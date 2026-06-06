„Botrány!” – ezt tehetjük, ha nem akarjuk, hogy az orrunknál fogva vezessenek bennünket (VIDEÓ)

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Nagyon egyszerű a recept.
Botrányos módon belenyúlt a magyar választási kampányba a Hírkereső – állapította meg szombaton Szalai Piroska.
„Magyarországon 2015 és 2025 között az online politikai tartalmak fogyasztása 5 százalékról a teljes népesség körében 42 százalékra ugrott meg, a fiatalok körében pedig 52 százalékra.
Ezért különösen súlyos, hogy a Tisza-közeli oligarchák tudatosan befolyásolták a nyilvánosságot”
– fogalmazott a jobboldali politikus, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a legjobb, ha mindenki célirányosan keresi a jobboldali tartalmakat, így például tudatosan keresi az interneten a Mandiner vagy a Hír TV cikkeit. Sőt, a közösségi médiában is érdemes keresni a jobboldali cikkekre, videókra.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy Holló Gábor, a Hírkereső nevű oldal tulajdonosa a Tisza Pártot támogatta azzal, hogy manipulálta a különböző oldalak cikkeinek elérését. A jobboldali portálokét csökkentette, a baloldaliakét növelte.
Nyitókép: Magyar Péter Facebok-oldala