Végre kezdünk tisztán látni: kiderült, melyik muszlim országból érkezhet a legtöbb vendégmunkás Magyarországra

A Tisza-kormány pénteki, „vendégmunkásokat” érintő döntésével kapcsolatban fontos leszögezni: Magyarországon van Európa legszigorúbb menekültügyi, idegenrendészeti és vendégmunkás szabályozása – írta a Facebook-oldalán Panyi Miklós, aki később kifejtette, mi lesz most a Tisza döntése után.

Mi történik most:

1. Ígéretével ellentétben a Tisza nem tiltotta be a harmadik országbeliek munkavállalását. A jövőre vonatkozóan sem.

2. Három keresztény országból érkező, munkavállalók stratégiai jelentőségű és alapvetően exportra termelő cégek rugalmassági külföldi munkaerő-behozatali rendszerét függesztette fel.