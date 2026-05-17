Havasi Bertalan válaszolt Magyar Péternek: „Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”
A volt helyettes államtitkár kifejtette, fizetésének hat havi összege jár neki juttatásként, amit elvár Magyar Pétertől, hogy kifizessen.
Ilyen miniszter-poszt nincsen a Magyar-kormányban.
„Soha semmi jóra nem vezet a kapkodás. A bosszú is csak hideg fejjel esik jól. Bár ebben az esetben a kapkodás még jól is jöhet.
A ma délután megjelent Magyar közlönyben ezt olvashattuk. »A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.«
Teljesen nyilvánvaló, hogy ez dr. Havasi pimasz dumájára válaszul történt. Amire azonnal reagált is, hogy számára a szabálytalan felmondás biztosítja a végkielégítés kifizetését.
Az a rossz hírem van dr. Havasinak, hogy az ő felmondása nem történt meg. Ugyanis, ha figyelmesen olvassa a felmondásról szóló közleményt abban az szerepel, hogy »a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára«. Csakhogy ilyen miniszter poszt nincsen a Magyar kormányban.
Dr. Ruff Bálint, aki javaslatot tehetné, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A javaslatot csak ő tehetné meg. Szóval egyáltalán nem biztos még az a végkielégítés.”
