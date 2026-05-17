05. 17.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

havasi bertalan miniszterelnöki kabinetiroda magyar közlöny Magyar Péter

Az a rossz hírem van dr. Havasinak, hogy az ő felmondása nem történt meg

2026. május 17. 06:19

Ilyen miniszter-poszt nincsen a Magyar-kormányban.

2026. május 17. 06:19
Juszt László
„Soha semmi jóra nem vezet a kapkodás. A bosszú is csak hideg fejjel esik jól. Bár ebben az esetben a kapkodás még jól is jöhet.

A ma délután megjelent Magyar közlönyben ezt olvashattuk. »A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.«

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez dr. Havasi pimasz dumájára válaszul történt. Amire azonnal reagált is, hogy számára a szabálytalan felmondás biztosítja a végkielégítés kifizetését.

Az a rossz hírem van dr. Havasinak, hogy az ő felmondása nem történt meg. Ugyanis, ha figyelmesen olvassa a felmondásról szóló közleményt abban az szerepel, hogy »a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára«. Csakhogy ilyen miniszter poszt nincsen a Magyar kormányban.

Dr. Ruff Bálint, aki javaslatot tehetné, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A javaslatot csak ő tehetné meg. Szóval egyáltalán nem biztos még az a végkielégítés.”

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lami66
2026. május 17. 07:16
ez a zsirdisznó még röfög?
utis
2026. május 17. 07:11
Ez is kimenőt kapott a Kiégett Kabalák Szigetéről. Pedig milyen illusztris társaság van ott: Lendvai Ildikó, az eszdéeszes vezérkar, Vona Gábor, meg az új lakók, pl, Fekete Győr, meg az a Kabul rózsája, vagy ki.
Moslékzabáló
2026. május 17. 07:09
Tehát, ha jól értem, II. (Aszteroida) Péter nincs tisztában azzal, hogy milyen miniszterei vannak... Bár miért pont ezzel lenne tisztában? A tiszás csürhe így szereti, "egy közülünk, ő sem tudhat mindent, ő sem hibátlan".
gyzoltan-2
2026. május 17. 07:08
Ez igen! Juszt Lacika megint a Mandineren! Politikai közéletünk egyik porondmestere! Szereplése, szerepeltetése csak megerősíti azt a közéleti narratívát, mely uralkodóvá tette az arroganciát, a hiteltelenséget, a méltóság hiányát, és felemel mindent, ami jól szolgálja, a nem is annyira latens, magyarellenességet..!
