„Soha semmi jóra nem vezet a kapkodás. A bosszú is csak hideg fejjel esik jól. Bár ebben az esetben a kapkodás még jól is jöhet.

A ma délután megjelent Magyar közlönyben ezt olvashattuk. »A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.«