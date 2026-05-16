Schiffer András Havasi felmentéséről: Ez a határozat javaslattevő hiányában végrehajthatatlan

Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant (VIDEÓ)
Azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasi Bertalannal kapcsolatban, ami már a Magyar Közlönyben is megjelent.
Majd legközelebb – üzente az ügyvéd Magyar Péternek.
Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalan helyettes államtitkárt. A miniszterelnöki határozat a Magyar Közlönyben – az alábbiak szerint – meg is jelent:
„A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.”
„Értem én az államférfiúi bölcsesség és nagyvonalúság bizonyítására irányuló csillapíthatatlan buzgalmat, de ez a határozat sajnos javaslattevő hiányában végrehajthatatlan. Majd legközelebb” – fogalmazott Schiffer.
Fotó: Mandiner/Földházi Árpád