Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
havasi bertalan helyettes államtitkár felmentés Magyar Péter levél

Havasi Bertalan válaszolt Magyar Péternek: „Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”

2026. május 16. 22:15

A volt helyettes államtitkár kifejtette, fizetésének hat havi összege jár neki juttatásként, amit elvár Magyar Pétertől, hogy kifizessen.

2026. május 16. 22:15
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, azonnali hatályú felmentést írt alá Magyar Péter miniszterelnök Havasi Bertalannal kapcsolatban, ami már a Magyar Közlönyben is megjelent. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára ezt követően levélben fordult a Telex szerkesztőségéhez, amit azzal kezdett: 

Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot.”

Havasi ezen felül utalt arra az összefüggésre is, amely szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javasolta felmentését, amely pozíció a Tisza-kormány alatt nem létezik, korábban pedig Rogán Antal töltötte be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

És nem, Peti, nem több tízmillióról van szó, hanem a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forintos fizetésem hat havi összegéről. Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”

– fogalmazott levelében az egykori helyettes államtitkár, aki ezen felül kitért a többi közszolgálatot végző dolgozó juttatására is.

Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”

– írta Magyar Péternek Havasi Bertalan.

A volt helyettes államtitkár utalást tett arra is, hogy Magyar Péter a felmentett közszolgák juttatásait szabályozó törvény értelmében jogtalanul menthette fel őt, ezért a bíróság elé viheti a döntést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan

***

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 16. 23:06
Pont a Mandiner nem hozza az üzenet Fidesz tábornak számára szánt részt a végén ? Azt a hangot amire 5 hete várunk ? Nem az eddigi megszeppent beszariságot, hanem ezt. és akkor nyoma sincs itt ? Hogy a fenébe lehet ez egy nemzeti oldali médiában ??
Válasz erre
1
0
Halder_1899
2026. május 16. 23:03
VÉGRE ! Nem a beszari alkalmazkodó hang, hanem ahogy kell. 5 héttel a választás után az első normális hang, ahogy kell ilyenkor és ezekkel szemben.
Válasz erre
1
0
nyafika
2026. május 16. 22:57
Zaharova megüzente, Oroszországtól ez a köcsög csinált kormány ne várjon semmit.
Válasz erre
3
0
nyafika
2026. május 16. 22:55
Nyúlszájú szektás románcigányt úgy fogják pofánköpni külföldön, a világát nem tudja többé...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!