A nők egyetlen motivációja a férfiak elleni bosszú – állítják ebben az új filmben

Van egy érdekes hasonlóság az akcióhősök és a komikusok között: a legtöbb közülük idővel elkopik, viszont nehezen néznek szembe azzal, hogy már nem irányul rájuk a figyelem, és kegyetlenül lerombolják a korábbi renoméjukat béna szerepvállalásokkal. Ha csak a vígjátékszínészeket vesszük, Eddie Murphy az utóbbi cirka huszonöt évben mindent megtett azért, hogy ne minden idők egyik legnagyobb nevettetőjeként gondoljunk rá – noha a nyolcvanas években bőven kiérdemelte ezt a címet –, hanem a kínosság netovábbjaként. Jim Carrey is majdnem hasonló utat járt be, de sikerült időben behúznia a kéziféket, és mielőtt igazán lejáratta volna magát, egyre ritkábban vállalt klasszikus komikus szerepeket, Sacha Baron Cohen esetében viszont a Hölgyeké az elsőbbség nem az első koporsószög a karrierjében.

Hölgyeké az elsőbbség (Forrás: Netflix)

Idén kettesével szedi a lépcsőfokokat, csak sajnos lefelé haladva, a Bele a tököm című vígjátékát még mindig nem sikerült teljesen kihevernem, azt azonban még relatív olcsón megúszta, hiszen csak egy hangsúlyos mellékkarakter alakított benne, ezúttal azonban már ő viszi el a balhét főszereplőként.