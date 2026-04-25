Kevés színész járatta le úgy magát, mint Mark Wahlberg, de más sztárok is égnek, mint a Reichstag

Leszámítva a közízlést.

Tudjuk le a sztorit, mert leírni is kellemetlen: adott két marketinges, akik egy herezacskót is takaró óvszerrel házalnak – igen, ez külön humorforrás a filmben –, a labdarúgó-világbajnokság szponzorai szeretnének lenni. Brazíliában, a meccsen aztán alaposan felöntenek a garatra, botrányt okoznak, amelynek következtében kikap a helyi válogatott, és hirtelen közellenséggé válnak. A lincselés és a börtön elől próbálnak is kiszökni az országból, menet közben pedig hol a maffiába, hol szektás zöld aktivistákba botlanak, de a dzsungelen keresztül való menekülés során

egy bekokainozott aligátor is a fogait hegyezi rájuk.

Biztosan lehetne ebből az alapsztoriból egy tempós, meghökkentő poénokkal teli vígjátékot rittyenteni, és sikerül is elérni az alkotóknak, hogy olykor döbbenetet váltsanak ki, de csak azért, mert nehéz elhinni, miként lehet valami ennyire kínos.

Mark Wahlbergnek jelenleg egyébként is pechszériája van; egy év leforgása alatt két kiváló rendezővel is ráfaragott. A Shane Black (Durr, durr és csók) által jegyzett Mocskos játszma és a Mel Gibson által dirigált Őrizetben című akciófilmjei egyaránt alulról súrolták a középszert is. A valami csoda folytán a Zöld könyvvel két Oscart is elnyert Peter Farrelly azonban nem a megváltást, hanem a kegyelemdöfést hozta el számára.