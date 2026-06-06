Miket nem beszél? – mégis róla szól az év eddigi legjobb mozija

Komoly botrány rázta meg év elején a közvéleményt, amikor a februárban megrendezett BAFTA-n (Brit Filmakadémia Filmdíjátadója) a színpadra állt a két afroamerikai színész, Delroy Lindo és Michael B. Jordan, mire a közönség soraiban valaki elkiáltotta magát, hogy nigger. Szándékosan nem az n betűs szót használom az eset leírása kapcsán, mert ahogyan azt Louis C.K. humorista is elmondta egyszer, a legaljasabb eszköz, hiszen áthárítja a nézőre, vagyis jelen esetben az olvasóra, hogy kimondja magában a másik helyett az adott kifejezést. Az otromba, de a legkevésbé sem annak szánt kommentár John Davidsontól érkezett, akinek az életét feldolgozó Miket nem beszélek című film egyébként számos díjat begyűjtött a gálán.

Miket nem beszélek. (Forrás: magyarhangya)

A férfi Tourette-szindrómával küzd, a gyógyíthatatlan neurológiai betegség lényege röviden, hogy az illetőre olykor kontrollálhatatlan tikkelés és sok esetben káromkodási kényszer jön rá – a tüneteket pedig fokozzák az olyan nagy stresszel járó események, mint amilyen egy ehhez hasonló rendezvény. Mindez azonban nem hűtötte le a kedélyeket, rengetegen felháborodtak, különösen azért, mert a BBC a közvetítésből nem vágta ki ezt a jelenetet, és úgy vélték, az incidens sértő a fekete közönségnek, és a felelősök fejét követelték. Nyilván naivitás azt gondolni, hogy egy film meg tudja változtatni a világot és átírni tömegek gondolkodásmódját, hogy mennyire nem képes erre,