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vendégmunkás Tisza Párt Magyarország migráció Magyar Péter

Végre kezdünk tisztán látni: kiderült, melyik muszlim országból érkezhet a legtöbb vendégmunkás Magyarországra

2026. június 06. 19:05

Ez lehet a Tisza-kormány pénteki döntésének eredménye.

2026. június 06. 19:05
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A Tisza-kormány pénteki, „vendégmunkásokat” érintő döntésével kapcsolatban fontos leszögezni: Magyarországon van Európa legszigorúbb menekültügyi, idegenrendészeti és vendégmunkás szabályozása – írta a Facebook-oldalán Panyi Miklós, aki később kifejtette, mi lesz most a Tisza döntése után.

Mi történik most:

1. Ígéretével ellentétben a Tisza nem tiltotta be a harmadik országbeliek munkavállalását. A jövőre vonatkozóan sem.
2. Három keresztény országból érkező, munkavállalók stratégiai jelentőségű és alapvetően exportra termelő cégek rugalmassági külföldi munkaerő-behozatali rendszerét függesztette fel.

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Ez azért remek, mert akkor majd helyettük a cégek a legolcsóbb, ez ma jelenleg pakisztáni (muszlim) munkaerőt fogják megcélozni.

Mi pont ezért nem ezt csináltuk. Mi pont ezért adtunk más logikában előnyt keresztény országoknak.
3. A döntés évente 5-6000 munkavállalót érint, a magyar munkaerőpiac 0,1%-át. Tehát a tegnapi döntés semmi más csak parasztvakítás.
4. E rugalmasságnak a megszüntetése viszont az országnak gazdasági veszteségeket okoz, mert ezek a nagy termelő cégek nagyobb megrendelések esetén a szükséges többletmunkaerőt nem fogják tudni pótolni. Vagy csak nehézkesen vagy akkor jó eséllyel nem keresztény hátterű országokból. Ez egyrészről gazdasági veszteség lehet, másrészről az eddigi logikus rendszer szétverése és belbiztonsági veszélyforrás.

Korábban ez volt a helyzet

1. Zéró illegális bevándorló van, mert védjük a határainkat és az illegális bevándorlók nem tudnak semmilyen engedélyt (sem tartózkodási, sem munkavállalási) szerezni. És nem hajtjuk végre legalábbis eddig, a migrációs paktumot sem. Nincs kötelezően befogadandó kvótamigráns sem.
2. A munkaerőpiac 0,6%–át adják az Európán kívüli munkavállalók, alapvetően keresztények.
3. A fideszes kormány alatt kialakított rendben minden nem európai munkavállaló kvóták szerint, csak határozott időre, családegyesítés lehetősége nélkül, szigorú eljárásrendben érkezhet – hívta fel rá a figyelmet a fideszes politikus.

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Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 12 komment

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Burg_kastL71-C
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2026. június 06. 19:59 Szerkesztve
Az a helyzet és ezt mindannyian tudjuk párt hovatartozás nélkül, hogy van itthon - és már jó évtizedek óta - egy legalább jó félmilliós munkakerülő réteg, akikkel képtelenség mit kezdeni a munkaerőpiacon. Ezért van az, hogy bármilyen ázsiai - és ki kell modani, hogy sokkal szorgalmasabb, fegyelmezettebb - munkaerő az vetekszik velük. Érdemes az adott életterükről videókat nézni, hogy milyen szűkös körülmények között micsoda kitartással végzik a munkájukat, akár egy szutyok fémöntődében papucsban, mint védőeszközben. Az feltételezhető, hogy ott bizony nincs mindent átfogó segélyrendszer, hanem a mindennapi betevőért ott meg kell dolgozni mindennap mindenkinek. Amíg itthon fel nem számolják ezt a pénzégetést, a semmire, addig itt változás nem lesz. Ha nem kap segélyt, akkor feáll, mert éhes lesz. Ilyen egyszerű, ... lenne. Az már tényleg egy röhely, hogy itthon ( is ) szellemi összecsapások vannak a vendégmunkásokról, miközben itt a sok kéz, akiket képtelenség munkára szorítani.
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tapir32
2026. június 06. 19:49
Magyar Péter aljas szociopata!
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Ízisz
2026. június 06. 19:45
🧡🇭🇺 Itt van a kinagyított fotó és videó arról, hogy m.p. hogyan köpi le a tüntetőket!!! Magyar Péter köpködve provokálta, gyalázta a saját állampolgárait. A nemzetközi politikatörténetben és a diplomáciában is teljesen példátlan az a szint, amit a tegnapi budapesti demonstráción láthattunk. Arra viszont a modern, civilizált világban nincs példa, hogy egy demokratikusan megválasztott országvezető az erkélyről obszcén kézmozdulatokkal - a középső ujját felmutatva -, sőt, a felvételek alapján vélhetően _leköpve_ - igen, jól olvasod, és nem átvitt értelemben leköpve, hanem ténylegesen, valóban leköpve az erkélyről - provokálja és gyalázza a saját állampolgárait." Mocskos hazaáruló m.p. és tisza!!! 💯😐👌❗ vadhajtasok.hu/2026/06/06/magyar-peter-kopkodve-provokalta-gyalazta-a-sajat-allampolgarait
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Gubbio
2026. június 06. 19:45
Ez a vége, amikor a Tiszára szavazó munkanélkülieknek már végképp büdös a munka, és nem akarnak dolgozni - csak a munkanélküli segélyt felvenni, hogy belőle az internetes számlájukat ki tudják fizetni.
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