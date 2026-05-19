Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ökotárs alapítvány alkotmányvédelmi hivatal Válasz Online

Válasz és bocsánatkérés

2026. május 19. 18:35

Fábián Tamás igazat ír.

2026. május 19. 18:35
null
Válasz Online
Facebook

„Fábián Tamás igazat ír. Még akkor is, ha természetesen fogalmunk sem volt róla, hogy az akkori kormánypárt erre bármilyen kampányt akar építeni. Nem beszélték meg velünk az urak sem a Készenléti Rendőrség bevetését, sem az Alkotmányvédelmi Hivatal akcióit. A kormány folyamatosan csavarta egyre szélsőségesebbre a gyűlöletpolitikát.

Elfogadjuk, hogy számvetéses időszak van. Azt is tudjuk, hogy 2026-ból visszanézve nehéz elhinni, hogy 2013-ban számunkra elképzelhetetlen volt, ami a cikk megjelenését követően a civilekkel történt. Olyannyira, hogy az Ökotárs Alapítvány elleni hatósági fellépés másnapján(!) azt írtuk: »Nevetséges, túlzó és elfogadhatatlan a rendőrség tegnapi eljárása. A látszat mindenképpen az, hogy a kormány el akarja tiporni, meg akarja félemlíteni a neki nem tetszőket.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Azzal is takarózhatnánk továbbá, hogy az ország mai miniszterelnöke nálunk nyolc-kilenc évvel később szakított a NER-rel. Ám az ilyen tekervényes szövegekből már nekünk is elegünk van. Inkább őszintén bocsánatot kérünk mindenkitől, akit bármely korábbi cikkünk alapján ért igaztalan Fidesz-bosszú. Pláne, hogy minket is a 2014-2015 utáni cikkeink alapján ért igaztalan Fidesz-bosszú: 2018-ban eltörölték alólunk a Heti Választ. 

Tehát még egyszer: bocsánat, sajnáljuk! ”  

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. május 19. 20:30
nem értem a sztorit, de a cím lehetetlent állít Fábián egy rohadt hazug deformált gondolkodású pöcs
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. május 19. 20:28
Az árulók elárulása. Így kezl azt...
Válasz erre
1
0
hegyivadász
2026. május 19. 20:13
Nem tudok most nem kaján mosollyal az arcomon ide írogatni, amikor a Válasz Online-os köpönyegforgatók épp megkapják az árulás bérét a mindenkori ballib függetlenobjektív szakmaiság zászlóshajójától. :DDD Mondom ezt úgy, hogy itt is számtalanszor leírtam, hogy szerintem óriási hiba volt a Fidesz részéről a Heti Válasz 2018-as beszántása. Na, de az a túllihegett törleszkedés a ballib narratívához, amit a stumpfandrások azóta elkövettek, az most megkapja jutalmát és nem tudok nem kárörvendve tekinteni erre. :DDD
Válasz erre
5
0
2istvsn
•••
2026. május 19. 19:56 Szerkesztve
apukátok farkát kérjetek mindenkitől bocsánatot. azt hiszitek ha elkap benneteket a bocsánatkérési düh akkor nem fopgják tudni kik voltatok kik maradtatok?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!