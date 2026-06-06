Szoboszlai újabb nagy elismerést zsebelt be Liverpoolban – övé lett a legszebb gól, de ez még nem minden (VIDEÓ)

Ahogyan korábban a Mandiner is megírta, a magyar válogatott csapatkapitánya a napokban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.

„Szoboszlai végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként – írta róla a klub. – A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből. Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet.”