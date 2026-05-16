Havasi Bertalan válaszolt Magyar Péternek: „Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”

Schiffer András Havasi felmentéséről: Ez a határozat javaslattevő hiányában végrehajthatatlan
Majd legközelebb – üzente az ügyvéd Magyar Péternek.
A volt helyettes államtitkár kifejtette, fizetésének hat havi összege jár neki juttatásként, amit elvár Magyar Pétertől, hogy kifizessen.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, azonnali hatályú felmentést írt alá Magyar Péter miniszterelnök Havasi Bertalannal kapcsolatban, ami már a Magyar Közlönyben is megjelent. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára ezt követően levélben fordult a Telex szerkesztőségéhez, amit azzal kezdett:
Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot.”
Havasi ezen felül utalt arra az összefüggésre is, amely szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javasolta felmentését, amely pozíció a Tisza-kormány alatt nem létezik, korábban pedig Rogán Antal töltötte be.
És nem, Peti, nem több tízmillióról van szó, hanem a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forintos fizetésem hat havi összegéről. Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”
– fogalmazott levelében az egykori helyettes államtitkár, aki ezen felül kitért a többi közszolgálatot végző dolgozó juttatására is.
Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”
– írta Magyar Péternek Havasi Bertalan.
A volt helyettes államtitkár utalást tett arra is, hogy Magyar Péter a felmentett közszolgák juttatásait szabályozó törvény értelmében jogtalanul menthette fel őt, ezért a bíróság elé viheti a döntést.
