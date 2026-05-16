Havasi Bertalan válaszolt Magyar Péternek: „Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, azonnali hatályú felmentést írt alá Magyar Péter miniszterelnök Havasi Bertalannal kapcsolatban, ami már a Magyar Közlönyben is megjelent. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára ezt követően levélben fordult a Telex szerkesztőségéhez, amit azzal kezdett:

Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot.”

Havasi ezen felül utalt arra az összefüggésre is, amely szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javasolta felmentését, amely pozíció a Tisza-kormány alatt nem létezik, korábban pedig Rogán Antal töltötte be.