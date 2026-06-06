Végre kezdünk tisztán látni: kiderült, melyik muszlim országból érkezhet a legtöbb vendégmunkás Magyarországra

Migrációs paktum: Bóka János kőkemény választ adott Magyar Péternek, most már mindenképp válaszolnia kell a miniszterelnöknek
A miniszterelnöknél pattog a labda.
Ez lehet a Tisza-kormány pénteki döntésének eredménye.
A Tisza-kormány pénteki, „vendégmunkásokat” érintő döntésével kapcsolatban fontos leszögezni: Magyarországon van Európa legszigorúbb menekültügyi, idegenrendészeti és vendégmunkás szabályozása – írta a Facebook-oldalán Panyi Miklós, aki később kifejtette, mi lesz most a Tisza döntése után.
1. Ígéretével ellentétben a Tisza nem tiltotta be a harmadik országbeliek munkavállalását. A jövőre vonatkozóan sem.
2. Három keresztény országból érkező, munkavállalók stratégiai jelentőségű és alapvetően exportra termelő cégek rugalmassági külföldi munkaerő-behozatali rendszerét függesztette fel.
Ez azért remek, mert akkor majd helyettük a cégek a legolcsóbb, ez ma jelenleg pakisztáni (muszlim) munkaerőt fogják megcélozni.
Mi pont ezért nem ezt csináltuk. Mi pont ezért adtunk más logikában előnyt keresztény országoknak.
3. A döntés évente 5-6000 munkavállalót érint, a magyar munkaerőpiac 0,1%-át. Tehát a tegnapi döntés semmi más csak parasztvakítás.
4. E rugalmasságnak a megszüntetése viszont az országnak gazdasági veszteségeket okoz, mert ezek a nagy termelő cégek nagyobb megrendelések esetén a szükséges többletmunkaerőt nem fogják tudni pótolni. Vagy csak nehézkesen vagy akkor jó eséllyel nem keresztény hátterű országokból. Ez egyrészről gazdasági veszteség lehet, másrészről az eddigi logikus rendszer szétverése és belbiztonsági veszélyforrás.
1. Zéró illegális bevándorló van, mert védjük a határainkat és az illegális bevándorlók nem tudnak semmilyen engedélyt (sem tartózkodási, sem munkavállalási) szerezni. És nem hajtjuk végre legalábbis eddig, a migrációs paktumot sem. Nincs kötelezően befogadandó kvótamigráns sem.
2. A munkaerőpiac 0,6%–át adják az Európán kívüli munkavállalók, alapvetően keresztények.
3. A fideszes kormány alatt kialakított rendben minden nem európai munkavállaló kvóták szerint, csak határozott időre, családegyesítés lehetősége nélkül, szigorú eljárásrendben érkezhet – hívta fel rá a figyelmet a fideszes politikus.
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A miniszterelnöknél pattog a labda.
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP