Imádott kicsinyes, aljas figurákat alakítani, de nem bánta, ha Pepével azonosítják

Nyilván fogalmam sem volt arról, hogy először és utoljára látom élőben, nem is sejthettem volna, áradt belőle az életöröm. Lelkesen mesélt arról, hogy nem sokkal korábban egy szponzornak köszönhetően kapott egy Royal Enfield 350 motorkerékpárt, így hatvankét évesen letette a szükséges vizsgát hozzá és a feleségével végigjárták a Balaton-felvidéket, vittek magukkal fürdőruhát is, így csobbantak egyet, ha útba esett egy strand. Miként mondta, imád mindent, ami gurul, a biciklizés is nagy szenvedélye volt, Budapesten mindig azzal közlekedett, ha nem esett az eső, de épp a találkozónk előtti nap ez sem tántorította vissza, az egyik kezével a kormányt, a másikkal az esernyőt fogta.

És számos olyan kérdés is szóba került, amiket akkor is feltettem volna, ha tudom, hogy ez az utolsó alkalom. Egy ehhez hasonló sajtóeseményen nincs lehetőség egy-másfél órás mélyinterjúkra, legfeljebb húsz perc áll rendelkezésre, viszont az aktuális filmjénél sokkal jobban érdekelt, miként tekint a pályájára, hogyan viszonyul ahhoz, hogy a legtöbb embernek Pepe karaktere ugrik be a neve hallattán. És mint elmondta, egyáltalán nem zavarja, de miként felidézte, amikor Mucsi Zoltánnal párosinterjút adtak és felvetődött ugyanez, annyit feleltek, hogy ez így sikerült, nem lehet rajta változtatni.

Amikor pedig megkérdeztem, hogy magánemberként is sokat káromkodik-e, szemérmesen azt felelte, hogy nem mondhatná, hogy szépen szokott beszélni. Hozzátette, hogy nagyon szereti a magyar nyelvet, és nagyon tetszik neki, amikor valaki választékosan műveli, mint a nagy költőink vagy szépen szónokol, de ő olyan alkat, hogy bizonyos indulatokkal teli szituációkban csak csúnya szavakkal tudja csak kifejezni magát.