Schiffer András Havasi felmentéséről: Ez a határozat javaslattevő hiányában végrehajthatatlan

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalan helyettes államtitkárt. A miniszterelnöki határozat a Magyar Közlönyben – az alábbiak szerint – meg is jelent:

„A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.”