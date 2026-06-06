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szabadrúgásgól szabadrúgás Liverpool videó szurkolók szavazás Szoboszlai Dominik

Szoboszlai újabb nagy elismerést zsebelt be Liverpoolban – övé lett a legszebb gól, de ez még nem minden (VIDEÓ)

2026. június 06. 14:44

Nincs meglepetés. Szoboszlai szabadrúgásgóljait választották meg az idény legszebb találatainak Liverpoolban.

2026. június 06. 14:44
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Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották meg az idény legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Ez volt Szoboszlai első szabadrúgásgólja az idényben
Ez volt Szoboszlai első szabadrúgásgólja az idényben (Fotó: Darren Staples/AFP)

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről az Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1–0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

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Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával, az első tízbe pedig négy találata is bekerült. A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta. A találat előtt egyébként Szoboszlai lépte át nagyon okosan a labdát, így ebben a gólban is szerepet vállalt.


Szoboszlai az idény legjobbja lett a Liverpoolnál

Ahogyan korábban a Mandiner is megírta, a magyar válogatott csapatkapitánya a napokban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.

„Szoboszlai végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként – írta róla a klub. – A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből. Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet.”

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Nyitókép: Darren Staples/AFP

Összesen 7 komment

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Sorrend:
madre79
2026. június 06. 17:02
Mindegyik gólját láttam, megérdemel minden elismerést!
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0
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mlotta
2026. június 06. 16:23
Szoboszlai Domina LMBTQIP......+propagandista
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blancoagilon
2026. június 06. 15:46
Hiába no! Világklasszis. Egyetértek Kund úrral: a City elleni gólja mutatósabbra sikerült. A világ egyik legjobb kapusa moccanni sem tudott. YNWA!!!
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0
Búvár Kund
2026. június 06. 15:38
A Citynek lőtt gólja sztem szebb volt. Viszont az Arsenal ellen győztes gól volt, ráadásul az utsó percekben, úgyhogy gondolom ez befolyásolta a szurkolókat.
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