Szoboszlai újabb nagy elismerést zsebelt be Liverpoolban – övé lett a legszebb gól, de ez még nem minden (VIDEÓ)

Most már hivatalos: Szoboszlai Dominikot szavazták meg a Liverpool legjobbjának
A szavazatok több mint kétharmadát zsebelte be.
Nincs meglepetés. Szoboszlai szabadrúgásgóljait választották meg az idény legszebb találatainak Liverpoolban.
Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották meg az idény legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről az Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1–0-s győzelmet ért a Vörösöknek.
Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával, az első tízbe pedig négy találata is bekerült. A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta. A találat előtt egyébként Szoboszlai lépte át nagyon okosan a labdát, így ebben a gólban is szerepet vállalt.
Ahogyan korábban a Mandiner is megírta, a magyar válogatott csapatkapitánya a napokban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.
„Szoboszlai végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként – írta róla a klub. – A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből. Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet.”
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A szavazatok több mint kétharmadát zsebelte be.
Nyitókép: Darren Staples/AFP