-t egyéb, Fidesz-közeli médiumokkal egyetemben.
Ezt is ajánljuk a témában
„A Mészáros Csoport hazánk legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként közel 60.000 munkavállaló és családjuk részére teremt megélhetést és biztonságos, kiszámítható munkahelyet. A cégcsoport Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett” – idézi az Index a közleményt.
Mészáros Lőrinc cégcsoport-tulaj a dokumentum szerint arra törekszik, hogy a „nála dolgozó 60.000 munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200.000 ember biztonságban érezhesse a megélhetését.”
Mint a közleményből kiderült, Mészáros hétfőn levelet is írt Magyar Péternek a „pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése céljából”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert