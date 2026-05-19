Így trükközött Soros György a Norvég Civil Alap pénzével, a magyar kormány kárára
A Magyar Nemzet újságírója fedte fel a kapcsolatot a Nyílt Társadalom alapítvány és a norvég kormány között.
Fábián Tamás igazat ír.
„Fábián Tamás igazat ír. Még akkor is, ha természetesen fogalmunk sem volt róla, hogy az akkori kormánypárt erre bármilyen kampányt akar építeni. Nem beszélték meg velünk az urak sem a Készenléti Rendőrség bevetését, sem az Alkotmányvédelmi Hivatal akcióit. A kormány folyamatosan csavarta egyre szélsőségesebbre a gyűlöletpolitikát.
Elfogadjuk, hogy számvetéses időszak van. Azt is tudjuk, hogy 2026-ból visszanézve nehéz elhinni, hogy 2013-ban számunkra elképzelhetetlen volt, ami a cikk megjelenését követően a civilekkel történt. Olyannyira, hogy az Ökotárs Alapítvány elleni hatósági fellépés másnapján(!) azt írtuk: »Nevetséges, túlzó és elfogadhatatlan a rendőrség tegnapi eljárása. A látszat mindenképpen az, hogy a kormány el akarja tiporni, meg akarja félemlíteni a neki nem tetszőket.«
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyar Nemzet újságírója fedte fel a kapcsolatot a Nyílt Társadalom alapítvány és a norvég kormány között.
Azzal is takarózhatnánk továbbá, hogy az ország mai miniszterelnöke nálunk nyolc-kilenc évvel később szakított a NER-rel. Ám az ilyen tekervényes szövegekből már nekünk is elegünk van. Inkább őszintén bocsánatot kérünk mindenkitől, akit bármely korábbi cikkünk alapján ért igaztalan Fidesz-bosszú. Pláne, hogy minket is a 2014-2015 utáni cikkeink alapján ért igaztalan Fidesz-bosszú: 2018-ban eltörölték alólunk a Heti Választ.
Tehát még egyszer: bocsánat, sajnáljuk! ”
Nyitókép: Facebook