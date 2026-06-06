„Botrány!” – ezt tehetjük, ha nem akarjuk, hogy az orrunknál fogva vezessenek bennünket (VIDEÓ)

– fogalmazott a jobboldali politikus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a legjobb, ha mindenki célirányosan keresi a jobboldali tartalmakat, így például tudatosan keresi az interneten a Mandiner vagy a Hír TV cikkeit. Sőt, a közösségi médiában is érdemes keresni a jobboldali cikkekre, videókra.

A felvételt itt tudja megtekinteni: