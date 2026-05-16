05. 16.
szombat
schiffer andrás havasi bertalan magyar közlöny Magyar Péter határozat

Schiffer András Havasi felmentéséről: Ez a határozat javaslattevő hiányában végrehajthatatlan

2026. május 16. 20:20

Majd legközelebb – üzente az ügyvéd Magyar Péternek.

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalan helyettes államtitkárt. A miniszterelnöki határozat a Magyar Közlönyben – az alábbiak szerint – meg is jelent:

„A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.”

„Értem én az államférfiúi bölcsesség és nagyvonalúság bizonyítására irányuló csillapíthatatlan buzgalmat, de ez a határozat sajnos javaslattevő hiányában végrehajthatatlan. Majd legközelebb” – fogalmazott Schiffer.

Összesen 146 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. május 16. 23:10
T. Péter 2026. május 16. 22:50 • Szerkesztve Valami nem klappol. A megszüntető jogszabály: A minisztériumok átszervezéséről szóló 2026. évi XIII. törvény 2. § (7) bekezdése mondta ki feketén-fehéren, hogy „A Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik”.A 90/2026. (V. 13.) Korm. rendelet szerepe: A 90/2026. (V. 13.) Korm. rendelet már a megszűnés után, május 14-én lépett hatályba. Ez a rendelet határozza meg az új kormány tagjainak feladat- és hatáskörét. Ebben a rendeletben már nem szerepel a Miniszterelnöki Kabinetiroda, és nem osztanak hozzá feladatokat, hiszen a törvény alapján a minisztérium már nem létezik.
ostoros
2026. május 16. 22:59
Most olvastam. Gondolom, kitalált, de kurva jó: Idézem: Bercivel összefutottam a tetőteraszon. Sík ideg volt. Mondtam neki, hogyha végkielégítést akar akkor el kell érnie, hogy őt rúgják ki. Megköszönte az ötletet, majd nem sokkal később beszólt a miniszterelnöknek, aki nem sokkal később érkezett a kilátóba. Estére ki is baszták, mint a gerelyt. Nemrég felhívott, hogy -“na mit szólsz? Milyen voltam?” Erre én: “Berci baszod, ezt elbasztad! -Miért?- kérdezte zavarodottan. -Mert fegyelminél nem jár a végkielégítés! -Aztakurvaéletbe! -Abba.-mondtam, majd megnyugtattam, hogy a Suzukira felesleges vennie új gumikat, mert ha nem akar éhen halni, akkor azt is el kell majd adnia…
5m007h 0p3ra70r
2026. május 16. 22:59
» ostoros 2026. május 16. 22:57 5m007h 0p3ra70r Havasi alakilag teljesen jól volt megnevezve. Havasit abból lehet felmenteni, amiből kinevezték. Az előbb azt írtad, az a hivatal már nem létezik. De mégis így neveznéd, mondván jog-u-tód. Ilyen alapon a felmentő is legyen annak a hivatalnak a főnökeként megnevezve, akár jog-u-tód-ként is, amiből felmentették.« Ez nem kívánságműsor.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 16. 22:59
» kobi405m007h 0p3ra70r 2026. május 16. 22:36 Akkor téged a takarító néni fog felmenteni, a portásbácsi meg ellenjegyzi, s meg fog jelenni a Hócipőben.« Engem? Garantáltan. Ebben a kabaréországban. 🤡🤴🤣
