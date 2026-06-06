„Megfogyva bár, de törve nem

Semmi kétségem nincs: vasárnap délután ott a helyem a Sulyok Tamás köztársasági elnök vegzálása és esetleges elmozdítása elleni demonstráción a Sándor-palota előtt. Sulyok Tamás nem karizmatikus ember. Még csak nem is a nemzet nagypapája. Lehetett volna aktívabb, ez is igaz. Az persze nem igaz, hogy neki oda kellett volna állnia az április 12 előtti ellenzék követelései és politikai akciói mellé, mert ez egyáltalán nem dolga egy köztársasági elnöknek.