Ismét hamis vádakkal dobálózott a 444: a kormány ezt nem hagyta szó nélkül

Ez lesz az utolsó – súlyos szavak, Bródy János nagy bejelentést tett a választások előtt
A művész húsvétvasárnap ünnepli 80. születésnapját.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda szombat reggel azt nyilatkozta: a 444 „újabb támadást indított” az Alkotmányvédelmi Hivatal ellen, miközben pontatlanul számolt be egy korábban már vizsgált ügyről.
A kormányzati közlés szerint az AH már 2024 nyarán információkat szerzett arról, hogy egy üzleti kör – haditechnikai szereplők bevonásával – megpróbálta megszerezni a balatonfűzfői lőporgyárat. A háttérben egy olyan konstrukció körvonalazódott, amelyben ukrán kapcsolatok is megjelentek.
A tájékoztatás szerint az érintettek egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti képviseletével, és olyan finanszírozási megoldásban gondolkodtak, amelyben az ukrán fél közvetlenül nem vett volna részt az üzletben, de hitellel támogatta volna azt – az előállított lőpor pedig Ukrajnában kötött volna ki.
A kormány világossá tette:
mindez ellentétes Magyarország érdekeivel, ezért az ügy nemzetbiztonsági ellenőrzés alá került.
Az ügyet az AH illetékes egysége vizsgálta, amelynek feladata a haditechnikai eszközökhöz és technológiákhoz kapcsolódó kockázatok feltárása, valamint az ellenőrizetlen terjedés megakadályozása. A vizsgálatról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát is tájékoztatták.
A kabinet leszögezte: a hatóságok nem politikai alapon járnak el, hanem minden olyan esetben fellépnek, amikor Magyarország területéről fegyver- vagy hadianyag-szállítás merül fel.
A közlés szerint az AH munkatársai részletesen tájékoztatták a portált az ügy hátteréről, ennek ellenére a cikk mégis hamis tartalommal jelent meg.
