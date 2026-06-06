Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Az erkölcsi igazság kristálytisztán Sulyok Tamás mellett áll.
„Megfogyva bár, de törve nem
Semmi kétségem nincs: vasárnap délután ott a helyem a Sulyok Tamás köztársasági elnök vegzálása és esetleges elmozdítása elleni demonstráción a Sándor-palota előtt. Sulyok Tamás nem karizmatikus ember. Még csak nem is a nemzet nagypapája. Lehetett volna aktívabb, ez is igaz. Az persze nem igaz, hogy neki oda kellett volna állnia az április 12 előtti ellenzék követelései és politikai akciói mellé, mert ez egyáltalán nem dolga egy köztársasági elnöknek.
De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy április 12-én a választók 53 százaléka nem diktátort választott, hanem a hatályos jognak mindenkor alávetett miniszterelnököt. Akinek, bármit ígért is a kampány során, nincs joga nem hogy a legitim köztársasági elnököt, de a legkisebb magyart sem megalázni. Az országgyűlési többséggel megváltoztathatja az alkotmányt, de nincs joga senkivel gúnyolódni, pimaszkodni, senkit megalázni és jogerős bírói ítélet nélkül bűnösnek nevezni.
Az erkölcsi igazság kristálytisztán Sulyok Tamás mellett áll. Erkölcsös embernek kötelessége szolidaritást vállalni vele, bármi lesz is a végkifejlet.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala